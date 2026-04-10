ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
374.52
usd:
319.29
bux:
132888.2
2026. április 10. péntek Zsolt
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A német hadsereg 104-es harckocsizászlóaljának új Leopard 2 A7V tankjai az ünnepélyes átadásukon a bajorországi Pfreimd laktanyájában 2023. február 3-án. A Krauss-Maffei-Wegmann német hadiipari vállalat gyártotta Leopard 2 harckocsikat 1979-ben állította hadrendbe az ország hadserege, a Bundeswehr, amelynek azóta is a fő harckocsitípusa. A Leopard 2-es sorozat legutóbbi fejlesztésű A7V alváltozatának tömege mintegy 67 tonna, beszerzési ára darabonként 15-20 millió euró (5,9- 7,9 milliárd forint) között van. Valamennyi korábbi Leopard 2 típus továbbfejleszthető erre a variánsra, a Bundeswehr összesen 150 darab A6-ot fejleszt tovább.
Nyitókép: MTI/AP/DPA/Daniel Karmann

A német hadsereget teljesen meg kell újítani, a főkatona szerint lőttek a hagyományos hadviselésnek

Infostart

A modern hadviselést immár nem az "acél", hanem az adatok, a gyorsaság és a digitális rendszerek formálják. Ezt hangsúlyozta az Euronews hírportálnak adott exkluzív interjújában a Bundeswehr első számú katonája, aki 2025 decembere óta a német hadsereg főfelügyelője.

Christian Freuding vezérőrnagy korábban a védelmi minisztérium Ukrajnával foglalkozó részlegének vezetője volt, és az Oroszország állal több mint négy éve ostromlott országnak nyújtott katonai segítséget koordinálta.

Új pozíciójában immár az újabb nemzetközi biztonsági kihívásoknak kitett hadsereg legkorszerűbb felkészítése a feladata.

Ebben a minőségében egyetlen főnöke Boris Pistorius védelmi miniszter.

A Euronewsnak ezúttal azt vázolta, hogy a modern hadviselés – mint fogalmazott – immár nem az „acél”, hanem az adatok, a sebesség és a digitális rendszerek függvénye. A harctér egyre átláthatóbbá, szinte üvegszerűvé válik, a különböző érzékelők a drónok, a műholdak és az elektronikus megfigyelés mindegyike folyamatosan generálja az adatokat.

Az a fél van előnyben, amelyik a leggyorsabban tudja feldolgozni ezeket – tette hozzá.

A vezérőrnagy szerint az egyes fegyverrendszerek ma már kevésbé számítanak, mint a rendelkezésre álló információk mennyisége és azok feldolgozásának sebessége. A Bundeswehr ezt a megközelítést „adatközpontú hadviselésnek” nevezi.

Az adat központi erőforrássá és gyakorlatilag egyfajta lőszerré válik. Akik többet látnak, és mindenekelőtt gyorsabban dolgozzák fel az információt, gyorsabban tudnak döntéseket hozni és cselekedni.

Röviden fogalmazva ők nyernek – fogalmazott a főfelügyelő.

Freuding utalt arra, hogy a digitalizáció ezért már nem csupán „kényelmi kérdés”, hanem a harcban elért siker előfeltétele.

Mindez a német hadsereg számára is átalakításokat tesz szükségessé – tette hozzá.

Gyorsabbak kell lennünk az ellenségnél – hangsúlyozta a vezérőrnagy, utalva arra, hogy ehhez elengedhetetlen a parancsnoki és információs rendszerek fejlesztése, beleértve a mesterséges intelligencia támogatását.

Emlékeztetett arra, hogy Oroszország Ukrajna elleni inváziója óta Németország a Bundeswehr jelentős változáson ment keresztül. Ez tovább gyorsult Donald Trump második hivatali ciklusa alatt annak nyomán, hogy az amerikai elnök többször is megkérdőjelezte a NATO jelentőségét.

A Bundeswehr következésképp várhatóan gyors ütemben bővülni fog mind személyi, mind felszerelési szempontból. Freuding szerint a probléma nemcsak az anyaghiány, hanem mindenekelőtt az integrált harcképesség hiánya.

„Az acél önmagában nem generál harci erőt” – idézte a Euronews a főfelügyelőt, ak elengedhetetlennek nevezte a képzett személyzet, a működő parancsnoki rendszerek és a robosztus logisztikai lánc szükségességét.

Utalt arra, hogy a német hadseregben említett területeket illetően jelentős hiányosságok vannak. Mindez annak következménye, hogy a Bundeswehr évtizedekig politikailag partra szorult és alulfinanszírozott volt.

Kezdőlap    Külföld    A német hadsereget teljesen meg kell újítani, a főkatona szerint lőttek a hagyományos hadviselésnek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kaiser Ferenc: Ukrajnában a béke nagyon messze van, még a tartós tűzszünet is távoli

A pravoszláv húsvéti ünnepre hivatkozva tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint az elmúlt négy évben mindig megtartották a húsvéti tűzszünetet, utána viszont ugyanúgy folytatódtak a harcok, ezért ebből nem lehet egy tartós békére következtetni.
Figyelmezteti a szavazókat a választási iroda

A választási szervek felkészültek mind a hazai, mind a külképviseleti szavazás lebonyolítására, a levélszavazás a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik. Viszont figyelmeztetést tettek közzé: ne hagyják az utolsó pillanatokra a voksolást, mert sorok alakulhatnak ki, és senki ne felejtse otthon az igazolványát.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelmeztet a Világbank elnöke: kilőhetnek az árak és beszakadhat a globális gazdaság, ha tovább húzódik a háború

A közel-keleti háború akkor is érzékelhető hatást gyakorol a világgazdaságra, ha a törékeny tűzszünet tartósnak bizonyul – jelentette ki Ajay Banga, a Világbank elnöke a Reuters hírügynökségnek adott interjújában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elszabadult a pokol a Fehér Házban: saját emberei buktatnák meg az elnöki székből Trumpot - ez verte ki a biztosítékot

Donald Trump húsvétvasárnapi, Iránnak címzett fenyegetése komoly belpolitikai hullámokat vert.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump tells Iran to negotiate as Vance heads to Pakistan for peace talks

The Iranian delegation is yet to arrive in Islamabad - Iran's parliament speaker says there must be a ceasefire in Lebanon "before negotiations begin".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 21:35
Donald Trump újból megfenyegette Iránt
2026. április 10. 21:23
Kaiser Ferenc: Ukrajnában a béke nagyon messze van, még a tartós tűzszünet is távoli
×
×