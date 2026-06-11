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A 2026-os labdarúgó-világbajnokság egyik helyszíne, a Dallas Stadion a Texas állambeli Arlingtonban 2026. június 3-án. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot 2026. június 11. és július 19. között rendezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

Kezdődik a labdarúgó-világbajnokság, de kik lesznek ott a végén? Priskin Tamás latolgatta az esélyeket

InfoRádió
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Csütörtök este 9 órakor a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság meccsel kezdődik a 39 napos labdarúgó-világbajnokság. 104 találkozót játszanak majd a tengerentúlon. Priskin Tamás volt válogatott labdarúgó latolgatta az esélyeket az InfoRádióban.

Mindenféleképpen egy szerethető világbajnokságot várok. Rengeteg mérkőzés lesz, tehát a szurkolók, a nézők válogathatnak majd. Nyilvánvalóan láthatunk azért olyan mérkőzéseket is, amelyek nem lesznek annyira érdekesek, ki fognak ütközni a játéktudásbeli különbségek, de biztos vagyok benne, hogy ez a vb is hozni fog majd olyan izgalmakat, amilyeneket megszokhattunk az elmúlt időszakokban – mondta Priskin Tamás volt válogatott labdarúgó az InfoRádióban.

A fogadóirodák szerint a spanyolok lehetnek a favoritok, és utánuk a franciák még a legnagyobb esélyesek.

Priskin Tamás úgy fogalmazott: „nagyon nehéz megmondani, mi lesz, de ha választanom kellene, akkor ezt a két csapatot én is biztos, hogy beraknám a top 4-be. A spanyoloknak minden évben nagyon erős csapatuk van, de ugyanezt elmondhatjuk a franciákról is. Láttuk az elmúlt időszakban, hogy az argentin csapat is tudott meglepetést okozni. Dél-Amerikából még ott vannak a brazilok is, Európában az angol, a portugál csapat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy nagyon érdekes vb lesz. Én is kíváncsian várom, hogy melyik csapatok, lesznek majd ott a végső küzdelmekben” – tette hozzá.

Az elmúlt két vb-n a horvátok jelentették a legnagyobb meglepetést, Priskin Tamás szerint bár Luka Modricéknak van esélyük odakerülni a legjobbak közé, de nem biztos, hogy az idei vb-n ők lesznek a meglepetéscsapat. „A vb-ken és más világeseményeken mindig vannak olyan csapatok, akik átlagon felül teljesítenek, biztos vagyok benne, hogy ez az idei vb alatt is így lesz. Nyilvánvalóan ezek lehetnek a horvátok is, de lehetnek más csapatok is” – fogalmazott.

A klubszezonban mindig óriási terhelés jut a sztárokra, sokan 50-60 mérkőzést is játszanak augusztus közepétől május végéig. Ezzel együtt a volt magyar válogatott futballista arra számít, hogy a sztárjátékosok azért hozni fogják a formájukat. „Ha valaki világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon a saját nemzetéért játszik, az teljesen más, és olyan dolog, ami különleges. Biztos vagyok benne, hogy ezek a játékosok is így gondolják ezt, és számukra a klubszinten elért eredmények mellett talán a nemzeti együttessel elért eredmények a legfontosabbak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a top játékosok is meg fognak tenni” – mondta.

Néhány szabály megváltozik a vb-re, összességében az igazságosság felé megy majd el a játékvezetés és korlátozzák az időhúzás lehetőségét. Priskin Tamás egyetért a változások irányával,

mint mondta, ezekre a dolgokra mindenféleképpen kellett valami megoldást találni. „Kíváncsian várom, hogy ezek az új szabályozások miként fognak működni, de még nem láttuk élesben” – mondta.

Az amerikaiak nagy show-t kerítenek ennek a vb-nek, jó néhány meccsen különleges elemekkel is készülnek, a döntőben pedig hosszabb lesz a szünet. A kérdésre, hogy játékosként hogyan lehet ezt kezelni, Priskin Tamás úgy vélekedett: a show hozzátartozik a labdarúgáshoz, és ma már minden sporthoz. A labdarúgás, az élsport a világ egyik legnagyobb üzletága, és az amerikai események ezekről a show-król híresek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a játékosok teljes mértékben függetleníteni tudják magukat ettől, és számukra az lesz a legfontosabb, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsanak – mondta Priskin Tamás volt válogatott labdarúgó az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Kezdődik a labdarúgó-világbajnokság, de kik lesznek ott a végén? Priskin Tamás latolgatta az esélyeket

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