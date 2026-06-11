Foci-vb: két kulcsemberét is elveszítette sérülés miatt az előző torna meglepetéscsapata

Sérülés miatt két kulcsember, Najef Agerd és Abde Ezzalzuli is kikerült a legutóbbi, katari tonán negyedik helyezett marokkói labdarúgó-válogatott világbajnoki keretéből. A 64-szeres válogatott Najef Agerd sérülés és műtét miatt március óta nem játszhatott, és bár Mohamed Uahbi szövetségi kapitány az utolsó pillanatig bízott a hátvéd felépülésében, végül nem számíthat rá a vb-n.

Abde Ezzalzuli, a Real Betis 37-szeres válogatott csatára vasárnap, a marokkói válogatott norvégok elleni, 1–1-es döntetlennel zárult felkészülési találkozóján sérült meg, amikor egy szöglet után csapattársa, Sadi Riad a térdére esett. A 24 éves támadó megpróbálta ugyan folytatni a mérkőzést, de le kellett cserélni, és végül a világbajnokságról is lemarad. A két játékos a legutóbbi vb-n is tagja volt a marokkói keretnek.

A szövetségi kapitány a helyükre Marvane Szadanét és Amine Szbajt hívta be.

Előbbi a szaúdi al-Fateh játékosa és eddig hatszor szerepelt a nemzeti csapatban, míg utóbbi egyszeres válogatott és a francia Angers légiósa.

Az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű, 48 csapatos torna ma kezdődik, a marokkóiak a C csoportban a brazilokkal, a haitiaikkal és a skótokkal találkoznak.