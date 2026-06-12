Bántalmaztak egy idős embert, fejenként tíz évet kaptak

Tíz-tíz év szabadságvesztésre ítélt egy nőt és egy férfit az Ózdi Járásbíróság, akik súlyosan bántalmaztak és kiraboltak egy idős férfit Ózdon – közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya szerdán.

Azt írták, az ítéleti tényállás szerint az elsőrendű vádlott nő és a sértett férfi alkalmanként találkoztak, a nő 2024 júliusában egy éjszakát a férfi lakásán töltött, mert tudta, hogy a sértett másnap kapja meg a nyugdíját.

Hozzátették, másnap közösen italoztak egy presszóban, amihez a másodrendű vádlott férfi is csatlakozott. Később a sértett lakására mentek, ahol a nő pénzt kért tőle, amit az idős férfi megtagadott. Dulakodni kezdtek és

a többször eleső sértettet ütlegelték, rugdosták, egy bográcsállvánnyal a bordáin, egy másik tárggyal pedig fejen ütötték meg.

A sértett elájult, a terheltek 15 ezer forint készpénzét és a bankkártyáját elvették. Az idős féri csak két nappal később tudott kimozdulni a lakásból, a rendőrséget a fia értesítette.

A bíróság a vádlottakat társtettesként, felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás és súlyos testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek. Súlyosító körülményként értékelte mindkét terhelt büntetett előéletét, a társtettesi elkövetést, a rablási cselekmény többszörös minősültségét, a bűncselekmény elszaporodottságát, a bántalmazás elhúzódó jellegét, valamint azt, hogy az elsőrendű vádlott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt, a másodrendű pedig több büntetőeljárás hatálya alatt követte el a cselekményeket.

Az ítélet nem jogerős, ellene a vádlottak és védőik fellebbeztek.