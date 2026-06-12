ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.61
usd:
305.78
bux:
133528.69
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az udvaron tárolt gumiabroncsok és azbesztes hulladékok.
Nyitókép: Forrás: Hatvani Járási Ügyészség

Azbeszt és más: több tonna veszélyes hulladékot tárolt az udvarán – fotó

Infostart / MTI

A férfi többszöri felszólításra sem volt hajlandó elszállíttatni a jelentős mennyiségű abroncsot, kommunális hulladékot és veszélyes, azbeszttartalmú építési hulladékot, amit így végül a kormányhivatalnak kellett megtennie. A Hatvani Járási Ügyészség ezért most vádat emelt a hulladékgyűjtögetővel szemben.

A Hatvani Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki több ezer kilogramm veszélyes hulladékot – gumiabroncsot és azbesztet – halmozott fel gyöngyösoroszi háza udvarán – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint a férfi lakóháza udvarán 2024-től különböző típusú hulladékot gyűjtött és tárolt; mintegy másfél év alatt összesen 120 köbméter gumiabroncsot, több mint 70 ezer kilogramm kommunális hulladékot, valamint csaknem 7 ezer kilogramm veszélyes hulladékot (azbesztet tartalmazó építőanyagot és szénkátrány tartalmú bitument) halmozott fel.

A férfit 2024 márciusában a Heves Vármegyei Kormányhivatal kötelezte a felhalmozott hulladék elszállítására, de ennek nem tett eleget. A kormányhivatal végül 2025 júliusában az udvaron tárolt valamennyi hulladékot elszállíttatta, majd annak költségét a vádlottra terhelte.

A vád tárgya különösen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra elkövetett, hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette; a Hatvani Járási Ügyészség a vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és – a hulladék felvásárlásával szerzett jövedelemmel egyező mértékű – vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szemben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Azbeszt és más: több tonna veszélyes hulladékot tárolt az udvarán – fotó

vádemelés

hatvan

veszélyes hulladék

hulladék

azbeszt

főügyészség

udvar

tárolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Piros lapok színezték ki a vb nyitómeccsét egy irgalmatlan nyitóünnepség után
Foci-vb 2026

Piros lapok színezték ki a vb nyitómeccsét egy irgalmatlan nyitóünnepség után
Mexikó megérdemelten „tartotta otthon” a három pontot, ugyanennyi kiállítást azonban a játékvezetőnek is „szerveznie kellett” a Dél-Afrika elleni labdarúgó-vb-nyitómeccsen.
 

Jöhet minden idők legőrültebb futball-világbajnoksága

Kemény Dénes: latinos csapat nyeri a világbajnokságot!

Itt a friss FIFA-világranglista a vb-rajt előtt: változások történtek az élen

Mohácsi új Duna-híd: százmilliárdos a tét, három alapelv szerint tervezik újra a beruházást

Mohácsi új Duna-híd: százmilliárdos a tét, három alapelv szerint tervezik újra a beruházást

Felülvizsgálja a kormány a „túlárazott és pazarló” mohácsi új Duna-híd beruházását. Vitézy Dávid miniszter elmondta: egyrészt megpróbálják visszaszerezni a százmilliárd forintos nagyságrendű, előlegként már kifizetett tételeket, másrészt megnézik, lehet-e még racionálisan 2x2 sávról 2x1 sávra csökkenteni a híd, illetve az alföldi bekötőút szélességét, de mindezt úgy, hogy „torzókat nem hagyunk”.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek

Örülhetnek a napelemesek: meghosszabbította a lakossági pályázat határidejét a kormány

 

Két lépcsőben újítja meg a kormány a kórházi klímákat – itt vannak a részletek és az intézmények listája

A kórházi klímákról posztolt megdöbbentő részleteket az egészségügyi miniszter

„Rajta vagyunk az állami vagyon visszaszerzésén” – kormányszóvivői sajtótájékoztató Magyar Péterrel

A magyar szakszervezetek is „ránéznének” az Európai Unió pénzeire

VIDEÓ
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.12. péntek, 18:00
Marsai Viktor
a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már a hétvégén jöhet az iráni megállapodás - Azonnal itt a reakció a tőzsdéken!

Már a hétvégén jöhet az iráni megállapodás - Azonnal itt a reakció a tőzsdéken!

A részvénypiaci hangulat alapvetően továbbra is törékeny, két meghatározó téma uralja a tőzsdéket, az egyik a technológiai és mesterséges intelligencia részvények esése, a másik pedig az iráni háború eszkalációja. Az európai részvénypiacok ma felfelé vették az irányt, a régiónkban a magyar és az osztrák részvénypiac is kiemelkedően teljesített - szektorszinten elsősorban a bankpapírok vezették az emelkedést. Az Európai Központi Bank kamatemelése után valamelyest csökkent az optimizmus az európai részvénypiacokon délután - az EKB 3 éves szünet után emelt először egész pontosan 25 bázispontot -, illetve a Kormányzótanács lefelé módosította a GDP-növekedési várakozásokat és megemelte az inflációs előrejelzéseket a következő évekre. Koraeste Donald Trump közölte, hogy mégsem lesz ma amerikai támadás Irán ellen, erre reagálva emelkednek a nemesfémek és esik a Brent jegyzése, a vezető tőzsdék pedig raliznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Matematikailag bizonyították a magyar kutatók: kevesebb izgalmat hozhat a következő focivébé

Matematikailag bizonyították a magyar kutatók: kevesebb izgalmat hozhat a következő focivébé

Matematikai számítások is igazolják azokat a szurkolói félelmeket, hogy az idén életbe lépő szabálymódosítások nyomán kevésbé lesz izgalmas a labdarúgó-világbajnokság.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says deal to end Iran war is close after calling off strikes

Trump says deal to end Iran war is close after calling off strikes

Iran's foreign ministry spokesperson tells state TV that reports of an agreement were "speculative" and "nothing has been finalised".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 04:40
Bántalmaztak egy idős embert, fejenként tíz évet kaptak
2026. június 12. 04:00
Drámai fordulatot vett a veszekedés
×
×