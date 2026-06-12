Azbeszt és más: több tonna veszélyes hulladékot tárolt az udvarán – fotó

A Hatvani Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki több ezer kilogramm veszélyes hulladékot – gumiabroncsot és azbesztet – halmozott fel gyöngyösoroszi háza udvarán – közölte a Heves Vármegyei Főügyészség csütörtökön.

A közlemény szerint a férfi lakóháza udvarán 2024-től különböző típusú hulladékot gyűjtött és tárolt; mintegy másfél év alatt összesen 120 köbméter gumiabroncsot, több mint 70 ezer kilogramm kommunális hulladékot, valamint csaknem 7 ezer kilogramm veszélyes hulladékot (azbesztet tartalmazó építőanyagot és szénkátrány tartalmú bitument) halmozott fel.

A férfit 2024 márciusában a Heves Vármegyei Kormányhivatal kötelezte a felhalmozott hulladék elszállítására, de ennek nem tett eleget. A kormányhivatal végül 2025 júliusában az udvaron tárolt valamennyi hulladékot elszállíttatta, majd annak költségét a vádlottra terhelte.

A vád tárgya különösen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra elkövetett, hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette; a Hatvani Járási Ügyészség a vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására és – a hulladék felvásárlásával szerzett jövedelemmel egyező mértékű – vagyonelkobzás elrendelésére tett indítványt a büntetett előéletű vádlottal szemben.