Több tonna élelmiszert visz magával a norvég válogatott – csak lazacból háromszáz kilót

A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó-válogatott egyebek mellett 300 kilogramm lazacot visz magával a csütörtökön kezdődő észak-amerikai rendezésű tornára – írta az oslói VG újság.

A Martin Ödegaard és Erling Haaland személyében sportági klasszisokat is felvonultató nemzeti csapat étellistáján – a legnagyobb példányszámú norvég napilap beszámolója szerint – egyebek mellett 116 kilogramm barna sajt és 6 ezer narancs is szerepel, a 61 fős teljes norvég delegáció tagjaként pedig több szakács is utazik a vb-re.

Az Egyesült Államokba tartó rakomány teljes mennyisége körülbelül nyolc tonna, és az újság szerint a szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a vb egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.

Norvégia a csoportkörben Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal mérkőzik.