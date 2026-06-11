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Lazacszeletek és darabolt hús jégen tartósítva.
Nyitókép: Unsplash

Több tonna élelmiszert visz magával a norvég válogatott – csak lazacból háromszáz kilót

Infostart / MTI

A több mint hatvanfős delegációnak több szakács is a tagja, akik gondoskodnak róla, hogy a skandináv együttes a megszokott étrendjét ehesse.

A világbajnoki résztvevő norvég labdarúgó-válogatott egyebek mellett 300 kilogramm lazacot visz magával a csütörtökön kezdődő észak-amerikai rendezésű tornára – írta az oslói VG újság.

A Martin Ödegaard és Erling Haaland személyében sportági klasszisokat is felvonultató nemzeti csapat étellistáján – a legnagyobb példányszámú norvég napilap beszámolója szerint – egyebek mellett 116 kilogramm barna sajt és 6 ezer narancs is szerepel, a 61 fős teljes norvég delegáció tagjaként pedig több szakács is utazik a vb-re.

Az Egyesült Államokba tartó rakomány teljes mennyisége körülbelül nyolc tonna, és az újság szerint a szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét, ami a vb egésze alatt segít fenntartani a koncentrációt.

Norvégia a csoportkörben Franciaországgal, Szenegállal és Irakkal mérkőzik.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Több tonna élelmiszert visz magával a norvég válogatott – csak lazacból háromszáz kilót

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