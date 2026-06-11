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Az argentin Lionel Messi a katari labdarúgó-világbajnokság Horvátország-Argentína elődöntő mérkőzése előtt a Loszaíl Stadionban 2022. december 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Lionel Messi bizakodó: az argentin egy győztes csapat

Infostart / MTI

Az argentin válogatott csapatkapitánya szerint a nemzeti együttes nem fogja könnyen adni magát, mindent meg fog tenni a világbajnoki cím megvédéséért.

Az argentin labdarúgó-válogatott mindent megtesz azért, hogy megvédje világbajnoki címét – jelentette ki Lionel Messi.

A dél-amerikaiak csapatkapitánya, akinek a csütörtök (ma) este kezdődő vb a hatodik lesz karrierje során, az argentin TyC Sports televíziós csatornának nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy az övék egy győztes együttes, amely mindig többet akar.

„Lépésről lépésre haladunk majd, mint mindig, és az értünk szurkolóknak nem szabad kételkedniük abban, hogy mindent beleadunk. Nehéz lesz, de hozzászoktunk ehhez, és megpróbálunk ismételni. Az ellenfeleinknek nem lesz könnyű legyőzniük minket, mert egy nagyon versenyképes csapat vagyunk” – jelentette ki a nyolcszoros aranylabdás támadó.

Messi, aki június 24-én ünnepli 39. születésnapját, két napja, sérüléséből visszatérve felkészülési meccsük hajrájában állt be Izland ellen, s röviddel később tizenegyesből bevette az európai csapat kapuját a 3-0-s argentin győzelmet hozó találkozón. Ez volt a világklasszis csatár pályafutásának 117. találata nemzeti színekben, melyet 38 éves és 350 napos korában ért el 199. válogatott fellépésén, és amellyel az argentin válogatott legidősebb gólszerzőjévé lépett elő. A statisztikák szerint Angel Labruna korrekordját döntötte meg, aki 1957-ben, 38 évesen és 282 naposan volt eredményes a nemzeti csapatban.

Argentína szerdán játssza első világbajnoki mérkőzését, a csoportriválisok közül Algériával kezd, majd Ausztriával és Jordániával csap össze.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Lionel Messi bizakodó: az argentin egy győztes csapat

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