Drámai fordulatot vett a veszekedés

Grósz Tamás közölte, a megalapozott gyanú szerint a sértett vasárnap az esti órákban egy vita rendezése miatt kereste fel a gyanúsítottat az otthonában. A két férfi veszekedni kezdett, majd a gyanúsított egy konyhakéssel megszúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba. A sértett életét a szakszerű orvosi beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni.

Az emberölés bűntette miatt indult ügyben az ügyészség a szökés-elrejtőzés, valamint a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ezt – az ügyészi indítvánnyal egyezően – egy hónapra elrendelte.