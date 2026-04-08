2026. április 8. szerda Dénes
Az Európai Unió zászlója, közepén egy lakattal.
Nyitókép: Pixabay

Az EU saját nukleárisfegyver-gyártás létrehozását mérlegeli az orosz hírszerzés szerint

Infostart / MTI

Az Európai Unió vezetése és néhány vezető tagállama titokban megkezdte annak mérlegelését, hogy létrehozzon-e saját nukleárisfegyver-gyártási kapacitást – állította szerdai közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája.

A közlemény szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és „társai” megállapodtak arról, hogy ezeket az előkészületeket a legnagyobb titoktartás mellett végzik.

A SZVR tudni véli, hogy a nemzetközi és az európai közvélemény figyelmének elterelése érdekében Brüsszel azt a látszatot kelti, hogy ragaszkodik hagyományos irányvonalához, amely az amerikai „nukleáris védőernyőre” támaszkodik, megpróbálva ezzel időt nyerni saját nukleárisfegyver-ipari bázisának titkos kialakításához, valamint a közvélemény felkészítéséhez a nukleáris fegyverek birtoklására vonatkozó politikai döntés elfogadására.

Az orosz kémszolgálat szerint ebben az időszakban Nagy-Britannia és Franciaország folytatja nemzeti nukleáris doktrínájának szorosabb összehangolását, majd egy olyan páneurópai nukleáris elrettentési doktrína hivatalos kidolgozását tervezik, amely a francia és brit haditechnikai potenciálra, valamint a nukleáris fegyverrel nem rendelkező EU-tagállamok pénzügyi és infrastrukturális hozzájárulásaira támaszkodik.

Ezzel párhuzamosan – így a közlemény – az Európai Unió fenntartja magának a lehetőséget, hogy létrehozza a nukleáris erők teljesen autonóm parancsnokságát.

„Az EU ezirányú elképzelései komoly ipari és technikai alapokra támaszkodnak. Figyelemre méltó az a tény, hogy Németország, Olaszország, Csehország, Belgium, Hollandia, Svédország és Spanyolország már most jelentős kompetenciákkal rendelkezik a nukleáris fegyverek egyes alkotóelemeinek gyártása terén. Ezeknek az országoknak megvan a komponensek gyártásához szükséges polgári és katonai ipari potenciálja. Területükön nagy mennyiségű, a használatból kivont atomerőművi blokkokból származó, besugárzott nukleáris fűtőanyagot tárolnak” – hangzott a kommüniké.

Az SZVR lehetségesnek nevezte ezen fűtőanyagnak a tárolókból való engedély nélküli kivonását azzal a céllal, hogy atombomba gyártására alkalmas plutóniumot nyerjenek ki belőle.

A német szakemberek képesek körülbelül egy hónap alatt egy nukleáris robbanószerkezethez elegendő mennyiségű fegyverkezési plutóniumot titokban kinyerni a karlsruhei, drezdai, erlangeni és jülichi kutatólaboratórium forró kamráiból, egy hét alatt pedig fegyverminőségű uránt a gronaui dúsítóüzemből – áll a közleményben.

Az SZVR felhívta az Egyesült Államok kormányának és a világ többi országa vezetésének figyelmét arra, hogy fel kell lépni az Európai Unió saját atomfegyvere létrehozásának megakadályozása érdekében, ellenkező esetben esetben elkerülhetetlen egy új globális atomfegyverkezési verseny.

Orbán Viktor Sopronban: „ez már a befutó, a kampányban csendes többségből hangos többséggé váltunk"

J. D. Vance amerikai alelnök látogatása után Sopronban folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.
 

Súlyos izraeli légitámadások a Hezbollah ellen Libanonban, több mint kétszázan meghaltak

Az izraeli légierő előzetes értesítés nélkül légitámadásokat hajtott végre szerdán Libanon-szerte, és ezekben 254 ember életét vesztette, valamint 837 megsebesült. Izrael közölte: Libanonra nem vonatkozik az iráni tűzszünet.
 

Trump tűzszünetet kötött Iránnal, megnyitják a Hormuzi-szorost - Száguldanak a tőzsdék!

Az utolsó pillanatban jött a fordulat az iráni konfliktusban, Donald Trump két hétre felfüggesztette a tervezett amerikai támadásokat, miután körvonalazódott egy megállapodás a Hormuzi-szoros megnyitásáról. A lépés azonnali piaci reakciót váltott ki, az olajárak meredeken esnek, miközben a részvénypiacokon nagy rali bontakozott ki. A hangulat javulása ellenére a befektetők továbbra is árazzák a kockázatokat, az arany és az állampapírok iránti kereslet is nőtt, ami azt jelzi, hogy a piac egyszerre árazza a feszültség enyhülését és a bizonytalanság fennmaradását. A felek közben már tárgyalásra készülnek, de továbbra is kérdés, hogy a törékeny fegyverszünetből valódi béke lesz-e. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Ingyenes európai vonatbérlet jár ezeknek a magyar fiataloknak: már elindult a regisztráció

Idén is visszatér a DiscoverEU program, amelynek keretében több mint 40 ezer európai fiatal utazhat ingyen vonattal a kontinensen.

Iran warns it will respond if Israeli attacks on Lebanon don't stop immediately

Israel and the US say Lebanon is not included in a two-week ceasefire deal with Iran. PM Benjamin Netanyahu says Israel struck "the greatest blow" to Hezbollah in strikes today.

