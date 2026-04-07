2026. április 7. kedd
Blue pipes going to oil refinery
Nyitókép: wenbin/Getty Images

Új gázvezetéket építenének Oroszországból Kínába

Korábban már attól tartottak, hogy egy Mongólián keresztül haladó tranzitvezeték miatt hiúsulhat meg a projekt.

Kazahsztán továbbra sem tett le az Oroszország és Kína közötti tranzitgázvezeték tervéről, de közben az Ishim-Asztana gázvezeték előkészítésén is dolgoznak – írta meg a VG.

A kazah energiaügyi minisztérium ugyanis továbbra is egyeztetéseket folytat egy Oroszországból Kínába tartó tranzitgázvezeték megépítéséről. Az Interfax orosz hírügynökség megkeresésére elmondták, hogy a gázszállítási útvonalak fejlesztésének kérdéseit jelenleg vizsgálják – olvasható a cikkben.

Mint írják, korábban a kazah médiában arról számoltak be, hogy az Oroszország-Kazahsztán-Kína gázvezeték projektje nagy valószínűséggel meghiúsulhat. Egy Mongólián keresztül haladó tranzitvezeték, illetve a Szibéria Ereje 2. néven futó vezeték megépítéséről is megállapodást kötött ugyanis a Gazprom és a kínai CNPC. A kazah energiaügyi minisztérium abban bízott, hogy a projekt által az ország északkeleti régióinak gázinfrastruktúrája is fejlődhet. Kazahsztán oroszországi nagykövete, Dauren Abajev korábban azt mondta, a kazah kormány a Gazprommal közösen 2030. január 1-jén tervezi üzembe helyezni az Ishim-Asztana főgázvezetéket.

A Gazprom és a kazah kormány 2023-ban stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá, amely a földgázellátásban, -szállításban és -feldolgozásban, valamint a kutatásban és kitermelésben való együttműködés erősítését célozza. A felek olyan gázvezeték-infrastruktúra kiépítéséről tárgyaltak, amely évente 45 milliárd köbméter gázt szállíthatna. Ebből 10 milliárd köbméter Kazahsztán északkeleti régióinak ellátását szolgálná, 35 milliárd köbmétert pedig Kínába exportálnának. 2025 októberében a Gazprom és Kazahsztán újabb memorandumot írt alá, ezúttal egy Oroszországból Kazahsztánba vezető új főgázvezeték megépítéséről. Ez Kazahsztán északi és északkeleti régióit látná el. Tervezett szállítási kapacitása évi 10 milliárd köbméter, a kompresszorállomás teljesítménye pedig 50 megawatt – olvasható a cikkben.

Hszi Csin-ping kínai elnök az új energiarendszer tervezésének és kiépítésének gyorsítására szólította fel az érintetteket

– teszi hozzá a VG. Mint írják, az elnök hangsúlyozta, hogy az ország energiapolitikájának egyszerre kell biztosítania az ellátás stabilitását és a gazdasági fejlődést, miközben elő kell mozdítani a tiszta és alacsony szén-dioxid-kibocsátású átállást. Kiemelte ezen kívül a vízenergia fejlesztésének és az ökölógiai védelemnek fontosságát.

A KazMunayGas (KMG) 2025-ben egyébként egy próbaszállítmány kazah olajat juttatott el Magyarországra. A 2026-os szállítások a Mol igényeitől, illetve a KMG csoport számára fennálló kereskedelmi feltételektől függenek. Mint a VG írja, az olajvállalat emlékeztetett arra, hogy korábban keretmegállapodást kötöttek a Mollal az olajszállításokról, a szállítások a magyar fél kérésére történnek. Első, 85 ezer tonnás olajszállítmányuk 2025 augusztusában érkezett Magyarországra Horvátországon keresztül.

Kezdőlap    Külföld    Új gázvezetéket építenének Oroszországból Kínába

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben
Egy korábban, 2024-ben megjelent Der Spiegel-cikk szerint az a különleges ukrán alakulat, amely végrehajtotta az Északi Áramlat elleni szabotázst 2022-ben, a Török Áramlatról is célpontként beszélt, de ezt az ötletet végül elvetették. Információk szerint Valerij Zaluzsnij, az akkori ukrán hadsereg főparancsnoka támogatta az ötletet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudta nélkül.
Orbán Viktor: az amerikai–magyar barátság civilizációs és spirituális természetű
Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, aki után J. D. Vance amerikai alelnök is felszólalt.
 

Megjött a riasztó előrejelzés: 2,6 milliárd ember lehet kitéve a hőhullámoknak

A század végére a világ lakosságának közel harmada, mintegy 2,6 milliárd ember lehet kitéve a jelenleginél jóval gyakoribb, egyidejűleg jelentkező szélsőséges hőséghullámoknak és aszályoknak, ha az éghajlatpolitika a jelenlegi pályán halad tovább. A Geophysical Research Letters folyóiratban megjelent tanulmány szerint a legnagyobb terhet éppen azok az alacsony jövedelmű trópusi országok viselik majd, amelyek a legkevesebbet tették hozzá a globális üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz - tudósított a phys.org.

Közeleg az elképesztő energiasokk Magyarországra: ez a két berendezés mentheti meg a családokat a brutális rezsitől

A nemzetközi konfliktusok kirobbanása drasztikusan megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát.

Trump says 'a whole civilisation will die tonight' if Iran doesn't make deal, as US hits Kharg Island

Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

