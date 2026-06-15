ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
350.98
usd:
302.29
bux:
136215.46
2026. június 15. hétfő Jolán, Vid
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter napirend előtt: nem emlékszik a volt kormány, mit hazudott 2024-ben – cikkünk frissül

Infostart

Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napirend előtti felszólalást Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek Vitnyéd-Cseremajorba. Tartson velünk, tudósításunk folyamatosan frissül.

Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is címmel mondott beszédet Magyar Péter a parlamentben hétfőn napirend előtt.

A migránstábor

A kormányfő felidézte a vitény-cseremajori migránstábor tervének Fidesz-kormány általi „eltitkolását”, említve Pintér Sándor, Bóka János, Lázár János, Gulyás Gergely, Vitályos Eszter és Tuzson Bencét, akik ott ültek azon a kormányülésen 2024 nyarán, ahol a kormány tervezte és írásba is adta a vitnyédi migránstábort az osztrák határ mellett, az egykori csermajori tejipari csarnok területén.

„Önök belehazudtak a magyarok szemébe” – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, a kormány „suttyomban” tervezte az 500 fős migránstábor létesítését; „tudta a kormány, az érintett miniszterek, a vezető fideszes politikusok, hogy miként verik át a magyarokat, a Győr-Moson-Sopron megyeieket”.

Kárhoztatta a kormányt amiatt, hogy 42 gyereket a tervek miatt ki akarták dobni Ukrajna vagy Ausztria irányába. „Döntést hoztak, önök, közösen, együtt. Nem érzik úgy, hogy valamit mondani kéne a magyar embereknek? Nem érzik úgy, hogy abba kéne hagyni a hazudozást, a lopást?”

Gulyás Gergely felé fordulva felidézte, a volt miniszter szombaton azzal védekezett az ügyben, hogy ez a terv csak egy trükk volt az EU megvezetésére, de

Magyar Péter szerint Gulyás Gergely nem emlékszik arra, hogy mit „hazudott”, „nyári diáktábor épül Csermajorban”. Ez már csak azért sem valószínű, mert 3 méter magas kerítést építettek, és a létesítőkkel titoktartási nyilatkozatot írattak alá.

Az is szerinte a fideszes hazugságra mutat, hogy semmilyen feljegyzésben nem szerepel diáktábor építésének terve.

Egy dolog miatt nem tudta szerinte a Fidesz megnyitni a migránstábort: a helyi Tisza-szigetek felhívták a sajtó figyelmét, mire készül a volt kormány, végül a helyiekkel együtt sikeres volt a nyomásgyakorlásuk, így süllyedt el a volt kormány terve.

Cikkünk frissül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter napirend előtt: nem emlékszik a volt kormány, mit hazudott 2024-ben – cikkünk frissül

parlament

országgyűlés

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak
Cikkünk frissül!

Magyar Péter az Országgyűlésben: az Orbán-kormány elkezdett építeni egy migránstábort, de közben hazudott a szavazóknak
A miniszterelnök a hétfői parlamenti ülésen napirend előtt ragadta magához a szót. Ez a nyári szünet előtti utolsó „rendes” ülésnap, keddtől kezdődően nyáron már csak rendkívüli ülésnapok jönnek. Az Országgyűlés hétfőn szavazhat a miniszterelnöki ciklusok 8 évre korlátozásáról. Tartson velünk, tudósításunk folyamatosan frissül.
 

Magyarország elutasítja a migrációs paktumot a jelenlegi formájában

Fontos hét jön a parlamentben: miniszterelnöki cikluskorlát, EU-s pénzek, mentelmi ügy és vitatott törvények

Orbán Anita: Magyarország visszatér

Orbán Anita: Magyarország visszatér

Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Átfogó támadás érte Ukrajnát, ráfordul Trump a háború lezárására - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Ma hajnalban átfogó támadás érte Ukrajnát: orosz drón / rakétacsapás érte Kijevet, Szumit, Herszont, Dnyiprót és más városokat is. Kijevben orosz dróntalálat érte a Pecserszka lavrát is, egy majdnem 1000 éves kolostort. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan személyesen találkozik majd Donald Trump amerikai vezetővel a G7-csúcson, Trump most alighanem ráfordul az ukrajnai háború lezárására így, hogy úgy fest, az iráni háborúnak vége. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az autóipart is elérte a fegyverkezési láz: hibrid katonai terepjárót épít a neves francia márka

Az autóipart is elérte a fegyverkezési láz: hibrid katonai terepjárót épít a neves francia márka

A Renault a Thales technológiai vállalattal együttműködésben új, többfunkciós katonai járművet fejleszt.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree deal to end war as Trump says Strait of Hormuz will be reopened

Iran and US agree deal to end war as Trump says Strait of Hormuz will be reopened

Pakistan, a key mediator, says the agreement will end "military operations on all fronts" and be signed on Friday in Switzerland.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 15. 12:37
Őz sétált az autók között Budapest szívében
2026. június 15. 12:26
Teljesen pucér bringást fogtak el a rendőrök Csepelen
×
×