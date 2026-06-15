Magyar Péter napirend előtt: nem emlékszik a volt kormány, mit hazudott 2024-ben – cikkünk frissül

Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is címmel mondott beszédet Magyar Péter a parlamentben hétfőn napirend előtt.

A migránstábor

A kormányfő felidézte a vitény-cseremajori migránstábor tervének Fidesz-kormány általi „eltitkolását”, említve Pintér Sándor, Bóka János, Lázár János, Gulyás Gergely, Vitályos Eszter és Tuzson Bencét, akik ott ültek azon a kormányülésen 2024 nyarán, ahol a kormány tervezte és írásba is adta a vitnyédi migránstábort az osztrák határ mellett, az egykori csermajori tejipari csarnok területén.

„Önök belehazudtak a magyarok szemébe” – fogalmazott Magyar Péter, hozzátéve, a kormány „suttyomban” tervezte az 500 fős migránstábor létesítését; „tudta a kormány, az érintett miniszterek, a vezető fideszes politikusok, hogy miként verik át a magyarokat, a Győr-Moson-Sopron megyeieket”.

Kárhoztatta a kormányt amiatt, hogy 42 gyereket a tervek miatt ki akarták dobni Ukrajna vagy Ausztria irányába. „Döntést hoztak, önök, közösen, együtt. Nem érzik úgy, hogy valamit mondani kéne a magyar embereknek? Nem érzik úgy, hogy abba kéne hagyni a hazudozást, a lopást?”

Gulyás Gergely felé fordulva felidézte, a volt miniszter szombaton azzal védekezett az ügyben, hogy ez a terv csak egy trükk volt az EU megvezetésére, de

Magyar Péter szerint Gulyás Gergely nem emlékszik arra, hogy mit „hazudott”, „nyári diáktábor épül Csermajorban”. Ez már csak azért sem valószínű, mert 3 méter magas kerítést építettek, és a létesítőkkel titoktartási nyilatkozatot írattak alá.

Az is szerinte a fideszes hazugságra mutat, hogy semmilyen feljegyzésben nem szerepel diáktábor építésének terve.

Egy dolog miatt nem tudta szerinte a Fidesz megnyitni a migránstábort: a helyi Tisza-szigetek felhívták a sajtó figyelmét, mire készül a volt kormány, végül a helyiekkel együtt sikeres volt a nyomásgyakorlásuk, így süllyedt el a volt kormány terve.

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