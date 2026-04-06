Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték

A Srbijagas vezérigazgatója, Dusan Bajatovic hétfőn kijelentette, hogy a Magyarkanizsa községben található gázvezeték közelében felfedezett robbanószerkezetek nem politikai színjáték, hanem komoly biztonsági fenyegetés, hangsúlyozva, hogy illetékes szerbiai szolgálatok időben reagáltak – számolt be a Blic, amit a Mandiner szemlézett.

A cikk szerint arra is felhívta a figyelmet a vezérigazgató, hogy mindössze néhány kilogramm robbanóanyaggal komoly károkat okozhatnának, és a gázvezeték automatikusan lezáródna, az újbóli üzembe helyezése viszont hosszú időt venne igénybe.

Bajatovic szerint a gázvezeték elleni támadás potenciális célpontja nem Szerbia volt, hanem a régió másik két országa, Magyarország és Szlovákia. „A cél az volt, hogy Magyarország és Szlovákia is kifogyjon a gázból. Ennek természetesen gazdasági és politikai következményei lennének, különösen a magyarországi választások esetében” – mondta Bajatovic.