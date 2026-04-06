Az Északi Áramlat elleni 2022-es robbantások után kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen tervezett szabotázsakció. A dán Bornholm-sziget közelében történt támadások súlyosan megrongálták az Északi Áramlat 1 és 2 vezetéket, amelyek azóta sem működnek. A műveletet sajtóértesülések szerint egy ukrán különleges egységhez kötik, amely Valerij Zaluzsnyij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnokának irányítása alatt állt.

Egy 2024-es Der Spiegel-cikk alapján a terv ennél is tovább ment volna: a „Diameter” fedőnevű akció keretében akár a Fekete-tenger térsége is célpont lehetett, beleértve a Török Áramlat gázvezetéket. A beszámolók szerint Zaluzsnyij támogatta az ötletet, sőt, javasolta annak kiterjesztését is – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudta nélkül, mivel a beszámoló szerint nem bíztak meg benne – idézi az Index.

A tervet végül elvetették, és minden erőforrást az Északi Áramlat elleni akcióra összpontosítottak. Később az ukrán kormány többször is tagadta érintettségét, miközben korábbi hírek szerint amerikai hírszerzők is egyeztettek ukrán ügynökökkel a vezetékek elleni támadás lehetőségéről. Bár kezdetben nyitottság mutatkozott az ötletre, az amerikai fél végül visszakozott, és óva intette az ukránokat a terv folytatásától.