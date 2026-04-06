2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
A svéd parti őrség felvételén földgáz bugyog fel az Északi Áramlat 2 csővezetékből a Balti-tengeren, svéd felségvizeken 2022. szeptember 28-án. Négy nap alatt ez a negyedik hely, ahol megsérült az orosz gázt szállító Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték. A négy lyukból kettő Svédország, kettő pedig Dánia kizárólagos gazdasági övezetében van. Svéd szeizmológusok 26-án két robbanást észleltek a vezetékpár nyomvonalán.
Nyitókép: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Svéd parti őrség

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben

ELŐZMÉNYEK

Egy korábban, 2024-ben megjelent Der Spiegel-cikk szerint az a különleges ukrán alakulat, amely végrehajtotta az Északi Áramlat elleni szabotázst 2022-ben, a Török Áramlatról is célpontként beszélt, de ezt az ötletet végül elvetették. Információk szerint Valerij Zaluzsnij, az akkori ukrán hadsereg főparancsnoka támogatta az ötletet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudta nélkül.

Az Északi Áramlat elleni 2022-es robbantások után kiderült, hogy nem ez volt az egyetlen tervezett szabotázsakció. A dán Bornholm-sziget közelében történt támadások súlyosan megrongálták az Északi Áramlat 1 és 2 vezetéket, amelyek azóta sem működnek. A műveletet sajtóértesülések szerint egy ukrán különleges egységhez kötik, amely Valerij Zaluzsnyij, az ukrán fegyveres erők akkori főparancsnokának irányítása alatt állt.

Egy 2024-es Der Spiegel-cikk alapján a terv ennél is tovább ment volna: a „Diameter” fedőnevű akció keretében akár a Fekete-tenger térsége is célpont lehetett, beleértve a Török Áramlat gázvezetéket. A beszámolók szerint Zaluzsnyij támogatta az ötletet, sőt, javasolta annak kiterjesztését is – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tudta nélkül, mivel a beszámoló szerint nem bíztak meg benne – idézi az Index.

A tervet végül elvetették, és minden erőforrást az Északi Áramlat elleni akcióra összpontosítottak. Később az ukrán kormány többször is tagadta érintettségét, miközben korábbi hírek szerint amerikai hírszerzők is egyeztettek ukrán ügynökökkel a vezetékek elleni támadás lehetőségéről. Bár kezdetben nyitottság mutatkozott az ötletre, az amerikai fél végül visszakozott, és óva intette az ukránokat a terv folytatásától.

Orbán Viktor a határról: egyelőre nincs veszélyben Magyarország gázellátása, de észnél kell lenni!

Orbán Viktor húsvéthétfő reggel sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, a Török Áramlat gázvezeték magyar szakaszának a kezdetén. A miniszterelnök ellenőrizte az infrastruktúrát, miután vasárnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál.
 

Der Spiegel: az Északi Áramlat mellett a Török Áramlat is célpont lehetett 2022-ben

Erős üzenet: a Török Áramlat elleni szabotázsakció nem politikai színjáték

Itt a Kreml bejelentése a Török Áramlat elleni szabotázsakció kapcsán

Amerikai gyártmányú lehet a Török Áramlat gázvezetéknél talált robbanószer a szerbek szerint

Az ukrán kormány reagált a Török Áramlat gázvezeték elleni szerbiai szabotázsakció ügyére

VIDEÓ
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
Belegebed Magyarország a stabilitásba. Dobrev Klára, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Felborul a közlekedés holnap Budapesten: akár fél órára lezárhatnak egyes utakat

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.

Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk

Mit teszünk az asztalra húsvétkor? Mire költünk kevesebbet? És mi az, amin még az infláció mellett sem spórolunk? Mutatjuk!

Watch as Artemis astronauts about to travel farther from Earth than any humans before

In the next few hours, the four astronauts will travel on a looping path around the far side of the Moon.

