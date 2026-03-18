2026. március 18. szerda Ede, Sándor
Fidel Castro kubai forradalmár (j) és Hugo Chávez egykori venezuelai elnök arcmásai elektromos szerelékek mellett egy újabb országos áramszünet idején, 2026. március 16-án Havannában. Kubában január óta tovább romlott az elavult energetikai infrastuktúra okozta energiaválság, miután Nicolás Maduro venzuelai elnök január 2-i amerikai elfogását követõen Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a karibi szigetre. A kubai kormány szerint a közel tízmillió lakosú sziget három hónapja nem kapott olajszállítmányt.
Kuba mindenre elszánt, megtörhetetlen ellenállást ígér az elnök

ELŐZMÉNYEK

„Megtörhetetlen ellenállást” helyezett kilátásba kedden a kubai elnök az ország ellen fellépő „bármely külső agresszorral” szemben.

Miguel Díaz-Canel az X-en közzétett üzenetében azt írta, hogy Washington „csaknem naponta fenyegeti Kubát nyilvánosan azzal, hogy erővel fogja megdönteni az alkotmányos rendet”.

Kiemelte, hogy az egymást követő amerikai kormányok már több mint hat évtizede igyekeznek Kubát elszigetelni szankciók segítségével, a mostani kormányzat pedig a büntetőintézkedések nyomán meggyengült gazdaságot használná ürügyként arra, hogy megszerezze a szigetországot.

„A legrosszabb forgatókönyv esetén Kuba egy dologban biztos: bármely külső agresszor megtörhetetlen ellenállással fog találkozni” – szögezte le Díaz-Canel, kollektív büntetésnek nevezte a Havanna ellen 1962 óta érvényben lévő szankciókat.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn újságíróknak azt mondta, „megtiszteltetés” lenne számára, ha „valamilyen formában átvehetné” Kubát, amelyet „bukott államnak” nevezett.

A kubai hatóságok helyi idő szerint kedden bejelentették, hogy helyreállt a több mint 24 órára kimaradó áramszolgáltatás az országban. A 11 milliós Kubában másfél éven belül ez volt a hatodik országos áramszünet. Díaz-Canel államfő a múlt héten figyelmeztetett, hogy az amerikai energiablokád miatt az ország több mint három hónapja nem jutott olajszállítmányokhoz, így főleg napenergiából, földgázból és hőerőművekben termelnek áramot. Washington vámokat helyezett kilátásba minden olyan ország ellen, amely olajat szállít Kubának.

egyesült államok

kuba

büntetőintézkedések

miguel díaz-canel

Aszódi Attila: Iránnak tíz-tizenegy atomrobbanófej előállítására elég hasadóanyaga lehet

Nem jutott a környezetbe radioaktív szennyezés az iráni atomlétesítmények elleni izraeli–amerikai támadás hatására, a mérések szerint a háttérsugárzás nem nőtt meg – erről is beszélt az InfoRádió EnergiaVilág című műsorának nyilatkozva Aszódi Attila atomenergetikai szakértő. Közben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette: a NAÜ egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
 

Ali Laridzsáni halála Iránban fontosabb lehet, mint Ali Hamenei ajatollah megölése

Halál és káosz Libanonban: Izrael megkezdte a Hezbollah célpontjainak támadását

A nappali közepén robbant az iráni kazettás rakéta

Találat érte Irán egyetlen működő atomerőművét

Óriásbombákat vetett be az Egyesült Államok a Hormuzi-szoros térségében

Dénes Ferenc Szoboszlai szintlépéséről: két kísértés jön számításba

Ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik a horvát Luka Modrichoz hasonló kultikus futballsztár legyen, valószínűleg a Real Madridban kellene játszania – mondta az InfoRádióban Dénes Ferenc sportközgazdász a Liverpool játékosáról. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb szabadrúgásgólja után sokadjára is bekerült az angol bajnoki forduló legjobbjai közé, ráadásul az értéke az egyik leghitelesebb becslés szerint már 100 millió euró.
VIDEÓ
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Sorsdöntő nap jön a forint számára

Szerdán reggel kismértékben erősödött a forint, miután az olajpiacon mérséklődik a nyomás és a tőzsdéken egy kis fellélegzés látszik, délelőtt azonban visszaadta csaknem az egész felértékelődést. A nap legfontosabb eseménye az amerikai Federal Reserve esti kamatdöntése lesz, ami nagymértékben befolyásolhatja a globális piaci hangulatot.

Nagyon nehéz dolga lehet ma a Fradinak: brutális a tét, vajon továbbmennek?

Bár a Ferencváros 2-0-s előnyből várja a Braga elleni szerdai Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóját, Robbie Keane vezetőedző kemény és küzdelmes mérkőzésre számít Portugáliában.

Israel strikes central Beirut as US targets Iran's missile sites along the Strait of Hormuz

The US military says it used "deep penetrator munitions" to hit the missile sites, as Tehran launches deadly strikes against Israel.

