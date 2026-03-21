Irán megtámadta a legendás katonai támaszpontot

Az incidens részletei szerint az egyik indított rakéta már repülés közben meghibásodott és lezuhant. A másik lövedék elhárítására az amerikai haditengerészet egyik térségben állomásozó hadihajója egy SM-3-as típusú elfogórakétát lőtt ki.

Azt egyelőre nem sikerült minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az elfogás sikeres volt-e, vagy a rakéta egyéb okból tévesztett célt, de a katonai létesítményt nem érte találat - írja a hírügynökség.

A Wall Street Journal jelentése nem határozta meg a rakétakilövések pontos időpontját, és az amerikai védelmi minisztérium sem hozott nyilvánosságra további operatív részleteket.

Diego Garcia stratégiai jelentőségű logisztikai és légi támaszpont, amely kulcsszerepet tölt be az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság indopacifikus és közel-keleti műveleteiben.

A támadás híre azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti katonai célok eléréséről és az iráni fenyegetés visszaszorításáról tett közzé nyilatkozatot. Teherán egyelőre nem kommentálta hivatalosan a Diego Garcia elleni rakétaindításról szóló értesüléseket.