2026. március 21. szombat Benedek
Ukrajna Irán
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott képen szárazföldi rakétavetõkkel tengeri célpontokra lõ egy katonai egység a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlaton 2026. február 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sepahnews

Irán megtámadta a legendás katonai támaszpontot

Infostart

rán két közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát indított az Indiai-óceánon található Diego Garcia amerikai-brit közös katonai támaszpont ellen – jelentette a Reuters hírügynökség a Wall Street Journal (WSJ) információira hivatkozva.

Az incidens részletei szerint az egyik indított rakéta már repülés közben meghibásodott és lezuhant. A másik lövedék elhárítására az amerikai haditengerészet egyik térségben állomásozó hadihajója egy SM-3-as típusú elfogórakétát lőtt ki.

Azt egyelőre nem sikerült minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy az elfogás sikeres volt-e, vagy a rakéta egyéb okból tévesztett célt, de a katonai létesítményt nem érte találat - írja a hírügynökség.

A Wall Street Journal jelentése nem határozta meg a rakétakilövések pontos időpontját, és az amerikai védelmi minisztérium sem hozott nyilvánosságra további operatív részleteket.

Diego Garcia stratégiai jelentőségű logisztikai és légi támaszpont, amely kulcsszerepet tölt be az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság indopacifikus és közel-keleti műveleteiben.

A támadás híre azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök a közel-keleti katonai célok eléréséről és az iráni fenyegetés visszaszorításáról tett közzé nyilatkozatot. Teherán egyelőre nem kommentálta hivatalosan a Diego Garcia elleni rakétaindításról szóló értesüléseket.

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban

Annak ellenére, hogy mit állítanak a szövetséges Egyesült Államok és Izrael vezetői, világossá vált, hogy eltérő a két ország érdeke az iráni háborúban. Ezt mondja néhány beosztott és több kommentátor. Mindez különösen az iráni Dél-Parsz földgázlétesítmény elleni támadás után vált nyilvánvalóvá.
 

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, amit eddig lehetetlennek tartottak. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

