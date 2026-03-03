ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Iráni rakétatalálat érte lakóháznál a polgári védelem katonái a közép-izraeli Ramat Ganban 2026. március 3-án, három nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után.
Nyitókép: MTI/AP/Ohad Zwigenberg

Az iráni hadsereg válaszolt Izrael újabb iráni légitámadásaira

Infostart / MTI

Az iráni hadsereg rakétasorozatokkal válaszolt Izrael újabb iráni légitámadásaira a három napja tartó háborúban, és a rakéták közül többet is nem tudott kivédeni az elhárítórendszer, a becsapódó rakéták sebesüléseket okoztak – közölték kedden hivatalos izraeli források.

A rendőrség tel-avivi körzet parancsnoka elmondta, hogy az ország középső részén volt több rakétabecsapódás, és ezek a személyi sérülések mellett anyagi károkat okoztak. A becsapódó rakéták között voltak oyanok, amelyek kazettás robbanófejjel voltak felszerelve – tette hozzá.

A mentőszolgálat 12 sebesültről számolt be a legutóbbi, kora délutáni iráni rakétatámadás után. Egy negyvenes éveiben járó nőt közepesen súlyos sebesülésekkel láttak el, további 11 ember pedig könnyebben sebesült meg üvegszilánkok és a detonációk okozta lökéshullámoktól.

A hadsereg már korábban közölte, hogy Irán most is bevet ilyen robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétát, mint a 2025 júniusi háború idején.

A rakétatámadásokat megelőzően az izraeli légierő újabb intenzív légitámadásokat hajtott végre Teheránban és Irán nyugati részén a hadsereg közlése szerint. Több tucatnyi rakétaindító állást, légvédelmi rendszert és más tűzrendszereket vettek célba. E műveletek célja az iráni rezsim rakéta-csapásmérő képességének csökkentése volt.

Izraeli és amerikai csapások érték Teheránban azt az épületet is, amelyben Irán új legfelsőbb vezetőjét megválasztották volna – jelentették helyi médiumok. A mediában közzétett felvételeken az épület súlyos károkat szenvedett.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

×