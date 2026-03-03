Az iráni hadsereg válaszolt Izrael újabb iráni légitámadásaira

A rendőrség tel-avivi körzet parancsnoka elmondta, hogy az ország középső részén volt több rakétabecsapódás, és ezek a személyi sérülések mellett anyagi károkat okoztak. A becsapódó rakéták között voltak oyanok, amelyek kazettás robbanófejjel voltak felszerelve – tette hozzá.

A mentőszolgálat 12 sebesültről számolt be a legutóbbi, kora délutáni iráni rakétatámadás után. Egy negyvenes éveiben járó nőt közepesen súlyos sebesülésekkel láttak el, további 11 ember pedig könnyebben sebesült meg üvegszilánkok és a detonációk okozta lökéshullámoktól.

A hadsereg már korábban közölte, hogy Irán most is bevet ilyen robbanófejjel felszerelt ballisztikus rakétát, mint a 2025 júniusi háború idején.

A rakétatámadásokat megelőzően az izraeli légierő újabb intenzív légitámadásokat hajtott végre Teheránban és Irán nyugati részén a hadsereg közlése szerint. Több tucatnyi rakétaindító állást, légvédelmi rendszert és más tűzrendszereket vettek célba. E műveletek célja az iráni rezsim rakéta-csapásmérő képességének csökkentése volt.

Izraeli és amerikai csapások érték Teheránban azt az épületet is, amelyben Irán új legfelsőbb vezetőjét megválasztották volna – jelentették helyi médiumok. A mediában közzétett felvételeken az épület súlyos károkat szenvedett.

