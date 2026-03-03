Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei

2026.03.03. 08:11 A mélyben ünnepelték a purimot A purim a zsidó vallás egyik legfontosabb ünnepe: örömünnep, a zsidó farsang. Ekkor a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmenekülésére emlékeznek. A keresztény időszámítás kezdete előtt 450. körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg. Izraelben, Tel Avivban azonban több helyen csak óvóhelyeken tudták megünnepelni a purimot március 2. hétfő estéről március 3. keddre virradóra. Az iráni rakétatámadások veszélye miatt egy tel-avivi föld alatti vasútállomáson ünneplik izraeliek a purimot 2026. március 2-án, két nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után. MTI/EPA/Abir Szultan Az iráni rakétatámadások veszélye miatt egy tel-avivi mélygarázsban ünneplik izraeliek a purimot 2026. március 2-án, két nappal az Irán elleni amerikai-izraeli háború kezdete után. MTI/EPA/Abir Szultan

2026.03.03. 08:08 Amazon-központokat ért támadás, most az adatokat kell menteni Az Amazon Web Services (AWS) közlése szerint két, az Egyesült Arab Emírségekben található adatközpontját drónokkal „közvetlenül eltalálták”. Egy másik bahreini létesítményt is eltaláltak dróntámadások a közelben – közölte az AWS hétfőn. A világszerte adatközpontokat és digitális szolgáltatásokat üzemeltető vállalat infrastruktúrájában a támadások „szerkezeti károkat” és „áramellátási zavarokat” okoztak. Az adatközpontok számos vállalkozás és internetes szolgáltatás, például weboldalak és online alkalmazások adatait tárolják és dolgozzák fel egy adott régióban. Az ilyen létesítményekben keletkezett bármilyen kár komoly fennakadást okozhat. Az AWS arra kérte közel-keleti ügyfeleit, hogy a közel-keleti „kiszámíthatatlan” helyzetre való tekintettel azonnal készítsenek biztonsági mentést adataikról, és helyezzék át rendszereiket az Egyesült Államokban, Ázsiában, Európában vagy máshol található AWS-platformokra. (BBC)

2026.03.03. 07:51 Donald Trump megtorlást ígért a nagykövetség elleni támadás miatt Az amerikai elnök a NewsNation kábeltelevíziós hálózatnak azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államok „hamarosan” megtorolja a rijádi amerikai nagykövetség elleni támadást és az amerikai katonák halálát. Az Egyesült Államok hétfő esti közlése szerint eddig hat katona halt meg, és 18-an megsérültek. „[Trump] azt is mondta nekem, hogy szerinte nem lesz szükség bakancsokra a földön” – írta Kellie Meyer, a NewsNation politikai riportere az X-en.

2026.03.03. 07:46 Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát Az Európai Unió közvetlenül is érintett lehet az Irán ellen kirobbant katonai akciók miatt, ha nagy számban indulnak el a menekültek Európa felé – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, aki arra is utalt: a terrorveszély is nőni fog, hiszen már ma is sok olyan vallásos síita él Európában, akinek nem tetszene egy iráni rendszerváltás, és sokkolta őket, hogy megölték a legfőbb vallási vezetőjüket.

2026.03.03. 07:41 Elpusztult a bahreini amerikai légibázis kulcsépülete A jelentések szerint megsemmisült az amerikai légibázis főparancsnoki épülete Bahreinben egy iráni légicsapás következtében. Az Iráni Forradalmi Gárdával (IRGC) kapcsolatban álló Fars hírügynökség által közzétett felvételen egy rakétarobbanás látható távoli célpontok ellen. A közlemény szerint az IRGC drón- és rakétatámadása lerombolta az amerikai parancsnoki központot Bahrein Sheikh Isa régiójában, és üzemanyagtartályok is felrobbantak. Az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálta a jelentéseket. Korábban füstöt lehetett látni felszállni egy bahreini amerikai haditengerészeti bázisról – emlékeztet a hírről beszámoló BBC. Az amerikai külügyminisztérium utasította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Bahreint és egy tucat másik közel-keleti országot.

2026.03.03. 07:37 Izrael evakuálási parancsokat adott ki Libanonban Az Izraeli Védelmi Erő (IDF) „sürgős figyelmeztetést” küldött Bejrút déli külvárosainak és több tucat falu lakosságának. Az embereket felszólították, hogy maradjanak távol a Hezbollahhoz köthető épületektől, és hogy bárki, aki a közelükben tartózkodik, veszélyben van. „Biztonságuk érdekében azonnal el kell hagyniuk otthonaikat” – mondta Avichay Adraee, az Izraeli Védelmi Erők arab nyelven kommunikáló szóvivője. A figyelmeztetés kiadásakor vastag fekete füstfelhők emelkedtek a kora reggeli égbolton Bejrút felett, és a Reuters jelentése szerint hangos robbanások is hallhatók voltak. (BBC)

2026.03.03. 07:30 Néhány magyar már kijutott a háború miatt lezárt területekről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter friss Facebook-bejegyzésében beszámolt róla, hogy az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban. A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom. A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni. Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé.

2026.03.03. 07:20 Megszólalt Hernádi Zsolt a várható benzinárakról és a Barátság vezetékről Nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt - jelentette ki Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Egyenes beszéd című műsorában hétfőn este. Szólt arról, hogy gond lesz a földgázbeszerzéssel a világpiacon, illetve hogy várható-e az üzemanyagárak emelkedése.

2026.03.03. 07:01 Marco Rubio elmondta, meddig folytatják a háborút Irán ellen A legkeményebb csapások csak most következnek – közölte az amerikai külügyminiszter.