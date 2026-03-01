ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. március 1. vasárnap Albin
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Jet skiers pass the Burj Al-Arab hotel, second right, and Jumeirah Beach Hotel, right, in Dubai, United Arab Emirates, on Friday, June 15, 2018. Since the 1970s, Dubai has invested heavily in construction and infrastructure, creating a global center for finance, real estate and tourism. Photographer: Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Christopher Pike/Bloomberg/Getty Images

4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte Szijjártó Péternek, hogy minden eszközzel megvédik az ott tartózkodó mintegy 4200 magyart. Az országot több száz iráni rakéta és drón vette célba, találatok érték Dubajt és Abu-Dzabit is. Az ország és az egész régió légterei le vannak zárva. Azt kérik, mindenki „maradjon, ahol van, mert az a legbiztonságosabb”.

Az Egyesült Arab Emírségek garanciát vállalt arra, hogy minden létező eszközzel megvédi az ott tartózkodó magyar embereket, turisztikai ügynökségük pedig átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A tárcavezető arról számolt be, hogy súlyosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, és Irán legdurvábban az Egyesült Arab Emírségeket támadja, gyakorlatilag több ballisztikus rakétát és drónt lőttek ki az országra, mint Izraelre, válaszul az Iránt ért amerikai–izraeli légitámadásokra.

„Több száz ballisztikus rakéta, cirkálórakéták, drónok támadták az Egyesült Arab Emirátusokat, ahol ráadásul több ezer magyar ember tölti a szabadságát, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre” – fejtette ki.

Tudatta, hogy nemrég egyeztetett telefonon emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal, aki elmondta, hogy az ő regisztrációjuk szerint 4200 magyar állampolgár tartózkodik jelenleg az Egyesült Arab Emirátusokban, egyébként 600 ezren Európából összesen.

„Arról biztosított a külügyminiszter kolléga, hogy minden létező eszközzel megvédik a náluk tartózkodó külföldieket, így minden létező eszközzel megvédik az Egyesült Arab Emirátusokban tartózkodó magyar állampolgárokat is. Döntést hoztak arról is, hogy

az Egyesült Arab Emirátusok turisztikai ügynöksége átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit,

és bár a szárazföldi átkelők jelenleg Omán irányába például még nyitva vannak, de azt kérik az emirátusoki hatóságok, hogy mindenki inkább maradjon a tartózkodási helyén. Az összes létező változat közül ez a legbiztonságosabb jelenleg” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter kijelentette, hogy „Irán egymás után lépi át a vörös vonalakat és olyan támadásokat intéz a közel-keleti arab országokkal szemben, amelyek teljes mértékben elfogadhatatlanok”.

„Ezek az arab országok semmilyen módon nem voltak részesei ennek a fegyveres konfliktusnak. Ezek az arab országok nem támadták meg Iránt, ezért az iráni csapások az Öböl térség arab országaival szemben elfogadhatatlanok” – folytatta.

Majd kiemelte, hogy

az egyre eszkalálódó háborús események miatt a térségben gyakorlatilag az összes légtér zárva van.

A repülés tilos, repülőgépek számára sem le-, sem felszállási engedélyt nem adnak. A világ legnagyobb légitársaságai, mint az Emirates, a Qatar Airways vagy az Etihad gyakorlatilag szüneteltetik a térségben az üzemelésüket. Hétfő reggel, délelőtt ígértek újabb információkat ebben a kérdésben – tájékoztatott.

„A Hormuzi-szoros környékén is hadicselekmények történnek, ami pedig a világ energiaellátása tekintetében hordoz különösen jelentős bizonytalansági tényezőket, ezért ebben a helyzetben fontos, hogy Magyarország energiabiztonságát senki ne támadja” – figyelmeztetett.

A miniszer végül leszögezte, hogy a kormány számára Magyarország biztonsága az első. „Számunkra a lényeg, hogy minden létező háborúból kimaradjunk és megvédjük a magyar embereket, akárhol is vannak a világon” – tette hozzá.

„Az Egyesült Arab Emirátusok külügyminisztere tehát garanciát vállalt arra, hogy minden létező eszközzel megvédik a magyar embereket, akik az Egyesült Arab Emirátusok területén, akár Dubajban, akár Abu-Dzabiban tartózkodnak. Sajnos mindkét nagyváros repülőterét több támadás is érte, így jelenleg a légiforgalom vagy bármilyen polgári légi tevékenység gyakorlatilag kizárt” – összegzett.

Az iráni háború második napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

szijjártó péter

irán

egyesült arab emírségek

dubaj

abu-dzabi

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

4200 magyar rekedt az Emírségekben az iráni háború miatt, átvállalják a szállásköltségüket

Az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztere azt ígérte Szijjártó Péternek, hogy minden eszközzel megvédik az ott tartózkodó mintegy 4200 magyart. Az országot több száz iráni rakéta és drón vette célba, találatok érték Dubajt és Abu-Dzabit is. Az ország és az egész régió légterei le vannak zárva. Azt kérik, mindenki „maradjon, ahol van, mert az a legbiztonságosabb”.
 

Itt a lista, Budapestről ezekbe a városokba törölték a légijáratokat a háború miatt

Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások

Olajtankert bombáztak le az irániak, beleremeghet a világ kőolajpiaca

Legalább 150 tartályhajó horgonyoz a lezárt Hormuzi-szorosnál

Háromtagú tanács veszi át Irán irányítását Ali Hamenei halála után – az iráni háború második napja percről percre

Iráni háború: itt a második hullám, izraeli harci gépek újabb nagy támadást indítottak Teheránban

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

Megölték Irán legfőbb vallási vezetőjét – jelentette be Donald Trump

 

Százezres tömegtüntetést tartottak Teheránban a rezsim hívei Ali Hamenei megölése után

Meghökkentőt üzent Vlagyimir Putyin az iráni háborúról

„Hadüzenet a muszlimoknak” Ali Hamenei ajatollah megölése Irán elnöke szerint

Reza Pahlavi, a sah fia megszólalt Ali Hamenei megölése után: szerepet vállalna Irán átmeneti kormányzásában, ha megbukik a rezsim

Donald Trump: folytatódni fognak Irán ellen a légitámadások a jövő héten is, „egész addig, amíg sikerül elérni a célt”

Irán megerősítette, a teljes iráni katonai csúcsvezetést kiiktatták az amerikai–izraeli légitámadások

Videó: zokogva jelentette be Ali Hamenei ajatollah halálhírét az iráni tévében a műsorvezető

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai katonák haltak meg, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Amerikai katonák haltak meg, megtámadták a USS Abraham Lincolnt, milliós városokra záporoznak a rakéták - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Tegnap reggel megtámadta az Egyesült Államok és Izrael Iránt, a cél az iszlamista rezsim megbuktatása, az atomprogram és a ballisztikus rakétaprogram leszerelése. Irán ma reggel hivatalosan is megerősítette: meghalt Ali Hámenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője. Az Egyesült Államok a háború kirobbanása óta első alkalommal ismeri el, hogy veszteségeket szenvedett az Irán elleni hadművelet során. Három katona halálát és további öt ember súlyos sérülését ismerték el.A háború folytatódik: az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest a szomszédos országokat bombázza, támadás érte ma Izraelt, Irakot, Jordániát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Kuvaitot és Bahreint is. Dubajt és Dohát majdnem olyan intenzíven rakétázza Irán, mint Izraelt - az emírségekben már legalább hat rakéta / drón talált be és halottak is vannak. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentése szerint megtámadták az Egyesült Államok repülőgép-hordozóját. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

Brutális! Földre rántotta Leo Messit a pályára rohanó szurkoló + videóval!

A rendbontó az argentin válogatott mezét szorongatva vetette rá magát a játékosra, aki szerencsére sértetlenül megúszta az esetet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

Three US service members killed in Iran operation as Israeli rescuers say nine dead in Iran strike

The IDF says it has launched another wave of strikes on Tehran, while casualties are reported in the UAE and Kuwait after Iran's retaliatory attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 1. 17:42
Legalább 150 tartályhajó horgonyoz a lezárt Hormuzi-szorosnál
2026. március 1. 16:30
Több országban is halálos áldozatokat követelnek az iráni tömeges válaszcsapások
×
×