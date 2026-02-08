ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 8. vasárnap Aranka
Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök, a Thai Büszkeség Pártjának vezetõje és kormányfõjelöltje beszél a párt eredményváró rendezvényén Bangkokban 2026. február 8-án, a thaiföldi elõrehozott parlamenti választások napján.
Nyitókép: Narong Szangnak

Vezet a kormánypárt

Infostart / MTI

A jelenlegi kormányfő vezette, jobboldali, monarchista Thai Büszkeség Pártja (Bumdzsaithai párt) vezet a vasárnap tartott, előrehozott választásokon a voksok 80 százalékos összesítése mellett - derül ki a thaiföldi választási bizottság adataiból.

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök pártja ezzel a kétkamarás törvényhozás 500 fős alsóházában mintegy 180 képviselői helyre számíthat. A választások korábbi favoritjának számító Thaiföldi Néppárt mindössze 80 parlamenti helyhez juthat. Harmadik helyen főleg az ország vidéki térségeiben népszerű, konzervatív-populista Pheu Thai végezhet.

A szavazatszámlálás folyamatosan akadozott, az eredményeket csak órákkal a szavazóhelyiségek bezárása után tették közzé. Várhatóan nehéz koalíciós tárgyalásokra lehet számítani, tekintettel arra, hogy várhatóan egyik politikai erő sem tud abszolút többséget szerezni.

A Thaiföldi Néppárt elismerte vereségét.

Közölték, hogy ellenzékbe vonulnak, ha a Thai Büszkeség Pártja kormányt alakít.

A legutóbbi, 2023-as választásokon a konzervatív politikai erők megakadályozták, hogy a Thaiföldi Néppárt elődje, a feloszlatott progresszív Előre (MFP) hatalomra kerüljön, annak ellenére, hogy megnyerte a választásokat. Az MFP-t 2023-ban az ország alkotmánybírósága be is tiltotta.

Vasárnap a parlamenti választások mellett arról is népszavazást tartottak, hogy hatályban maradjon-e a jelenlegi alkotmány, vagy újat alkossanak. A választási bizottság 87 százalékos feldolgozottság mellett közölt adatai szerint a választópolgárok 60 százaléka támogatta az ország alaptörvényének megváltoztatását. Az esetleges új alkotmány szövegét újabb népszavazáson kell majd jóváhagyni.

A hivatalos választási végeredmények közzététele heteket vehet igénybe.

