2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
Kék színű kőolajvezetékek futnak egy olajmező közelében.
Nyitókép: Getty Images/onurdongel

Szakértő: könnyen kitermelhető nyersolajhoz jut Donald Trump Venezuelában, és ez átrendezi a geopolitikát is

Infostart / InfoRádió - Király István Dániel

A hetvenes évek óta szétesett a venezuelai olajinfrastruktúra, de ha ezt az Egyesült Államok elnökének elvárásai szerint a nagy vállalatok felújítják, a globális készlet fele fölött Washington uralkodik majd. Árcsökkenés is jöhet, de még nem most – mondta el Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádióban.

A világ legnagyobb ismert kőolajtartalékának felügyelete kerülhet washingtoni ellenőrzés alá a venezuelai beavatkozással. A latin-amerikai ország fénykorában napi 4 millió hordó kőolajat termelt ki, a munkában jelentős szerepet kaptak a külföldi, elsősorban amerikai szakemberek és cégek.

Venezuela adottságairól és a kitermelés várható felfuttatásáról Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádióban elmondta, az ország legfontosabb erőforrása az olaj,

a világ ismert olajkészletének 17 százaléka Venezueláé.

Sok-sok évtizeddel ezelőtt még tényleg a világ egyik legnagyobb kitermelője is volt, mostanra viszont részben a szankciók miatt a kitermelési kapacitásai jócskán megcsappantak, jelenleg valamivel kevesebb mint 1 millió hordó napi kitermeléssel rendelkezik az ország – negyedével sem, mint évtizedekkel ezelőtt.

A venezuelai, úgynevezett nehéz nyersolajhoz egyébként speciális finomítók kellenek, ilyenek Kínában és Amerikában vannak, az olajat az ország jelentős részben Kínába exportálja, így Hortay Olivér szerint összességében azt lehet most mondani, hogy

Venezuela az amerikai olajvállalatok számára egyszerre lehetőség és kihívás: lehetőség, mert nagy a készlet, kihívás, mert ezek kiaknázásához irgalmatlan befektetésre van szükség.

Az elmúlt napok eseményei kapcsán becslések születtek arra vonatkozóan, hogy milyen időhorizonton mekkora mértékben lehetne helyreállítani a venezuelai nyersolajexport korábbi volumenét. A szakértő szerint az elmúlt napokban megjelent mélyebb elemzések tanulságai azt mutatták, hogy

reálisan 3 millió hordóra lehetne visszaemelni, de ennek több tízmilliárd dollár lenne a költsége, és több évig tartana.

Jelen pillanatban Venezuela a globális nyersolajigény körülbelül 1 százalékát biztosítja, ezt föl lehetne vinni 3 százalékra.

Ugyanakkor Hortay Olivér hozzátette: ha Venezuelát is az Egyesült Államok kontrollálja, azzal az ismert készletek csaknem fele fölött az Egyesült Államoknak lesz kontrollja, ami nagyon jelentős geopolitikai pozíciót biztosítana a nagyhatalomnak.

A venezuelai kőolaj kitermelése nem annyira bonyolult, mint például az amerikaiak kapcsán gyakran szóba kerülő palaolajmezők. Ami miatt viszont szükség van nagyobb beruházásra, az az, hogy az elmúlt évtizedekben a teljes venezuelai infrastruktúra leromlott, a kitermelési mellett pedig a szállítási kapacitásokat is rendbe kell majd rakni, illetvet teljesen új értékláncokat kell felépíteni.

Ami még Hortay Olivér szerint fontos kérdést jelent, hogy hol lesz piaca a Venezuelában kitermelt többlet olajmennyiségeknek; a legnagyobb eséllyel az aktivitás növeléséhez szükséges piac az Egyesült Államokban nyílhat meg, ez viszont negatívan érintené Kanadát, ugyanis jelenleg az érintett amerikai finomítókat Kanadából látják el. Itt is szépen látszik szerinte, hogy a geopolitika hogyan befolyásolja az energiapolitikát.

A piaci átalakulások hátterében felvethető, hogy az amerikai és kanadai romló kapcsolatoknak egyfajta mellékzöngéje lehet a venezuelai olajkitermelés növelése, és az, hogy bizonyos amerikai finomítókat néhány év múlva már nem kanadai, hanem venezuelai olajból fognak ellátni.

Olyan hírek is napvilágot láttak, hogy ezek a történések árletörő hatásúak lehetnek. Ezekre reagálva Hortay Olivér úgy vélekedett: ha az amerikai olajvállalatok elkezdenek Venezuelában aktivitást növelni, kiépíteni, ahogyan azt Donald Trump elnök el is mondta, hogy el is várja, azzal a kínálat bővülhet, ami önmagában is leszoríthatja az árakat, illetve a szankciók potenciális feloldásán keresztül tisztulhat az olajpiac, aminek szintén kedvező hatásai lehetnek.

Hozzátette: hétvégén az OPEC, vagyis az olajnagyhatalmakat tömörítő kartell országai is tartottak egy megbeszélést, és egyelőre nem változtattak a korábbi terveiken, a mostani venezuelai fejlemények nem befolyásolták a következő hónapokra vonatkozó kitermelési kvótáikat.

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak
A klímaváltozással együtt járnak a jelenleg is tapaszalt havas időszakok, amelyek a felmelegedés miatt ritkán fordulnak elő, de az ilyen extrém szélsőségekre fel kell készülni – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Kovács Erik, a Klímapolitikai intézet vezető kutatója.
 

Szakértő az ukrajnai békefenntartókról: Moszkva beleegyezése nélkül nem sokat érnek a biztonsági garanciák

A franciák és a britek 30 ezer katonát állomásoztatnának Nyugat-Ukrajnában: közös nyilatkozatban összegezte az európai tettre készek koalíciója, milyen biztonsági garanciákkal támogatnák Ukrajna biztonságát a háború lezárása után. A párizsi találkozón megállapodás született egy tűzszünet-ellenőrzési mechanizmus létrehozásról és békefenntartók küldéséről Nyugat-Ukrajnába – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.
 

Zelenszkij váratlan javaslattal állt elő: ezt kellene tennie Washingtonnak Putyin hadurával

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra sürgeti az Egyesült Államokat, hogy fokozza a nyomást Oroszországra a békemegállapodás érdekében, és tréfás megjegyzésében azt vetette fel, hogy Ramzan Kadirovval is hajthatnának végre a Nicolás Maduróéhoz hasonló akciót - számolt be a Kyiv Independent.

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 8.)

A Pénzcentrum 2026. január 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

US immigration agent fatally shoots woman in Minneapolis

Trump says the woman was attempting to run over ICE agents. Local leaders disagree.

