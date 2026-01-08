ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 8. csütörtök
Robbanásokról és füstoszlopokról számoltak be szemtanúk Caracasban
Nyitókép: X / Guaje Salvaje

Venezuela: legalább százan meghaltak és ugyanennyien megsebesültek az amerikai támadás miatt

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok által Caracasban végrehajtott támadásban, amelynek célja Nicolás Maduro venezuelai államfő letartóztatása volt, száz ember halt meg - jelentette be az ország belügyminisztere. Diosdado Cabello szerint a megbuktatott venezuelai elnök és felesége is megsérült elfogásukkor.

"Eddig, és hangsúlyozom, eddig száz halott van és hasonló számú sebesült. A hazánk ellen elkövetett támadás szörnyű volt" - közölte Cabello az állami televízióban sugárzott műsorban. "Cilia fejsérülést szenvedett és egy ütést kapott a testére. Nicolás testvér lábsérülést szenvedett. Szerencsére mindketten felépülnek sérüléseikből" - tette hozzá Cabello.

A venezuelai fegyveres erők szerdán számos videót tettek közzé a meggyilkolt katonák temetéséről, amelyeken több tucat síró rokon, venezuelai zászlóval borított koporsók voltak láthatók, valamint a meghalt katonák "bátorságát, vitézségét, becsületét és hűségét" méltató beszédek voltak hallhatók.

Venezuela: legalább százan meghaltak és ugyanennyien megsebesültek az amerikai támadás miatt

támadás

venezuela

caracas

