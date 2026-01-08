ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
329.54
bux:
115908.07
2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozni készül a washingtoni Fehér Ház kertjében, amint háromnapos állami látogatásra Nagy-Britanniába indul 2025. szeptember 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Már lehet rá fogadni, hová csap Donald Trump legközelebb

Infostart

Az amerikai elnök manapság hirtelen meghozott döntéseiről, gyorsan változó tartalmú, nyilatkozatairól ismert, ezt használhatja ki a Polymarket.

A Polymarketen már lehet fogadni arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok Venezuela után hol csap le, a „tipposzlopon” Kuba, Kolumbia és Szomália is szerepel.

Mint a 444.hu összeállításából szintén kiderül, a kereskedők jelenleg 36 százalék esélyt látnak arra, hogy Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője június 30-ig távozik a hatalomból, ez egyébként kevesebb mint 20 százalék volt azelőtt, hogy az Egyesült Államok katonai akciót indított Venezuelában.

Grönland amerikai bekebelezésének is van oddsa, ami jelenleg még igen magas, de csökken, vagyis az esély rá még mindig alacsony.

A Polymarket egy szabályozatlan, offshore előrejelzési piacot üzemeltet, amely széles mozgástérrel kínál fogadásokat szinte bármilyen eseményre. Bár hivatalosan nem érhető el amerikai felhasználók számára, sok amerikai mégis hozzáfér a tartózkodási helyének látszólagos módosításával. A szabályozott amerikai előrejelzési piacokra szigorúbb szabályok vonatkoznak, ezeket az amerikai árutőzsdei felügyelet ellenőrzi, megtilthat olyan szerződéseket, amelyek terrorizmussal, merénylettel, háborúval, szerencsejátékkal vagy más illegális tevékenységgel kapcsolatosak.

Kezdőlap    Külföld    Már lehet rá fogadni, hová csap Donald Trump legközelebb

támadás

szerencsejáték

venezuela

fogadás

usa

polymarket

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy Márton: a versenyképesség alapja az energiabiztonság, illetve az alacsony adók

Nagy Márton: a versenyképesség alapja az energiabiztonság, illetve az alacsony adók

A fogyasztásalapú gazdaság nem marad örökké, jövőre visszatérünk a beruházásokhoz – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hozzátéve, hogy a gazdaságot nem volt szabad recesszióba engedni, a víz felett kellett tartani. Az árrésstopok jövője nagy kérdés szerinte, az AI pedig új egyensúlyt hoz a munkaerőpiacra. Beszélt a paksi bővítésről és a reptéri gyorsvasútról is.
Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Ki hol takarítsa a havat? Hosszú távon maradhatnak az árrésstopok – Kormányinfó

Mukics Dániel katasztrófavédelmi szóvivő is a csütörtöki Kormányinfó vendége volt. Rajta kívül Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tájékoztatta a nyilvánosságot. Számos kérdés irányult a hóhelyzet kezelésére, illetve a hideggel kapcsolatos teendőkre, de Magyar Péter, az ukrajnai EU-integráció ügye és Vitályos Eszter facebookos hókotrója is számot tartott újságírói érdeklődésre.
 

Száznál is több speciális célgép „küzd” Budapesten

Az erős szél miatt több fontos információra figyelmezteti az autósokat a Magyar Közút

Újabb riasztásokat adott ki a HungaroMet

Mínusz 20 fokra ébredtek csütörtökön az egyik magyar községben

Klímakutató: olyan rég volt már rendes tél, hogy ezt most extrémnek látjuk, nem normálisnak

Elő a ródlikkal! – A legjobb szánkózóhelyek Budapesten és környékén

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
2026: milyen év vár a magyar gazdaságra? Nagy Márton, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.08. csütörtök, 18:00
Nagy István
agrárminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás

A pénzpiacokat két erő határozza meg: a bikák és a medvék. Az előbbi az optimizmust, a növekedést és a kockázatvállalást képviselik, míg az utóbbi a pesszimizmus, a visszahúzódás és a bizonytalanság időszakát jelképezi. Egy befektető számára azonban nem az a kérdés, hogy melyik „oldalon” álljon, hanem az, hogy képes-e felismerni, mikor melyik erő dominál, és hogyan alkalmazkodjon hozzá.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megdőlt minden rekord: történelmi hiánnyal zárta az évet Magyarország

Megdőlt minden rekord: történelmi hiánnyal zárta az évet Magyarország

Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Protests held in Minneapolis after woman shot dead by US immigration agent

Local officials accuse immigration agents of "recklessly using power", as federal authorities say the officer fired shots in self-defence.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 8. 13:06
Lezuhant egy helikopter Oroszországban, ismert üzletember is volt a fedélzeten – videó
2026. január 8. 12:32
Halálos áldozatokkal járó lövöldözés volt egy templom parkolójában
×
×
×
×