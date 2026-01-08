Már lehet rá fogadni, hová csap Donald Trump legközelebb

A Polymarketen már lehet fogadni arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok Venezuela után hol csap le, a „tipposzlopon” Kuba, Kolumbia és Szomália is szerepel.

Mint a 444.hu összeállításából szintén kiderül, a kereskedők jelenleg 36 százalék esélyt látnak arra, hogy Ali Hamenei, Irán legfőbb vallási vezetője június 30-ig távozik a hatalomból, ez egyébként kevesebb mint 20 százalék volt azelőtt, hogy az Egyesült Államok katonai akciót indított Venezuelában.

Grönland amerikai bekebelezésének is van oddsa, ami jelenleg még igen magas, de csökken, vagyis az esély rá még mindig alacsony.

A Polymarket egy szabályozatlan, offshore előrejelzési piacot üzemeltet, amely széles mozgástérrel kínál fogadásokat szinte bármilyen eseményre. Bár hivatalosan nem érhető el amerikai felhasználók számára, sok amerikai mégis hozzáfér a tartózkodási helyének látszólagos módosításával. A szabályozott amerikai előrejelzési piacokra szigorúbb szabályok vonatkoznak, ezeket az amerikai árutőzsdei felügyelet ellenőrzi, megtilthat olyan szerződéseket, amelyek terrorizmussal, merénylettel, háborúval, szerencsejátékkal vagy más illegális tevékenységgel kapcsolatosak.