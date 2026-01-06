ARÉNA - PODCASTOK
Az áldozatok elõtt róják le kegyeletüket emberek a tûzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 5-én. Szilveszteréjjel tûz ütött ki a bárban, és negyven ember életét vesztette, száztizenkilenc megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Cyril Zingaro

Legalább hat éve nem végeztek tűzvédelmi ellenőrzést a svájci szilveszteri tragédia bárjában

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem végeztek biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést 2019 óta azon a svájci szórakozóhelyen, ahol szilveszteréjjel tűz ütött ki, és negyven ember életét vesztette, 116-an pedig megsérültek - közölte kedden Crans-Montana város polgármestere.

A crans-montanai Le Constellation bárban pirotechnikai eszközök és csillagszórók okoztak akkora robbanást, hogy tűz ütött ki. A tragédiával kapcsolatban a svájci hatóságok kedd délelőtt tartottak sajtótájékoztatót, amin a városi tanács tisztviselői is részt vettek és ismertették a vizsgálat legfrissebb eredményeit

Mélységesen sajnálják, de a város vezetése nem értesült arról, hogy az évente kötelező tűzvédelmi ellenőrzéseket 2020 és 2025 között a bárban nem hajtották végre – mondta Nicolas Féraud. Tavaly csak egy zajszintmérést végeztek a szórakozóhelyen, akkor azt állapították meg, hogy a zajvédelmi előírásokat betartották.

A polgármester ismertette, hogy a Le Constellation nevű bárban alkalmazott mennyezeti hangszigetelő hab a beépítése idején elfogadott anyag volt, a 2019-ben és azt megelőzően végzett tűzvédelmi ellenőrzések során azt nem azonosították potenciális problémaként. Szavai szerint a hangszigetelő habot külön nem vizsgálták, mert nem ítélték szükségesnek. A bár méretéből adódóan a tűzjelző berendezés nem volt kötelező. A város vezetése tudatta, hogy

a vizsgálat majd felderíti, a biztonsági ellenőrzések elmulasztása mennyiben járult hozzá a tragédiához, és „ha az igazságszolgáltatás úgy határoz, minden felelősséget vállalnak" – hangsúlyozta a polgármester.

Az ügyészség szerint a lángok villámgyors terjedését az okozhatta, hogy szikrákat szóró gyertyák miatt meggyulladt a szórakozóhely alagsori helyiségének mennyezete. A bárban tartózkodó fiatalokat a lángok csapdába ejtették.

Mostantól a városban tilos lesz a szikrákat szóró gyertyák használata beltéren. Közölte azt is, hogy a leégett bár tulajdonosainak egy másik éttermétől megvonták a működési engedélyt. Nicolas Féraud kérdésre válaszolva azt mondta: nem mond le tisztségéről, és többször elismételte: „egy vihar közepén nem szokás elhagyni a hajót".

A svájci rendőrség hétfőn bejelentette, hogy azonosították a katasztrófa összes sérültjét és halálos áldozatát. A 14 és 39 év közötti halottak közt van 21 svájci, kilenc francia és hat olasz állampolgár. A sérültek többségének állapota súlyos, 83 embert továbbra is kórházban kezelnek, többeket külföldre szállítottak.

Svájcban pénteken nemzeti gyásznapot tartanak a crans-montanai tragédia miatt.

