Legalább hat éve nem végeztek tűzvédelmi ellenőrzést a svájci szilveszteri tragédia bárjában

A crans-montanai Le Constellation bárban pirotechnikai eszközök és csillagszórók okoztak akkora robbanást, hogy tűz ütött ki. A tragédiával kapcsolatban a svájci hatóságok kedd délelőtt tartottak sajtótájékoztatót, amin a városi tanács tisztviselői is részt vettek és ismertették a vizsgálat legfrissebb eredményeit

Mélységesen sajnálják, de a város vezetése nem értesült arról, hogy az évente kötelező tűzvédelmi ellenőrzéseket 2020 és 2025 között a bárban nem hajtották végre – mondta Nicolas Féraud. Tavaly csak egy zajszintmérést végeztek a szórakozóhelyen, akkor azt állapították meg, hogy a zajvédelmi előírásokat betartották.

A polgármester ismertette, hogy a Le Constellation nevű bárban alkalmazott mennyezeti hangszigetelő hab a beépítése idején elfogadott anyag volt, a 2019-ben és azt megelőzően végzett tűzvédelmi ellenőrzések során azt nem azonosították potenciális problémaként. Szavai szerint a hangszigetelő habot külön nem vizsgálták, mert nem ítélték szükségesnek. A bár méretéből adódóan a tűzjelző berendezés nem volt kötelező. A város vezetése tudatta, hogy

a vizsgálat majd felderíti, a biztonsági ellenőrzések elmulasztása mennyiben járult hozzá a tragédiához, és „ha az igazságszolgáltatás úgy határoz, minden felelősséget vállalnak" – hangsúlyozta a polgármester.

Az ügyészség szerint a lángok villámgyors terjedését az okozhatta, hogy szikrákat szóró gyertyák miatt meggyulladt a szórakozóhely alagsori helyiségének mennyezete. A bárban tartózkodó fiatalokat a lángok csapdába ejtették.

This is the moment the fire started at midnight 31st December

The corrugated acoustic foam on the ceiling caught fire accidentally.

In Switzerland, and Austria almost almost all the places are like this, with zero escape routes; often there aren't even windows, and there aren't… pic.twitter.com/71yctrzOGA — Filippo Maria O di B (@filippomaria60) January 2, 2026

Mostantól a városban tilos lesz a szikrákat szóró gyertyák használata beltéren. Közölte azt is, hogy a leégett bár tulajdonosainak egy másik éttermétől megvonták a működési engedélyt. Nicolas Féraud kérdésre válaszolva azt mondta: nem mond le tisztségéről, és többször elismételte: „egy vihar közepén nem szokás elhagyni a hajót".

A svájci rendőrség hétfőn bejelentette, hogy azonosították a katasztrófa összes sérültjét és halálos áldozatát. A 14 és 39 év közötti halottak közt van 21 svájci, kilenc francia és hat olasz állampolgár. A sérültek többségének állapota súlyos, 83 embert továbbra is kórházban kezelnek, többeket külföldre szállítottak.

Svájcban pénteken nemzeti gyásznapot tartanak a crans-montanai tragédia miatt.