2026. január 2. péntek
CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Mourners light candles at the scene after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time, with reports that 47 people are believed to have died and over a hundred more seriously injured. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Nyitókép: Harold Cunningham, Getty Images

Svájci tömegkatasztrófa: egy vendég levideózta, ahogy lángra kap a plafon a bárban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Körülbelül negyven ember vesztette életét és 115-en sérültek meg, amikor tűz pusztított egy svájci luxus-síparadicsom bárjában újév hajnalán. A Le Constellation bárban ünneplő több mint száz vendég közül sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek, a kórházak intenzív osztályai megteltek. A svájci hatóságok rendkívüli állapotot hirdettek ki, a halottak azonosítása hetekig is eltarthat.

Január 1-jén hajnali fél kettő körül füstöt észleltek a Crans-Montana belvárosában található Le Constellation bárban. Másodpercekkel később egy szemtanú hívta a mentőket, a tűzoltóságot azonnal mozgósították – írja az Index összefoglalója.

A bár különösen népszerű volt a 16–25 év közötti fiatalok körében, és szilveszter éjszakáján több mint száz vendég ünnepelte bent az új év beköszöntét.

A síparadicsom családok kedvenc célpontja, sokan nyaralóval rendelkeznek a környéken, így a helyi fiatalok rendszeresen találkoznak itt.

A tűz olyan gyorsan terjedt, hogy a szakemberek flashover jelenséget feltételeznek. Ez akkor következik be, amikor a forró gázok a mennyezetig emelkednek és szétterjednek a falakon, majd amikor a hőmérséklet eléri az 500 Celsius-fokot, a szobában lévő összes éghető anyag szinte egyszerre gyullad meg.

„Már nem tárgyak égnek a szobában. A szoba ég” – magyarázta Steve Kerber, a Tűzbiztonsági Kutatóintézet igazgatója. A folyamat másodpercek alatt megy végbe, és még teljes védőfelszerelésben lévő tűzoltók sem képesek túlélni az extrém, akár 1000 Celsius-fokos hőséget.

Egy vendég a bár pincéjéből le is videózta, ahogy lángra kap a feje felett a plafon.

Az X-en terjedő videó rögzítette a pillanatokat, amikor kitört a tűz.

Beatrice Pilloud, Valais kanton főügyésze a csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy több hipotézist is megfogalmaztak.

„A fő elmélet, amit előtérbe helyezünk, az egy flashover, amely gyors robbanást, tűzátmenetet okozott. Több tanút hallgattunk meg, és telefonokat is lefoglaltunk elemzésre” – fogalmazott az ügyész.

Axel Clavier, egy 16 éves párizsi fiú a helyszínen volt, amikor kitört a tűz. Az Associated Pressnek elmondta, hogy nem látta a tűz kezdetét, de emlékszik rá, ahogy

pincérnők érkeztek csillagszórókkal díszített pezsgősüvegekkel, majd „teljes káosz” tört ki.

„Egy asztal mögé bújva próbáltunk lélegezni, majd felszaladtam az emeletre és egy asztallal betörtem az ablakot, hogy kiszabadulhassunk” – mesélte a fiú, akinek egy barátja meghalt, további két-három ismerőse eltűnt.

Emma és Albane, két fiatal francia nő a svájci Blick szerint egy televíziónak számolt be tapasztalatairól.

„Abszolút pánik uralkodott, mindenki sikított.

A kijárati ajtó túl szűk volt a tömegnek, ezért betörtek egy ablakot, hogy embereket menthessenek.

A lángok csak egy méterre voltak tőlünk” – mondták.

Victoria, egy másik túlélő részletesen leírta a tragédia kiváltó momentumát:

egy pincérnő, akit valaki a vállán vitt, túl magasra emelte a csillagszórós pezsgősüveget. A láng meggyújtotta a mennyezetet. A tűz őrült gyorsasággal terjedt szét

– fogalmazott.

Laetitia Place, egy 17 éves lány a Reutersnek mesélte el, hogy éppen lement barátjával a pincében található mosdóba, amikor felcsaptak a lángok, ami miatt menekülni kezdtek.

„Megfogtam a barátom karját, de aztán ahogy felmásztam a lépcsőn, elengedtem. Azóta nem válaszol” – emlékezett vissza.

„Mindannyian olyan szörnyű dolgokat láttunk, amiket senkinek sem kellene látnia. Ott volt a kis ajtó, ahol mindenki tolakodott, és mind elestünk, halmokban feküdtünk egymáson, néhányan égtek, mások halottak voltak mellettünk” – fogalmazott a 17 éves lány.

Dominic Dubois, aki egy barátjával éppen egy bár felé tartott, amikor meglátta a lángokat, a Reutersnek elmondta, hogy többen úgy hagyták el a bárt, hogy testeket húztak ki magukkal a biztonságba.

„Sok, nagyon sok véres jelenet volt” – jegyezte meg.

A környező üzletek kinyitottak, hogy segítsenek a túlélőknek.

„A fő probléma a hőmérsékletsokk volt a bent lévő meleg és a kint lévő hideg miatt. Ezért az egyik prioritás az volt, hogy mindenkit melegítsünk. Még az étterem függönyeit is felhasználtuk” – mondta Dubois.

Frédéric Gisler, a valais-i kantonális rendőrség parancsnoka csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón közölte, hogy több tucat halálos áldozata volt a tragédiának. Később az olasz külügyminiszter azt közölte, hogy a svájci hatóságok tájékoztatása szerint körülbelül 40 ember halt meg és 115-en sérültek meg a tűzben és a sérültek többsége súlyos égési sérülésekkel küzd.

A Daily Mail pénteki információ szerint 47 halálos áldozata volt a tűznek.

Mathias Reynard, a valais-i állami tanács elnöke elmondta, a sérültek többsége „súlyos állapotban van”. Hozzátette, tudatában vannak annak, hogy a holttestek és a sérültek azonosítása „még borzasztóan hosszú időt vehet igénybe”. Sok áldozatot továbbra sem lehet azonosítani a súlyos égési sérülések miatt.

Guy Parmelin, Svájc új szövetségi elnöke – aki éppen csütörtökön lépett hivatalba – a tragédiát Svájc történetének egyik legtraumatikusabb eseményének nevezte.

Az utolsó hírek szerint 47 ember vesztette életét és 115-en sérültek meg, amikor tűz pusztított egy svájci luxus-síparadicsom bárjában újév hajnalán. A Le Constellation bárban ünneplők közül sokan súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A halottak azonosítása hetekig is eltarthat.
 

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,8 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, összhangban a Cseh Statisztikai Hivatal (ČSÚ) korábban közölt előzetes adatával.

A nyomozók jelenleg az áldozatok azonosításán dolgoznak, ami a hatóságok szerint napokig, sőt akár hetekig is eltarthat.

It is not yet clear what caused the fire at Le Constellation bar, which killed around 40 people and injured 115.

