Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Az utolsó hírek szerint nincs magyar áldozata a svájci tömegkatasztrófának, amely szilveszter éjjelén, nem sokkal újév után történt egy kétszintes elit szórakozóhelyen.

„Jelenleg abból indulunk ki, hogy a tüzet pezsgősüvegekbe rögzített bengálfáklyák okozták, amelyek túl közel kerülhettek a mennyezethez, ahonnan a lángok nagyon gyorsan és nagy területen tovaterjedtek” –közölte Béatrice Pilloud, Wallis (Valois) kanton főügyésze a mintegy 40 ember életét követelő tűzeset kapcsán.

A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk – túlélők és a bár francia üzemeltetőinek – beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.

A közösségi oldalakon rengeteg videófelvétel kering, amelyeken többek között azt látni, hogy sok ember kezében ég kisebb tűzijáték. Szemtanúk beszámolói szerint egy pincérnőt többen a nyakukba emeltek, és az ő kezében is voltak pezsgősüvegek, amelyekben fáklyák égtek – és talán ő került túl közel a mennyezethez.

Pilloud hangsúlyozta, hogy jelenleg vizsgálják, hogy indítanak-e bűntetőeljárást gondatlan emberölés gyanújával. Hozzátette, hogy ez lenne a helyzet, ha meg tudnák állapítani egy még élő személy felelősségét a tragédiában. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő habszivacsot előírásszerűen helyezték-e fel a mennyezetre.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke szerint a 119 sérültből 113 személyt sikerült azonosítani: 71 svájci, 14 francia, 11 olasz és 4 szerb állampolgárt.

Mintegy ötven sérültet más európai országokba szállítottak vagy fognak átszállítani súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra – közölte Mathias Reynard, a kanton elnöke.

Egy 16 éves olasz válogatott golfozó az első, akit megneveztek a szilveszter éjjelén kitört tűz áldozatai közül. Egy 19 éves focista, a Metz játékosa is megsérült, őt Németországba szállították.

A halottak beazonosítása még hetekig eltarthat. Az utolsó hírek szerint mintegy 80 sérült állapota válságos. Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan hányan tartózkodtak az elvileg 300 fő befogadására alkalmas kétszintes elit bárban a katasztrófa idején.