CRANS-MONTANA, SWITZERLAND - JANUARY 01: Mourners light candles at the scene after a fire broke out overnight at Le Constellation bar on January 01, 2026 in Crans-Montana, Switzerland. According to authorities, the fire began around 1:30 AM local time, with reports that 47 people are believed to have died and over a hundred more seriously injured. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
Nyitókép: Harold Cunningham, Getty Images

Gyilkos bengálfáklyák okozták a svájci tüzet: itt a hatóságok részletes magyarázata a tömegkatasztrófára

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.

Az utolsó hírek szerint nincs magyar áldozata a svájci tömegkatasztrófának, amely szilveszter éjjelén, nem sokkal újév után történt egy kétszintes elit szórakozóhelyen.

„Jelenleg abból indulunk ki, hogy a tüzet pezsgősüvegekbe rögzített bengálfáklyák okozták, amelyek túl közel kerülhettek a mennyezethez, ahonnan a lángok nagyon gyorsan és nagy területen tovaterjedtek” –közölte Béatrice Pilloud, Wallis (Valois) kanton főügyésze a mintegy 40 ember életét követelő tűzeset kapcsán.

A nyomozók megállapításaikat a helyszínen készített videók, szemtanúk – túlélők és a bár francia üzemeltetőinek – beszámolói és első bizonyítékok begyűjtésére támaszkodva szűrték le.

A közösségi oldalakon rengeteg videófelvétel kering, amelyeken többek között azt látni, hogy sok ember kezében ég kisebb tűzijáték. Szemtanúk beszámolói szerint egy pincérnőt többen a nyakukba emeltek, és az ő kezében is voltak pezsgősüvegek, amelyekben fáklyák égtek – és talán ő került túl közel a mennyezethez.

Pilloud hangsúlyozta, hogy jelenleg vizsgálják, hogy indítanak-e bűntetőeljárást gondatlan emberölés gyanújával. Hozzátette, hogy ez lenne a helyzet, ha meg tudnák állapítani egy még élő személy felelősségét a tragédiában. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő habszivacsot előírásszerűen helyezték-e fel a mennyezetre.

Frédéric Gisler, Wallis kanton rendőrfőnöke szerint a 119 sérültből 113 személyt sikerült azonosítani: 71 svájci, 14 francia, 11 olasz és 4 szerb állampolgárt.

Mintegy ötven sérültet más európai országokba szállítottak vagy fognak átszállítani súlyos égési sérülések kezelésére szakosodott klinikákra – közölte Mathias Reynard, a kanton elnöke.

Egy 16 éves olasz válogatott golfozó az első, akit megneveztek a szilveszter éjjelén kitört tűz áldozatai közül. Egy 19 éves focista, a Metz játékosa is megsérült, őt Németországba szállították.

A halottak beazonosítása még hetekig eltarthat. Az utolsó hírek szerint mintegy 80 sérült állapota válságos. Egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan hányan tartózkodtak az elvileg 300 fő befogadására alkalmas kétszintes elit bárban a katasztrófa idején.

Feltehetőleg pezsgősüvegekre helyezett pirotechnikai eszközök boríthatták lángba újév hajnalán a délnyugat-svájci Crans-Montana síparadicsom Le Constellation nevű bárjának mennyezetét – közölte pénteken Wallis (Valois) kanton főügyésze. Legkevesebb 47 halálos áldozat van, mintegy 80 sérült állapota válságos.
 

