2026. január 4. vasárnap Leóna, Titusz
Az áldozatok elõtt róják le kegyeletüket emberek a tûzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 3-án. Szilveszteréjjel tûz ütött ki a bárban, és negyven ember életét vesztette, száztizenkilenc megsérült.
Nyitókép: MTI/AP/Antonio Calanni

Újabb tragikus hírek a svájci szilveszteri tragédiáról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A svájci hatóságok eddig 24 áldozat kilétét azonosították a szilveszter éjszakáján történt Crans-Montana-i bár­tűzben elhunyt 40 ember közül. A tragédia eddig azonosított legfiatalabb halottja egy 14 éves svájci lány – közölte a Wallis kantoni rendőrség vasárnap.

A rendőrségi adatok szerint az azonosított áldozatok jelentős része kiskorú. A halottak között van két 15 éves svájci lány, valamint további tíz, 16 és 18 év közötti fiatal is. Az eddig azonosított áldozatok életkora 14 és 39 év között mozog.

Az áldozatok között többségében svájci állampolgárok vannak, de olaszok, egy olasz-emirátusi kettős állampolgár, továbbá egy 18 éves román, egy 18 éves török és egy 39 éves francia állampolgár is az elhunytak között szerepel. Neveket a hatóságok nem hoztak nyilvánosságra.

Olasz hivatalos közlések szerint az elsőként azonosított olasz áldozatok között három 16 éves fiú van; emellett egy 16 éves milánói lány haláláról is beszámoltak, akinek hivatalos azonosítása még folyamatban van.

A hatóságok folytatják az áldozatok azonosítását.

A svájci szövetségi kormány január 9-re nemzeti gyásznapot hirdetett az áldozatok emlékére.

A sebesültek száma 119, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett. A sérültek között több mint 70 svájci, valamint francia, olasz, szerb és más nemzetiségű érintettek vannak. Sok sebesültet külföldi, speciális égési központokba szállítottak.

Gyászolnak a Kispál-rajongók: meghalt a zenekar volt dobosa, Bräutigam Gábor

Gyászolnak a Kispál-rajongók: meghalt a zenekar volt dobosa, Bräutigam Gábor

Alapító tagja volt a Kispál és a Borznak, később pedig ott volt az újjáalakuló zenekarban is.

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Maduro in custody at New York detention centre as Trump says US will 'run' Venezuela

Venezuela denounces “military aggression" after the US launched strikes on Saturday and captured Maduro and his wife.

