Emberrablás, sikkasztás, prostitúció – hosszú a bűnlajstroma a svájci bár tulajdonosának

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, 47 ember meghalt, csaknem 120-an pedig súlyosan megsérültek abban a tűzesetben, amely újévkor egy svájci bárban alakult ki. A körülbelül 400 főt befogadni képes helyen mintegy százan tartózkodtak. A Cras Montana-i Le Constellation bárban pirotechnikai eszközök és csillagszórók okoztak akkora robbanást, hogy tűz ütött ki.

A bár tulajdonosát, Jacques Morettit feljelentették, és mint az utóbb kiderült, a múltja sem éppen makulátlan. Az üzletvezetőik ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt indult vizsgálat. A tulajdonos felesége, Jessica Moretti a helyszínen volt a tragédia idején, meg is égette a karját a tűzben.

A luxus síparadicsomban található Le Constellation bár tulajdonosa feleségével együtt Korzika-szigetéről származik, mindketten közkedveltek és közismertek a svájci vendéglátóiparban – írja az Index a Daily Mail beszámolója alapján.

Jacques Moretti családi hátteréről és a tanulmányairól nem lehet sokat tudni, a közel húsz évvel fiatalabb feleségéről pedig annyi ismert, hogy a Francia Riviérán született és nőtt fel, később pedig az Egyesült Királyságban tanult. 2015-ben költöztek Svájcba, és ugyanebben az évben nyitották meg a Le Constellation bárt is Cras Montanában.

Jacques Moretti már elmúlt 60 éves, francia állampolgár, vendéglátással foglalkozik és az üzleti életben is hírnevet szerzett magának az elmúlt években. A 2000-es évek elején kezdett el felfelé ívelni a karrierje, amikor megnyitotta első bárját Korzikán. Ahogy teltek az évek, szépen gyarapodott a vagyona és egyre ismertebbé vált a neve a vendéglátóiparban, miközben a tisztességtelen üzleti eszközöket sem vetette meg. A Le Parisien úgy értesült, a férfi egyáltalán nem ismeretlen a francia igazságszolgáltatásban, többször indítottak ellene eljárást különböző ügyek miatt, és korábban börtönbe is került.

2005-ben állítólag részt vett egy emberrablási összeesküvésben, ami miatt vádat emeltek ellene, majd a franciaországi Savoie-ban ült börtönben.

Tíz évvel később kezdett el újra üzletelni, és akkor költözött a feleségével Svájcba. Bűnügyi nyilvántartásából kiderült az is, hogy lányokat futtatott, ami az emberrablási ügyekor súlyosbító tényezőnek számított. Jacques Moretti ezen kívül különféle csalásokban, sikkasztásokban és egyéb erőszakos cselekedetekben is érintett volt elkövetőként. A börtönből való szabadulása után az aktuális nyomozati adatok szerint nem volt köze a szervezett bűnözéshez, minden korábbi kapcsolatát megszakította.

Az újévi tragédia miatt indított nyomozás ideje alatt Jacques Moretti és felesége szabadon utazhatnak, nem tartják őket őrizetben, de a hatóságok bármikor kereshetik őket, így fel kell készülniük arra, hogy kellemetlenségekkel együtt járó időszak vár rájuk.

(A nyitóképen: rendőrök a Le Constellation bárnál a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszter éjjelén tűz ütött ki a szórakozóhelyen.)