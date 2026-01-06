ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.87
usd:
327.02
bux:
0
2026. január 6. kedd Boldizsár
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rendõrök a Le Constellation bárnál a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszter éjjelén tûz ütött ki a szórakozóhelyen. A tûzben több tucatnyian meghaltak, csaknem százan megsebesültek. A rendõrség balesetként kezeli a tragédiát.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Alessandro Della Valle

Emberrablás, sikkasztás, prostitúció – hosszú a bűnlajstroma a svájci bár tulajdonosának

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Jacques Moretti karrierje a 2000-es évek elején kezdett el felfelé ívelni a vendéglátásban, de közben többször is meggyűlt a baja a törvénnyel és a hatósággokal.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, 47 ember meghalt, csaknem 120-an pedig súlyosan megsérültek abban a tűzesetben, amely újévkor egy svájci bárban alakult ki. A körülbelül 400 főt befogadni képes helyen mintegy százan tartózkodtak. A Cras Montana-i Le Constellation bárban pirotechnikai eszközök és csillagszórók okoztak akkora robbanást, hogy tűz ütött ki.

A bár tulajdonosát, Jacques Morettit feljelentették, és mint az utóbb kiderült, a múltja sem éppen makulátlan. Az üzletvezetőik ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás miatt indult vizsgálat. A tulajdonos felesége, Jessica Moretti a helyszínen volt a tragédia idején, meg is égette a karját a tűzben.

A luxus síparadicsomban található Le Constellation bár tulajdonosa feleségével együtt Korzika-szigetéről származik, mindketten közkedveltek és közismertek a svájci vendéglátóiparban – írja az Index a Daily Mail beszámolója alapján.

Jacques Moretti családi hátteréről és a tanulmányairól nem lehet sokat tudni, a közel húsz évvel fiatalabb feleségéről pedig annyi ismert, hogy a Francia Riviérán született és nőtt fel, később pedig az Egyesült Királyságban tanult. 2015-ben költöztek Svájcba, és ugyanebben az évben nyitották meg a Le Constellation bárt is Cras Montanában.

Jacques Moretti már elmúlt 60 éves, francia állampolgár, vendéglátással foglalkozik és az üzleti életben is hírnevet szerzett magának az elmúlt években. A 2000-es évek elején kezdett el felfelé ívelni a karrierje, amikor megnyitotta első bárját Korzikán. Ahogy teltek az évek, szépen gyarapodott a vagyona és egyre ismertebbé vált a neve a vendéglátóiparban, miközben a tisztességtelen üzleti eszközöket sem vetette meg. A Le Parisien úgy értesült, a férfi egyáltalán nem ismeretlen a francia igazságszolgáltatásban, többször indítottak ellene eljárást különböző ügyek miatt, és korábban börtönbe is került.

2005-ben állítólag részt vett egy emberrablási összeesküvésben, ami miatt vádat emeltek ellene, majd a franciaországi Savoie-ban ült börtönben.

Tíz évvel később kezdett el újra üzletelni, és akkor költözött a feleségével Svájcba. Bűnügyi nyilvántartásából kiderült az is, hogy lányokat futtatott, ami az emberrablási ügyekor súlyosbító tényezőnek számított. Jacques Moretti ezen kívül különféle csalásokban, sikkasztásokban és egyéb erőszakos cselekedetekben is érintett volt elkövetőként. A börtönből való szabadulása után az aktuális nyomozati adatok szerint nem volt köze a szervezett bűnözéshez, minden korábbi kapcsolatát megszakította.

Az újévi tragédia miatt indított nyomozás ideje alatt Jacques Moretti és felesége szabadon utazhatnak, nem tartják őket őrizetben, de a hatóságok bármikor kereshetik őket, így fel kell készülniük arra, hogy kellemetlenségekkel együtt járó időszak vár rájuk.

(A nyitóképen: rendőrök a Le Constellation bárnál a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszter éjjelén tűz ütött ki a szórakozóhelyen.)

Kezdőlap    Külföld    Emberrablás, sikkasztás, prostitúció – hosszú a bűnlajstroma a svájci bár tulajdonosának

feljelentés

svájc

tulajdonos

bár

síparadicsom

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja

Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja

Két év alatt Venezuela a negyedik olyan orosz szövetséges, amelyet támadás ért, de Moszkva ígéretei ellenére nem tudott rajta segíteni – hívja fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Bendarzsevszkij Anton szerint a venezuelai amerikai beavatkozás is azt mutatja, hogy csökken Oroszország befolyása, ez pedig az Ukrajna elleni háborút is befolyásolhatja.
 

Ilyen különleges helikopterekkel fogták el a kommandósok a venezuelai elnököt – mutatjuk

Éles belpolitikai vita robbant ki Berlinben Venezueláról

Szakértő: véresebbé és halálosabbá fajult az orosz–ukrán konfliktus

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.06. kedd, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Gazdasági adatok tekintetében ma fontos beszerzési menedzser-indexek érkeznek Európából és Amerikából is, amelyek a gazdasági aktivitással kapcsolatban adhatnak lényeges információkat. Ami a tőzsdéket illeti: tegnap nagyot emelkedtek az európai indexek és több vezető börzén is új történelmi csúcsot láthattunk, például a magyar tőzsdén is. Az előzetes adatok alapján ma  is folytatódhat az emelkedés, miközben a befektetők közelről figyelik a Venezuelában kibontakozó eseményeket. Ezekkel kapcsolatban a legfrissebb elemzésünk itt olvasható, a témában podcast beszélgetést is lehet hallgatni itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása

Sürget az idő, de hamarosan beszállhat a Mol a szerb olajvállalatba: így áll most a NIS felvásárlása

A Mol Nyrt. komoly eséllyel pályázik a Gazprom-csoport 56,15 százalékos részesedésének megszerzésére a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Venezuelan opposition leader Machado praises US action against Maduro

Venezuelan opposition leader Machado praises US action against Maduro

María Corina Machado says Nicolás Maduro's arrest is a "huge step for humanity", but the seized leader claims he is "still president" of Venezuela.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 6. 06:00
Bendarzsevszkij Anton: világszerte csökken az orosz befolyás, Venezuela is ezt mutatja
2026. január 6. 05:45
Egészen hajmeresztő dolgot művelt egy autós a vasúti síneken – videó
×
×
×
×