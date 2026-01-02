ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
Gyertyák és mécsesek a szilveszteri tûzeset áldozatainak rögtönzött emlékhelyén a Valais kantonbeli Crans-Montanában 2026. január 2-án. Szilveszter éjjelén tûz ütött ki az alpesi síüdülõ Le Constellation nevû bárjában, a tûzben mintegy negyvenen életüket vesztették és legkevesebb 115-en megsebesültek. A rendõrség balesetként kezeli a tragédiát.
Nyitókép: Jean-Christophe Bott, MTI/MTVA

Svájci tűz: döbbenetes számok érkeztek, még 80 sérült állapota válságos

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az eddigi információk szerint nincs magyar érintett. Legkevesebb 47 halálesetről és legalább 115 sérültről szóltak a hírek: zajlik a holttestek beazonosítása Svájcban, a szilveszter éjjelén történt katasztrófa után, amely egy szórakozóhelyen történt. Valószínűleg a mini tűzijátékok miatt gyulladt ki a fából készült mennyezet.

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nincsen magyar áldozata vagy sérültje a svájci tragédiának, válaszolta a Telex kérdésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium. A tárca közlése szerint „az áldozatok azonosítása még folyamatban van, azonban a magyar nagykövetség felé nem érkezett segítségkérés vagy bejelentés a tűzeset kapcsán és valamennyi konzuli védelemre regisztrált állampolgár biztonságban van.” A hírportál szerint zajlik egy sajtótájékoztató, amit Mathias Reynard, a svájci Wallis kanton kormányfője tart. Itt az hangzott el, hogy több mint 40-en haltak meg a tűzben és 119 sérült van, akik közül 113-at tudtak azonosítani.

Frédéric Gisler, a Valais kantoni rendőrség parancsnoka azt mondta:

a 113 azonosított sérült közül 71-en Svájcból, 14-en Franciaországból, 11-en Olaszországból, 4-en Szerbiából, 1-1 ember pedig Boszniából, Luxemburgból, Lengyelországból és Portugáliából származik. 14 sérült állampolgársága még nem ismert.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter pénteken a svájci Crans Montanában felszólította a hatóságokat, hogy tisztázzák a szilveszter éjszakáján történt bártűz körülményeit.

A tömegtragédia nyilvánosan elsőként megnevezett áldozata egy Dubajban élő 17 éves olasz golfozó,

akinek halálhírét az Olasz Golfszövetség is megerősítette honlapján. Az ígéretes nemzetközi játékos, Emanuele Galeppini azonosításában kulcsszerepet játszott mobiltelefonja.

„Sajnos a képek, amiket láttunk, drámaiak. A nyomozás és a felelősség megállapítása a bíróság feladata. Ezt kértem először a főügyésztől” – mondta Tajani újságíróknak. Az olasz miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter a svájci hatóságokkal tartott találkozó után az együttműködést pozitívnak minősítette, de hangsúlyozta, hogy az "életek megmentése" után az igazság felderítése "alapvető fontosságú".

Tajani felelőtlenségnek nevezte azt, hogy a bárban, vagyis egy zárt helyen az interneten közzétett videófelvételek tanúsága szerint tűzijátékokat használtak, „ha mégoly kicsiket is”.

Az olasz külügyminisztérium megerősítette, hogy az azonosított halotton kívül 19 olasz állampolgár érintett a tragédiában, közülük 13-an kórházban vannak – három Milánóban és tíz Svájcban –, továbbá öt olaszt tartanak eltűntként nyilván. Hétfőn helikopterrel szállítottak egy milánói, égési sérültekre specializálódott kórházba három olaszt, egy 29 éves lányt és két 16 éves fiút, míg pénteken további négy sérült érkezését várják Svájcból.

Mathias Reynard, a svájci Valais kanton kormányfője egy lapinterjúban elmondta, hogy a 115 sérült közül legalább 80 állapota válságos.

Pietro Parolin bíboros, a Vatikán államtitkára Jean-Marie Lovey sioni püspöknek küldött üzenetében közölte, hogy XIV. Leó pápa imádkozott az áldozatokért és együttérzését fejezte ki a hozzátartozóknak.

A tűz csütörtökre virradó éjjel, helyi idő szerint 1 óra 30 perc körül keletkezett a Crans-Montanában található Le Constellation bárban, amelyet turisták látogattak, köztük sok fiatal, akik az újévet ünnepelni érkeztek.

Továbbra sem ismert, hogy pontosan hány ember tartózkodott a honlapja szerint legalább 300 fő befogadására képes kétszintes bárban.

