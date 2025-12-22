Újabb tankerhajót üldözött az amerikai parti őrség Venezuelánál

Az amerikai parti őrség tisztségviselői vasárnap este bejelentették, hogy egy újabb olajszállító hajót követnek a venezuelai partok közelében, nemzetközi vizeken – írja a The Guardian nyomán a Telex.

Az Karib-tengeri akció, amit az amerikai parti őrség „üldözésnek” nevezett, egy nappal azután történt, hogy egy másik hajót lefoglaltak Venezuela partjainál. Washington folyamatosan fokozza a dél-amerikai ország olajszektorát célzó nyomásgyakorlását. Donald Trump amerikai elnök korábban már elrendelte, foglaljanak le minden olajszállító hajót, ami szankciók alatt áll, és Venezuelába vagy onnan hajózik.

Nevük elhallgatását kérő tisztviselők az Associated Pressnek elmondták, hogy

a vasárnapi üldözés „egy szankcionált, a sötét flotta tagjaként közlekedő hajót érintett, amely Venezuela illegális szankciókerülési tevékenységének része”.

A hírügynökségek a hajót Bella 1 néven azonosították. Ez egy olajszállító tartályhajó, ami 2024 óta amerikai szankciók alatt áll, mert állítólag kapcsolatban áll Iránnal és a Hezbollahhal.

Az amerikai parti őrség szombat késő este közelítette meg a hajót, az azonban megtgadta, hogy az USA katonái a fedélzetre léphessenek és haladt tovább. A TankerTrackers szakportál szerint a hajó Venezuelába tartott, de nem szállított rakományt.

Az amerikaiak szerint Venezuela kisebb hajókon csempész kábítószert Amerika felé, ezért több ilyen hajót is kilőttek már.

Az akciók során mintegy 100 ember vesztette eddig életét, miközben az amerikaiak eddig nem tudtak bizonyítékot felmutatni arra vonatkozóan, hogy a kishajókon kábítószer lett volna.

Washington azzal vádolja Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy voltaképp egy kartellvezér, aki drogot csempésztet az Egyesült Államokba, ami nemzetbiztonsági veszély. Venezuela fő bevételi forrása ugyanakkor az olaj, így ha blokád alá vonják, rengeteg pénztől eshet el. Maduro azzal vádolja a Trump-kormányzatot, hogy csak országa kőolaja kell neki. Donald Trump egy napja azt mondta, a háború lehetőségét sem zárja ki Venezuelával.