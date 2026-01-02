ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 2. péntek
Nicolás Maduro venezuelai elnök sajtótájékoztatót tart a caracasi államfõi rezidencián, a Miraflores-palotában 2024. július 31-én, három nappal az elnökválasztás után. A hivatalban lévõ elnök és az ellenzéki jelölt egyaránt gyõztesnek nyilvánította magát, a választási hatóság Nicolás Maduro elnök gyõzelmét állapította meg.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

Venezuela hirtelen nagyon engedékeny lett az Egyesült Államokkal

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Venezuela kész tárgyalni az Egyesült Államokkal a kábítószer elleni küzdelem, az olaj és a gazdasági megállapodások ügyében jelentette ki a latin-amerikai ország elnöke.

„Az Egyesült Államok kormánya tudja, hiszen számtalanszor jeleztük: ha valóban tárgyalni akarnak a kábítószer elleni harcról, mi készen állunk; ha a venezuelai olaj érdekli őket, Venezuela várja az amerikai befektetéseket, például a Chevront, amikor, ahol és ahogy szeretnék” – jelentette ki Nicolás Maduro.

Hozzátette: mind ez idáig egyszer, novemberben beszélt telefonon Donald Trump amerikai elnökkel.

Hangsúlyozta továbbá, hogy hazája „védelmi kapacitásai elégségesek ahhoz, hogy garantálják Venezuela védelmét”.

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, a csapásoknak több mint 100 halálos áldozata van. Trump nem zárta ki azt sem, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, Caracast pedig azzal gyanúsította, hogy támogatja a drogkereskedelmet.

Venezuela ezt tagadta, és azt vetette Washington szemére, hogy Madurót akarja eltávolítani székéből.

Maduro korábban azt hangoztatta, az Egyesült Államok „gyarmatosítani szeretné Venezuelát, hogy elvegye a fő bevételi forrásának számító olaját, továbbá a földgázát, az aranyát és az egyéb ásványkincseit is”.

