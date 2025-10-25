ARÉNA - PODCASTOK
Legend of the Seas
Nyitókép: Royal Caribbean

Már majdnem elkészült a világ legnagyobb óceánjárója – mutatjuk a tengerek legendáját

Infostart

Finnországban befejezéséhez közeledik a Royal Caribbean hajótársaság Legend of the Seas nevű legújabb úszó szállodája.

A világ legnagyobb utasszállító hajóját 2024-ben kezdték építeni a finnországi Turku hajógyárában. Egy évvel később már vízre is bocsátották, és jelenleg már a befejező munkálatok folynak az óriás hajón. A Legend of the Seas több mint 250 ezer tonnás, 20 fedélzetén 2805 kabin található amelyekben 5610 utas fér el, bár ez akár 7000 főig is bővíthető. A hajón 28 különféle étterem, nyolc tematikus negyed és több mint 20 bár található. Az újdonságok közé tartozik a világ legnagyobb tengeri vízi parkja, a Royal Railway gasztroszínház és a Broadway-minőségű előadásokkal szolgáló Royal Theater.

Mivel a Royal Caribbean arra törekszik, hogy hajói kíméljék a környezetet, ezért az új egység is folyékony földgázzal fog üzemelni. Egyébként ez lesz majd a cég harmadik, Icon osztályú óceánjárója.

A Legend of the Seas a 2026-os nyári szezonban áll majd forgalomba a Földközi-tenger nyugati medencéjében, ahol 3-7 éjszakás körutazásokat kínál Barcelonából és Rómából indulva.

A nyári szezon befejeztével az úszó szálloda a tervek szerint Floridába költözik, ahol Fort Lauderdale-ből indulva 3-8 éjszakás hajóutakra visz majd turistákat a Karib-tengerre. De a Royal Caribbean a költözés idejére is szervez utat. Az Atlanti-óceánt átszelő, 13 éjszakás hajókázásra is várnak érdeklődőket.

