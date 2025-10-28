A Hamász testet ás el, Netanjahu odacsap: az összeomlás szélén a gázai tűzszünet

Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő a gázai tűzszünet nyílt megsértésének tekinti, amit Hamász-aktivisták tettek egy halott izraeli túsz maradványaival, ezért és a keddi lövöldözések miatt megtorló csapásokat rendelt el a Gázai övezetben – írja az apnews.com.

Újabb halott túsz átadását ígérte meg Izraelnek kedd estére a Hamász palesztin terrorszervezet.

Kedd délután az izraeli hadsereg közzétett egy megfigyelő drónnal készített felvételt, amelyen az látható, hogy a Hamász három tagja egy fehér halotti zsákkal – mint utóbb kiderült, az övezetből holtan kimentett és Izraelben már két éve eltemetett túsz, Ofír Carfati földi maradványainak egy részével – Gázaváros szélére érkezett, ott

egy traktorral megásott gödörben újra eltemették a maradványokat, majd a helyszínre hívták a Vöröskeresztet, azt közölve, hogy találtak egy újabb túsz holttestét.

Izrael ezt a megállapodás megsértésének tekinti, és Benjámin Netanjahu miniszterelnök biztonsági konzultációt hívott össze az esetleges megtorló intézkedésekről.

A terrorszervezet ezután bejelentette, hogy kedd este átad egy másik holttestet a vöröskereszt képviselőinek. Közleményük szerint ezt a holttestet a Gázai övezet egyik alagútjában találták meg.

A huszonhét éves Ofír Carfatit 2023. október 7-én gyilkolták meg az iszlamisták a Nova fesztiválon, ahová születésnapját megünnepelni ment.

Földi maradványait elhurcolták a Gázai övezetbe, egy részüket az izraeli katonák ott találták meg egy 2023. novemberi művelet során.

A túszegyezmény szerint a Hamásznak a tűzszünet hatálybalépését követő 72 órán belül közölnie kellett volna, hogy mely holttesteket tudja átadni. Izrael szerint azzal is megsértették a megállapodást, hogy eltitkolták, hogy Carfati földi maradványainak egy része a birtokukban van.