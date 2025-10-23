ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.73
usd:
335.65
bux:
0
2025. október 23. csütörtök Gyöngyi
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Angry bear against the backdrop of the Russian flag
Nyitókép: Getty Images / Figura13

Ezért akarja megszerezni Vlagyimir Putyin a teljes Donbaszt

Infostart

Donald Trump területet a békéért elképzelésének középpontjában az a javaslat áll, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak az úgynevezett Donbasz régiót. Ám Kijev erről hallani sem akar.

A Donbasz egy Kelet-Ukrajnában található történelmi régió, amelynek neve a „Donyec-medence” rövidítése (ukránul: Донецький басейн, átírva Doneckij baszejn; oroszul: Донецкий бассейн, Donyeckij basszejn). Az elnevezést a XIX. század óta használják, és nemcsak a mai donyecki illetve luhanszki megyékre utal, hanem Ukrajna dnyipropetrovszki területének egyes részeire, sőt Dél-Oroszország bizonyos vidékeire is.

A régió leginkább Ukrajna ipari és szénbányászati ​​központjaként ismert – egykor az ország nehéziparának szimbóluma volt. Bizonyos részei azonban mezőgazdasági jellegűek, az ipari központokat például hatalmas termőföldek veszik körül. A Donbasz magját alkotó két terület, Donyeck és Luhanszk, gazdasága a szénre, az acélra és a gépgyártásra épült. A londoni székhelyű Economics and Business Research kutatóközpont szerint a terület Ukrajna GDP-ének nagyjából 15,7 százalékát, lakosságának pedig 14,7 százalékát tette ki 2014 előtt. Ekkortól lettek egyre kegyetlenebbek az itt élő az oroszok és az ukránok közti ellenségeskedések.

A Donbász térképe. A kék vonal a régió határát jelzi. Pirossal a két szakadár Népköztársaság, szürkével pedig az orosz hadsereg által meghódított területeket jelölték. Forrás: DeepState
A Donbasz térképe. A kék vonal a régió határát jelzi. Pirossal a két szakadár népköztársaságot, szürkével pedig az orosz hadsereg által meghódított területeket jelölték. Fehér színű a még mindig ukrán kézen lévő vidék. Forrás: DeepState

Bár Moszkva a többségi oroszok védelmére hivatkozik, a terület nyelvi és etnikai összetétele mást bizonyít. Egy 2001-es népszámlálás adatai azt mutatták, hogy az ukránok a népesség 58 százalékát alkotják Luhanszk és 56,9 százalékát Donyeck régióban, míg az oroszok a legnagyobb kisebbség, 39, illetve 38,2 százalékos arányban. Igaz, ha nyelvi alapon nézzük akkor az derül ki, hogy az orosz az uralkodó a vidéken. A donyecki területen lakók 74,9, a luhanszkiak 68,8 százalékának ez az anyanyelve. Azért vannak többen az orosz nyelvűek, mint az orosz etnikumúak, mert az itt élő ukránok és egyéb nemzetiségűek közül sokan az oroszt mondták anyanyelvüknek. De ettől függetlenül az oroszul beszélő ukránok sem Moszkvát támogatják: a felmérések azt mutatják, hogy a nagy többség Ukrajnában és nem Oroszországban szeretne élni

A Kreml a Krím-félsziget elfoglalása után azt a látszatot igyekezett kelteni, hogy a Donbaszban is megmozdultak az elnyomott oroszok. A valóságban a maréknyi szeparatistát Moszkvából pénzelték, irányították és látták el fegyverekkel. Kijev persze felvette a kesztyűt, és megpróbálta felszámolni a szakadár csoportokat. Azonban a lázadók kikiáltották a független donyecki és a luhanszki népköztársaságokat, amiket Oroszországon kívül egyetlen állam sem ismert el. A folyamatos összecsapások miatt a régió gazdasága rohamosan hanyatlani kezdett, noha a Donbasz volt Ukrajna modern történelmének nagy részében az ország gazdasági motorja. A háború előtt Donyeck és Luhanszk megyékben több száz kohászati, szén- és vegyi üzem működött, amelyek a világ számos országába exportáltak is.

Az Azovsztál volt a háború előtt Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb acélműve. Mariupol ostroma után csak romok maradtak belőle. Wikipédia
Az Azovsztál volt a háború előtt Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb acélműve. Mariupol ostroma után csak romok maradtak belőle. Forrás: Wikipédia

Az orosz invázió aztán mindent gyökeresen megváltoztatott. A legtöbb vállalkozás becsődölt, mivel a harcokban elpusztultak a gyárak és az alkalmazottaik nagy része is, az életét féltve, elmenekült. A háború az ukrán és az orosz területek közti korábbi kereskedelmet is teljesen tönkre tette. A már idézett londoni kutatóintézet becslése szerint 2014 és 2021 között Ukrajna csak a Donbaszban 102 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el, ami a háború előtti évenkénti GDP-jének a 8 százaléka. Az orosz csapatok előrenyomulása miatt 2025 elején az utolsó, még működő ukrán szénbányát is be kellett zárni, ami drámaian érintette az ukrán energia ipart.

De még a gazdasági károknál is sokkal fájdalmasabb a rengeteg itt elveszett emberi élet. Az ENSZ adatai szerint 2014 és 2021 decembere között legalább 3400 civil és 4400 ukrán katona halt meg a Donbaszban, míg majdnem 20 ezren megsérültek, kétmilliónál több ember pedig arra kényszerült, hogy a harcok miatt elhagyja az otthonát. Nagyjából ugyanennyien maradtak az oroszok által megszállt területeken, a sokszor rommá lőtt településeken, ahol gyakran még az élet legalapvetőbb feltételei, mint például a tiszta ivóvíz is luxusnak számítanak.

Gazdasági jelentősége mellett a Donbasz katonai szempontól ugyancsak rendkívül fontos terület. A Reuters hírügynökség jelentése szerint 2025 augusztusának közepére Oroszország Ukrajna területének 19 százalékát foglalta el. Luhanszk szinte teljes egészében orosz kezére került, ellenben a donyecki régió egyes részeit továbbra is az ukránok ellenőrzik. Ezen a 6600 négyzetkilométeres területen találhatóak a legjelentősebb városok, beleértve Pokrovszkot, Szlovjanszkot és Kramatorszkot. Ahogy az Economist írja: az ezekből kialakított erődök, és a köztük lévő védművek alkotják az ukrán ellenállás kulcsfontosságú rendszerét.

Ezt a megerősített hadállásokból, árkokból, aknamezőkből és harckocsi akadályokból létrehozott hálózatot 2014 óta folyamatosan erősítik. Miután az ukránok 2023-ban elvesztették Bahmutot, mindent megtettek a vonal megerősítése érdekében. Andrij Zagorodnyuk, volt védelmi miniszter az Economistnak elmondta: hatalmas erőfeszítéseket követelt, hogy olyan rendszert építsenek ki, ami képes feltartóztatni az oroszok előrenyomulását. Ezt a – jelenleg bevehetetlen – védvonalat akarja megszerezni Vlagyimir Putyin. Ha az oroszok harc nélkül elfoglalhatják, akkor már szinte semmi sem akadályozhatja őket: szabad az út a Dnyeperig és Kijevig.

Kezdőlap    Külföld    Ezért akarja megszerezni Vlagyimir Putyin a teljes Donbaszt

ukrajna

donyec-medence

donbasz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Hősök terére ért a Nemzeti Menet, az ünnepség kezdetét várja a tömeg – október 23-i események percről percre

A Hősök terére ért a Nemzeti Menet, az ünnepség kezdetét várja a tömeg – október 23-i események percről percre
1956 októberében Magyarországon békés tüntetéssel kezdődő, fegyveres felkeléssel folytatódó forradalom bontakozott ki a Rákosi Mátyás nevével összefonódó kommunista diktatúra és a szovjet megszállás ellen. 1990 májusa óta a forradalom október 23-i kezdőnapja Magyarország nemzeti ünnepe. A megemlékezések sora a budapesti Kossuth téri ünnepélyes zászlófelvonással indult.
 

Orbán Viktor október 23-án a Kossuth téren: "a magyar az a nép, amely soha nem adja fel önmagát"

Így húztak át a Gripenek, alacsonyan, a Kossuth téri ünneplők felett – videó, fotók

Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezik az ország

Négynapos hosszú hétvége: boltok, közlekedés, parkolás – íme minden fontos tudnivaló

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot

A csomag más intézkedések mellett bezárja azon pénzügyi kiskapukat, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU újabb büntetőintézkedéseket vezetett be Fehéroroszországgal szemben is.
 

Más szavaz Orbán Viktor helyett az EU-csúcson

Zelenszkij a csúcstalálkozóra érkezve üzent: az ukrajnai tűzszünet lehetséges

Jövő heti budapesti találkozó helyett amerikai szankciók orosz olajcégek ellen

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét

Megcsappantak a befektetők a nemzetközi műtárgypiacon – A kripto- és AI-őrület szívja el a tőkét

A műtárgypiacról elmaradoznak a nagy költekezők – vélekednek a szakértők az elmúlt egy év fejleményei alapján. Legutóbb Philip Hoffman, a The Fine Art Group tanácsadó cég alapító-vezérigazgatója nyilatkozta azt, hogy a nagyértékű műtárgyak mostanság nem vonzzák a spekulációs tőkét, azt más területeken fialtatják. A befektetők kisebb kockázatot, alacsonyabb költségeket keresnek, állítja Hoffman, aki sokat megélt szereplője a szakmának, hajdan a Christie’s pénzügyi vezetőjeként dolgozott. Szavai visszaköszöntek a múlt héten megrendezett Frieze London művészeti vásár eseményeiről szóló tudósításokban is, ugyanakkor kevésbé a nehézségeket, inkább a pozitívumokat hangsúlyozták a londoni üzenetek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki

Óvakodj ezeknek a halaknak a fogyasztásától: súlyos mérgezést okozhatnak, sokkoló dolgot mutattak ki

Érdemes nagyon átgondolni, milyen halat vásárolunk, ugyanis egyes fajtákban nem elhanyagolható higanyszintet mutattak ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

Trump says Putin talks 'don't go anywhere' as he imposes new sanctions

The US has announced new sanctions on Rosneft and Lukoil, Russia's two largest oil companies, over continued fighting in Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 23. 15:21
Szétszakadt a kormánykoalíció Izraelben, bizonytalan helyzet alakult ki
2025. október 23. 15:04
Az EU elfogadta az Oroszországot célzó 19. szankciós csomagot
×
×
×
×