ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.09
usd:
340.15
bux:
102478.87
2025. október 14. kedd Helén
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Szent Péter térrel szomszédos vatikáni Szent Péter-bazilika
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami

Felháborító okból kellett újraszentelni a római Szent Péter-bazilika főoltárát

Infostart
ELŐZMÉNYEK

XIV. Leó pápa döntött az újraszentelésről, miután múlt pénteken egy férfi felmászott, és levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát.

Maga XIV. Leó pápa döntött úgy a Szent Péter-bazilika főpapjával, Mauro Gambettivel,hogy egy bűnbánati szertartás keretében újraszentelik a Szent Péter-bazilika oltárát – írta az Index a Corriere Della Sera alapján.

Ezért hétfő délben szentvízzel hintették meg a meggyalázott helyet, a bűnbánati szertartás közben imákat és zsoltárokat is elmondtak. A szertartást hétfőn 12:30 körül tartották, a bazilika ezalatt ideiglenesen zárva tartott a hívek előtt.

Előzőleg egy ismeretlen férfi pénteken szentmise közben könnyített magán, a gyónási oltárra vizelt. A rendőrök pillanatokon belül elvitték a meggyalázást elkövető férfit, de az esetet több száz, misét hallgató turista nézte végig. Az esetről videó is készült, ami gyorsan körbejárt a social média felületein.

Két éven belül ez volt a harmadik alkalom, hogy a szent helyet szentségtörés érte: 2023 júniusában egy férfi teljesen meztelenül mászott fel az oltárra, testére üzenetek voltak írva, az ukrán gyermekek megmentését kérte. 2025 februárjában pedig egy román férfi hat 19. századi gyertyatartót dobott a földre ugyanennél az oltárnál. A legutóbbi incidensnél – amely még Ferenc pápa uralkodása alatt történt – nem végeztek jóvátételt.

Kezdőlap    Külföld    Felháborító okból kellett újraszentelni a római Szent Péter-bazilika főoltárát

vatikán

szent péter-bazilika

róma

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar ingatlanpiac: a covid idején voltak hasonló jelenségek, mint most

Magyar ingatlanpiac: a covid idején voltak hasonló jelenségek, mint most

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest – derült ki a KSH és az ingatlan.com szeptemberi lakbérindexéből. Ez egyes budapesti kerületekben mintegy 20-30 ezer forintos díjcsökkenést jelent – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban az ingatlan.com vezető elemzője. Hasonló mértékű csökkenésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.
 

Kétszámjegyű mínuszok az építőiparban

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Nagy Dávid a tűzszünetről: csak a folyamat elején vagyunk, Gázában bármikor az erőszak lehet az úr

Donald Trump 20 pontos béketervének még csak az első pontja valósult meg, és a folytatásról mind Izrael, mind a palesztinok szkeptikusok, újabb nehéz fázis következik – mondta Nagy Dávid, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője.
 

Orbán Viktor a tűzszünetről: „Így nem lehet. Úgy lehet, ahogy Trump elnök csinálja!”

Még nem dőlt el, hogy a gázai béketerv valósággá válhat-e

Donald Trump: Orbán Viktor egy nagyszerű vezető

Aláírták Sarm es-Sejkben a gázai tűzszüneti megállapodást

VIDEÓ
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Hogyan optimalizáljuk a 3%-os hiteleket? Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.14. kedd, 18:00
Csermák Szabolcs
kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyet régen láttunk az olaj áránál

Ilyet régen láttunk az olaj áránál

Öt hónapja nem látott szintre került a Brent olaj ára, az esés mögött két fő ok húzódik meg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet

Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet

Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel identifies four dead hostages as next steps for Gaza peace plan uncertain

Israel identifies four dead hostages as next steps for Gaza peace plan uncertain

The IDF names two of the deceased hostages as Bipin Joshi and Guy Illouz, but is yet to name the other two. Meanwhile, the World Health Organization says it's scaling up operations in Gaza.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 14. 12:02
Csendőröket robbantottak fel Olaszországban – fotó, videó
2025. október 14. 11:50
Kettős tragédia: autópályára zuhant kisrepülőjével egy házaspár Amerikában
×
×
×
×