Felháborító okból kellett újraszentelni a római Szent Péter-bazilika főoltárát

Maga XIV. Leó pápa döntött úgy a Szent Péter-bazilika főpapjával, Mauro Gambettivel,hogy egy bűnbánati szertartás keretében újraszentelik a Szent Péter-bazilika oltárát – írta az Index a Corriere Della Sera alapján.

Ezért hétfő délben szentvízzel hintették meg a meggyalázott helyet, a bűnbánati szertartás közben imákat és zsoltárokat is elmondtak. A szertartást hétfőn 12:30 körül tartották, a bazilika ezalatt ideiglenesen zárva tartott a hívek előtt.

Előzőleg egy ismeretlen férfi pénteken szentmise közben könnyített magán, a gyónási oltárra vizelt. A rendőrök pillanatokon belül elvitték a meggyalázást elkövető férfit, de az esetet több száz, misét hallgató turista nézte végig. Az esetről videó is készült, ami gyorsan körbejárt a social média felületein.

Két éven belül ez volt a harmadik alkalom, hogy a szent helyet szentségtörés érte: 2023 júniusában egy férfi teljesen meztelenül mászott fel az oltárra, testére üzenetek voltak írva, az ukrán gyermekek megmentését kérte. 2025 februárjában pedig egy román férfi hat 19. századi gyertyatartót dobott a földre ugyanennél az oltárnál. A legutóbbi incidensnél – amely még Ferenc pápa uralkodása alatt történt – nem végeztek jóvátételt.