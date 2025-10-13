Durva szentségtörést követett el egy férfi a Szent Péter-bazilikában – videó

Senki nem érti, miért tette ezt a férfi, akit civil ruhás rendőrök azonnal elfogtak és kivittek a templomból – írja a 24.hu a Catholic News Agency híre alapján. Az esetről készült videó szélsebesen terjed a közösségi médiában. A lapok szerint XIV. Leó pápa „megdöbbent a hír hallatán”.

Mint az Il Tempo olasz lap tudósított, a fiatalembernek sikerült megkerülnie a Bernini baldachinja alatt található oltárt teljesen körülvevő forgókapukat, és miután gyorsan felment a lépcsőn, elérte az oltárt, és a magasban állva vizelni kezdett.

Nem ez az első eset idén, hogy támadás éri az oltárt, amelynél a pápa szokott misét celebrálni: februárban egy férfi felmászott az oltárra és a földre hajította a hat gyertyatartót, amelyek rajta álltak. A rendkívüli biztonsági ellenőrzések ellenére a Szent Péter-bazilikában nem ritka a vandalizmus.

A legismertebb eset 1972-ben történt, amikor a magyar származású ausztrál Tóth László kalapáccsal rongálta meg Michelangelo Pietá nevű szobrát, amelyet akkor még nem védett biztonsági üveg.