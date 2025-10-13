ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zseenbek Kulubajev kirgiz külügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2023. július 24-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Újabb fronton kerül szembe Brüsszellel Magyarország

Infostart / MTI

A brüsszeli szankciókra már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni Szijjártó Péter szerint.

Brüsszel szankciós elvakultságára már az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, ugyanis a korlátozásokat már ezen gyorsan fejlődő régió országaira is ki akarják terjeszteni, amit Magyarország élesen ellenez - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

A tárcavezető arról tájékoztatott a Danijar Amangeldijev kirgiz miniszterelnök-helyettessel lefolytatott tárgyalását követően, hogy egyetértettek abban, hogy a mai brüsszeli szankciós politika nem korrekt a békés közép-ázsiai országokkal szemben, hiszen ők nem háborúznak, és nincs semmifajta felelősségük az ukrajnai fegyveres konfliktusban.

Hangsúlyozta, hogy az európai gazdaság versenyképessége igen súlyos bajban van, aminek egyik fő oka Brüsszel szankciós politikája. "A háborús szankciók miatt súlyos károk érték az európai gazdaságot, a szankciók sokkal többet ártanak nekünk, mint Oroszországnak" - figyelmeztetett.

"Brüsszel szankciós elvakultságára most már ráadásul az európai-közép-ázsiai együttműködés is kezd rámenni, mivel az uniós szankciókat a gyorsan fejlődő közép-ázsiai térség országaira is ki akarják terjeszteni. Nem véletlen az ottani országok felháborodása, hiszen semmilyen alapja nincsen ezeknek a szankciós intézkedéseknek, azok teljes mértékben figyelmen kívül hagyják a realitásokat" - húzta alá.

"Magyarország álláspontja egyértelmű: a brüsszeli szankciók kudarcot vallottak, itt az idő változtatni és leszámolni a szankciós politikával!" - összegzett.

Külföld    Újabb fronton kerül szembe Brüsszellel Magyarország

európai unió

szijjártó péter

kirgizisztán

