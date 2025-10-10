ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.48
usd:
337.53
bux:
0
2025. október 10. péntek Gedeon
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Belgium, Antwerpen.
Nyitókép: Unsplash

Politikusok elleni terrortámadást akadályoztak meg Belgiumban

Infostart / MTI

A kutatás során a rendőrök egy félkész bombát találtak a fiataloknál, akik tettükért akár 3-6 évet is rács mögött tölthetnek.

Belga politikusok ellen merényletet tervező fiatalokat állítottak elő Antwerpenben csütörtökön – jelentette be Ann Fransen szövetségi ügyész.

Az antwerpeni Szövetségi Bűnügyi Rendőrség (PJF) csütörtökön négy házkutatást hajtott végre, az átkutatott lakások egyike alig néhány száz méterre van Bart De Wever belga miniszterelnök otthonától.

A házkutatások során három fiatalt előállítottak, akiket politikusok ellen tervezett terrortámadási kísérlettel és terrorista csoport tevékenységében való részvétellel gyanúsítanak - idézte a közlést a La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap.

A belga rendőrség speciális egységei, valamint a belga hadsereg aknamentesítő szolgálata (Sedee) a házkutatás során egy félkész robbanószerkezetet, egy fémgolyókkal teli táskát, valamint az egyik gyanúsított otthonában egy – feltételezhetően a szerkezet előállításához használt – 3D nyomtatót talált.

„Gyaníthatjuk, hogy ez utóbbit a támadás elkövetéséhez szükséges alkatrészek gyártására használták. A szövetségi ügyészség ebben a szakaszban úgy gondolja, hogy drón készítéséről van szó robbanótöltet szállításának céljából” – fogalmazott Ann Fransen.

Az antwerpeni, 2001-ben, 2002-ben, 2007-ben született fiatalok közül kettőt kihallgattak, egyiküket a nap folyamán szabadlábra helyezték. A másik két gyanúsított sorsáról a pénteki meghallgatás keretében döntenek – tájékoztatott az ügyész.

Hangsúlyozta: az eset azt mutatja, hogy az ügyészségnek, a rendőrségnek és a hírszerző szolgálatoknak mindig ébernek kell maradniuk. Hozzátette:

ezért fontos, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás mindig elegendő kapacitással rendelkezzen a biztonság szavatolásához.

Az ügyész közölte, 2025 folyamán ez idáig már több mint 80 nyomozás indult az ügyészség terrorizmussal foglalkozó részlegén. Ez meghaladja a 2024-ben regisztrált összes eset.

A napilap emlékeztetett: Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje a négyfokozatú skálán a hármas szinten van, ami komoly fenyegetést jelent. Gert Vercauteren, a terrorfenyegetéseket elemző belga központ (OCAM) igazgatója azt mondta, túl korai lenne a mutatót lefelé módosítani.

A napilap felidézte, hogy Bart De Wever ellen már korábban is terveztek támadásokat. Legutóbb, 2023. március 27-én többeket is előállítottak az Antwerpenben, Molenbeekben és Eupenben egyidejűleg tartott házkutatásokat követően. A gyanúsítottak több hónapig megfigyelés alatt álltak, miután bizonyítást nyert, hogy a csoport egyik tagja az Iszlám Állam nevű terrorszervezet propagandáját terjesztette a közösségi hálózatokon. Az érintett egy kiképzésről készített videót is közzétett, amelyben az Iszlám Állam harcosaként mutatta be magát, majd kifejezte szándékát, mely szerint meg kívánja támadni a flamand politikust. Majd bejelentette: kész mártírként meghalni.

Az illetőt hat év börtönbüntetésre és 16 ezer eurós pénzbírság megfizetésére ítélték, négy bűntársát pedig három évtől 55 hónapig terjedő szabadságvesztésre.

A Le Soir című, francia nyelvű belga napilap az internetes oldalán Annelies Verlinden belga igazságügyi minisztert idézte, aki azt mondta: a támadást a szövetségi ügyészség és a szövetségi rendőrség különböző egységeinek gyors és hatékony beavatkozásának köszönhetően meghiúsíthatták. A fenyegetés az ő közlése szerint is valószínűleg közhivatalt betöltő személyekre irányult.

Tavaly 101 ember részesült személyi védelemben Belgiumban, miután feladataik ellátása során fenyegetéseket kaptak. Politikusok, bírák, rendőrök, börtönőrök – tájékoztatott a belga igazságügyi tárca vezetője.

Théo Francken honvédelmi miniszter a napilapnak nyilatkozva közölte: a drónok nagy problémát jelentenek a közbiztonság szempontjából, ahogy az iszlamizmus is.

Kezdőlap    Külföld    Politikusok elleni terrortámadást akadályoztak meg Belgiumban

rendőrség

merénylet

iszlamista

belgium

ügyészség

politikusok

antwerpen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

Orbán Viktor péntek reggel Kolozsváron: békében és együttműködésben akarunk élni, ezt a döntést minden nap meg kell hozni

A Kossuth rádió kolozsvári kihelyezett stúdiójában kezdte pénteki munkanapját Orbán Viktor miniszterelnök. "Tapasztalt és tiszteletre méltó ember a miniszterelnök, ha valakinek van esélye, hogy a csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, az Ilie Bolojan ilyen" - fogalmazott az RMDSZ kongresszusa előtt, ahol a román kormányfővel is találkozik pénteken.
VIDEÓ
A tanár, a diák és a mesterséges intelligencia. Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Hoz-e lendületet a gazdaságba a vállalati hitelprogram? Balog Ádám, Inforádió, Aréna
Miben hasonlít a magyar belpolitika a világpolitikára? Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.10. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank Lakossági Hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

Kormányzati leállás ide, vagy oda: jön az amerikai inflációs adat

A kormányzati leállás közepette a Fehér Ház utasította a Munkaügyi Statisztikai Hivatalt (BLS), hogy hívja vissza munkatársait és időben fejezze be a szeptemberi fogyasztói árindex (CPI) jelentést, mivel az adat kulcsfontosságú a jövő évi társadalombiztosítási kifizetések kiszámításához.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Péntekre megembereli magát a forint? Elképesztő, ami a piacokon készülhet

Péntekre megembereli magát a forint? Elképesztő, ami a piacokon készülhet

Az eurót péntek reggel 391,04 forinton jegyezték az előző délutáni 391,24 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

Israel approves Trump’s plan for Gaza ceasefire and hostage release

A ceasefire was due to come into effect once Israel had given its approval, but eyewitnesses tell the BBC there were strikes on Gaza overnight.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 10. 08:44
Magyar túsz szabadulását készítik elő Gázában
2025. október 10. 08:11
"Szerettelek" - XIV. Leó pápa kiadta első hivatalos dokumentumát
×
×
×
×