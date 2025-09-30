ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Donald Tusk több millió európai életével játszik

Infostart

A lengyel kormányfő korábban azt mondta, Európának a saját erejéből kell szembenéznie a háborúval, a magyar miniszterelnök szerint viszont az EU nem áll háborúban.

Orbán Viktor is reagált arra, hogy a lengyel miniszterelnök a varsói Biztonsági Fórumon felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell hagynia az Egyesült Államokra való támaszkodással, és saját erejéből kell szembenéznie a háborúval. „Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk” – jelentette ki Donald Tusk.

A magyar kormányfő az X-en így kommentálta a lengyel miniszterelnök szavait: „lehet, hogy Ön úgy gondolja, hogy háborúban áll Oroszországgal, de Magyarország nem. És az Európai Unió sem.

Ön veszélyes játékot játszik több millió európai életével és biztonságával. Ez nagyon rossz!”

Az Euractiv cikke szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a varsói eseményen közös légvédelmi rendszer létrehozását szorgalmazta az orosz fenyegetések elhárítása érdekében. Donald Tusk egyetértett vele, és Európa fokozott fellépésére szólított fel.

A 24.hu beszámolója szerint a lengyel miniszterelnök beszédében úgy fogalmazott, az oroszok célja „a népek rabszolgasorba taszítása, az egyének szabadságtól való megfosztása, valamint az, hogy az autoritarizmus, a zsarnokság, a kegyetlenség és az emberi jogok leépítése diadalmaskodjék”. Donald Tusk figyelmeztetett arra is, hogy a NATO-n belül fennáll a veszélye annak, hogy „repedések” lehetnek.

„Ne azt kérdezzük, hogyan őrizhetjük meg a teljes egységet, vagy hogyan győzhetjük meg például amerikai barátainkat arról, hogy nagyobb és tartósabb szerepet vállaljanak az ukrán kérdésben” – fogalmazott Donald Tusk, aki inkább az önálló európai fellépés mellett érvelt.

