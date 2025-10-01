ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.82
usd:
331.18
bux:
0
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b2) a rendkívüli uniós csúcstalálkozón Brüsszelben 2020. február 21-én. Mellette balra Robert Abela máltai kormányfő, jobbra Andrej Babis cseh miniszterelnök, Nikosz Anasztasziadisz ciprusi elnök, Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök, Gitanas Nauseda litván elnök, Mateusz Morawiecki lengyel, Juri Ratas észt miniszterelnök és Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök (b-j).
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

„Ketrecharcra” készül Orbán Viktor az EU-csúcson

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Erről posztolt a miniszterelnök, aki Koppenhága felé vette az irányt.

„Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz” – posztolta szerda reggel Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság elnöke deklarálta, „Európa harcban áll”, a lengyel miniszterelnök azt, hogy „el kell ismernünk, az orosz–ukrán a mi háborúnk”.

Hozzátette: „A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé”.

A magyar valóság ezzel szemben viszont szerinte az, hogy a szomszédban ”nem a mi háborúnkat vívják”.

„Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!” – zárta Koppenhágába vitt gondolatait a kormányfő.

Kezdőlap    Belföld    „Ketrecharcra” készül Orbán Viktor az EU-csúcson

orbán viktor

eu-csúcs

koppenhága

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Molnál duális képzéssel és gyakornoki programmal is építik a jövőt

A Molnál duális képzéssel és gyakornoki programmal is építik a jövőt

A Mol kiemelkedő eredményeket ér el a fiatal tehetségek megszerzésében és megtartásában. A már 18 éves múltra visszatekintő Growww programba jelentkezők 80%-a a vállalatnál folytatja karrierjét, de a magyar multi duális képzéssel és gyakornoki programokkal is hatékonyan szólítja meg a fiatalokat. A cég négy saját egyetemi tanszéken vesz részt aktívan az oktatásban, és 10 felsőoktatási intézménnyel működik együtt a fiatal utánpótlás biztosítása érdekében. A jövő legfontosabb munkavállalói készségei az adaptivitás, a tanulási készség és a digitális kompetenciák lesznek – többek között erről is beszélt a Portfolio-nak Bán Zoltán, a Mol Magyarország HR igazgatója, aki elárulta azt is, milyen készségek fontosak a friss belépők számára, hogyan tudja a vállalat leginkább kezelni a munkaerőhiányt, és hogy regionálisan a Mol három kulcsországában – Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban – mennyiben biztosított a munkavállalói mobilitás. Kitért arra is, hogy a Molnál nem egyedi eset, hogy akár 3 generáció dolgozhat együtt, egy időben, és ez is számos lehetőséget ad a tanulásra vállalaton belül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas változás készül a hazai megtakarításoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Hatalmas változás készül a hazai megtakarításoknál: rengeteg magyart érint, sok pénzről van szó

Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

Thousands of government employees are likely to be put on unpaid leave, as Trump also threatens to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 07:58
A kormány szerint továbbra is szükséges a különleges jogrend
2025. október 1. 06:00
Fontos változások jönnek októbertől – mutatjuk a részleteket
×
×
×
×