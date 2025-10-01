„Ketrecharcra” készül Orbán Viktor az EU-csúcson

„Ma irány Koppenhága. Észnél kell lenni. Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz” – posztolta szerda reggel Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság elnöke deklarálta, „Európa harcban áll”, a lengyel miniszterelnök azt, hogy „el kell ismernünk, az orosz–ukrán a mi háborúnk”.

Hozzátette: „A svéd miniszterelnök pedig tegnap arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU-tagságában előre tudjanak lépni. Baljós előjelek. Európa öles léptekkel halad a háború felé”.

A magyar valóság ezzel szemben viszont szerinte az, hogy a szomszédban ”nem a mi háborúnkat vívják”.

„Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet. A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!” – zárta Koppenhágába vitt gondolatait a kormányfő.