ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.5
usd:
333.3
bux:
0
2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Alexander Stubb finn elnök sajtótájékoztatót tart a Finnország és Észtország között megsérült EstLink 2 energiakábellel kapcsolatban Helsinkiben 2024. december 27-én. A Finn-öbölben, a Finnország és Észtország között húzódó EstLink 2 energiakábel december 25-én rongálódott meg. A finn hatóságok feltartóztatták a Cook-szigetek zászlaja alatt hajózó Eagle S nevű tankert és átvették irányítását, miután szakértők szerint a tanker horgonya okozhatta villamosvezetéken keletkezett károkat. A helyreállítás jövő augusztusig is eltarthat.
Nyitókép: MTI/EPA/COMPIC/Kimmo Brandt

"Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök!" - fakadt ki a finn elnök

Infostart / MTI

A Fox Newsnak a helyzetet értékelve azt mondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kedden megütött élesebb hangnem Oroszországgal szemben változtathat az események menetén

Az ukrajnai békefolyamatban a következő lépésként a Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti találkozónak kell megtörténnie - jelentette ki Alexander Stubb finn elnök szerdán egy amerikai hírtelevíziónak adott interjúban.

A finn államfő a Fox Newsnak a helyzetet értékelve azt mondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kedden megütött élesebb hangnem Oroszországgal szemben változtathat az események menetén. Úgy vélte, hogy Oroszország inkább ért az erő nyelvén, valamint kifejtette, hogy az elmúlt napok eseményeiben része van annak a felismerésnek is, hogy Oroszország gazdasági nehézségekkel szembesül. Ennek része a magas infláció és a magas kamatok, valamint az a kényszerhelyzet, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a védelmi kiadásait vagy adóemelés, vagy a szociális kiadások lefaragása árán tudja megtenni, és ez választás elé állítja - fejtette ki a skandináv politikus.

Alexander Stubb azt is elmondta, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció nyolc hónap alatt többet haladt előre az ukrajnai békefolyamatot illetően, mint az azt megelőző három évben, és megjegyezte, hogy Donald Trump változatlanul folyamatosan dolgozik ezen.

"A békeközvetítés fokozatos, és türelmesnek kell lenni, időként pedig keményen az asztalra kell csapni" - fogalmazott a finn elnök, aki szerint az ukrajnai békefolyamatban a "két lépés előre, egy lépés hátra" tempót érzékeli.

A finn védelempolitikáról közölte: meg kell erősíteni az ország védelmét, és szerinte elrettentő erőt kell felépíteni Oroszországgal szemben, valamint rámutatott, hogy Finnország hadserege Európában a legnagyobbak közé tartozik, Törökország, Ukrajna és Lengyelország mellett.

A finn elnök az ENSZ-közgyűlés kiemelt politikai hetének plenáris vitájára érkezett az Egyesült Államokba, a világszervezet székhelyének helyet adó New Yorkba.

Kezdőlap    Külföld    "Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök!" - fakadt ki a finn elnök

ukrajna

háború

alexander stubb

finn

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök! - fakadt ki a finn elnök

"Találkozzon végre az ukrán és az orosz elnök!" - fakadt ki a finn elnök

A Fox Newsnak a helyzetet értékelve azt mondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kedden megütött élesebb hangnem Oroszországgal szemben változtathat az események menetén
 

Orosz-amerikai külügyminiszteri megbeszélés, árnyékában egy Orbán-Trump eszmecsere

Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben: több ezer kilométerre elszállnak drónjaink

Oroszok zavarhattak egy NATO-missziós gépet Kalinyingrád környékén

Kis-Benedek József: az orosz légtérsértésekkel új fázis kezdődött, eszkalálódik az ukrajnai háború

VIDEÓ
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Eszkalálódik-e a háború a légtérsértések miatt? Kis-Benedek József, Inforádió, Aréna
Hogyan kerüljük el a karambolt ködben, jégen, vadveszélyben? Zsurzs Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.25. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zsoldosok készültek puccsra Magyarország szomszédjában – Meglepő helyen kapták el őket

Zsoldosok készültek puccsra Magyarország szomszédjában – Meglepő helyen kapták el őket

Dubajban fogták el a román zsoldosvezért, Horațiu Potrát, illetve fiát, Dorián Potrát, akiket azzal vádolnak, hogy puccsot akartak végrehajtani tavaly decemberben Romániában Călin Georgescu szélsőjobboldali elnökjelölt érdekében – írja a Politico.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még bárhogy alakulhat a nap a magyar tőzsdén: a szakértők nem tudnak biztosat mondani

Még bárhogy alakulhat a nap a magyar tőzsdén: a szakértők nem tudnak biztosat mondani

A határidős árazások alapján iránykereséssel kezdődhet a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drone activity confirmed at multiple airports in Denmark

Drone activity confirmed at multiple airports in Denmark

The incidents come after the country's Copenhagen airport was forced to close earlier this week due to a drone incursion.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 25. 07:30
Utasszállító repülők ütköztek Moszkvában
2025. szeptember 24. 22:09
Összeült az amerikai és az orosz külügyminiszter - Szijjártó Péter is ott volt
×
×
×
×