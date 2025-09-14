A britek még keményebbek lennének az oroszokkal szemben

Cooper - akit Keir Starmer miniszterelnök a minapi kormányátalakítás során helyezett át a belügyminiszteri posztról a külügyi tárca élére - külügyminiszteri megbízatásának első napján Kijevbe utazott, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

A Sunday Mirror című vasárnapi baloldali brit lapnak útközben adott nyilatkozatában Yvette Cooper úgy fogalmazott: Putyin "le akarja darálni" az ukrán ellenállást, ezért az Oroszországra gyakorolt nyomás fokozása mellett elengedhetetlen Ukrajna még nagyobb mértékű támogatása is.

A brit külügyminiszter megerősítette, hogy London 142 millió fontos (csaknem 65 milliárd forintos) új segélycsomagot állított össze Ukrajna számára.

Ebből 100 millió fontot a frontok közelében élők vízellátását és fűtőrendszereit érő háborús károk kijavítására, 42 millió fontot az áramellátó hálózat helyreállítására, valamint a földgázszolgáltató és az erőművi infrastruktúra védelmének kiépítésére lehet felhasználni.

Yvette Cooper a Sunday Mirrornak adott interjúban kijelentette: ha azok a családok, amelyek az orosz támadások következtében otthon nélkül maradnak, nem kapnak támogatást, akkor sokkal nehezebb fenntartani az orosz agresszióval szembeni ellenállást.

A brit külügyminisztérium legfrissebb összesítése szerint Nagy-Britannia eddig 21,8 milliárd font (csaknem tízezermilliárd forint) támogatást nyújtott Ukrajnának a háború kezdete óta.