ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 30. szombat Rózsa
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Christian Stocker, a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) korábbi főtitkára, a párt ügyvivő elnökjelöltje sajtótájékoztatót tart Bécsben 2025. január 5-én, miután Karl Nehammer kancellár bejelentette lemondását az új kormányalakításról szóló tárgyalások másodszori kudarca miatt.
Nyitókép: MTI/EPA/Max Slovencik

Christian Stocker: sokkal inkább Churchill vagyok, mint Buddha

Infostart

Koalíciós kormánya legfőbb gazdasági, illetve belpolitikai feladatait vázolta Christian Stocker. A semleges ország konzervatív néppárti vezetője a Der Standardnak nyilatkozva részletesen foglalkozott a külpolitikával is.

Az alsó-ausztriai Christian Stocker meglehetősen viharos belpolitikai előzmények után március 3-án foglalta el hivatalát egy újdonsült koalíció élén. Az általa vezetett kormány három pártból, az Osztrák Néppárton kívül a korábban ellenzéki Osztrák Szociáldemokrata Pártból (SPÖ) és az addig ugyancsak ellenzéki baloldali liberális NEOS-ból áll. A hivatalba lépés óta a naptár szerint csaknem fél év elteltével a kancellár elemzők szerint első nagyobb, kimerítő interjúját adta.

A Der Standard konzervatív lapnak nyilatkozva az őszi feladatok között első helyen az infláció megfékezését és a gazdasági növekedés fellendítését említette. Stocker, akit – mint az újság utalt rá – nyugalma miatt eddig Buddhához hasonlítottak, ezúttal utalt arra, hogy a felháborodás és az elégedetlenség Ausztriában is folyamatosan növekszik, a kompromisszumokat az emberek általában nem tekintik jó megoldásnak. „Nagyon nehéz egy csapásra elégedettséget teremteni a lakosság körében” – hangoztatta a kancellár, aki szerint egyre nagyobb a szakadék az elvárások és a valóság között. Ez pedig szerinte komoly veszélyt jelent, ami aggasztja őt.

Az inflációt tekintve jövőre kétszázalékos célt jelölt meg, és legalább egyszázalékos gazdasági növekedést.

Ugyanakkor zéró toleranciát helyezett kilátásba azokkal szemben, akik veszélyeztetik a társadalmat.

Arra a kérdésre, hogy miként kívánják biztosítani az egyszázalékos gazdasági növekedést az évek óta tartó recesszió és stagnálás után, Stocker azt mondta, hogy erre vannak lehetőségek. Annak ellenére is, hogy az osztrák költségvetés megszorító költségvetés – tette hozzá. Ezzel összefüggésben a többi között a beruházási kedvezményeket említette, és hangsúlyozta a bürokrácia csökkentésének fontosságát is. Az ezzel kapcsolatos részleteket a kormány jövő héten tárgyalja – tette hozzá.

Stocker megerősítette, hogy a következő nyugdíjemelés egyelőre függőben van, a koalíció folytatja az erre vonatkozó tárgyalásokat.

Külpolitikai kérdésekről szólva a kancellár elsőként a közel-keleti helyzetről beszélt. Az osztrák kormány álláspontja szerint a Hamásznak azonnal szabadon kell engednie a még életben lévő összes izraeli túszt, és le kell tennie a fegyvert. Ugyanakkor teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy Izrael gázai kórházat bombázzon. Ez – mint fogalmazott – a a nemzetközi jog egyértelmű megsértése.

„Nem szabad engedni, hogy a palesztin lakosság fizesse meg a Hamász terrorjának az árát”

– jelentette ki. Ausztria eddig teljességgel kiállt Izrael mellett, a kancellár ugyanakkor elmondta, hogy a közelmúltban két alkalommal is telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. „Határozottan rámutattam, hogy elfogadhatatlan a palesztin lakosság szenvedése, illetve a humanitárius segélyek szétosztásának akadályozása” – jelentette ki, utalva arra, hogy ebben teljes mértékben egyetért német kollégájával, Friedrich Merzcel. „Világossá tettük az izraeli kormány számára, hogy nem támogatjuk ezt a megközelítést, konkrétan a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyását” – mondta, és mindezzel összefüggésben az izraeli döntéseseket elfogadhatatlannak nevezte.

A kancellár elismerte, hogy az amerikai elnök közvetíteni igyekszik az ukrajnai háború beszüntetése érdekében. Ennek ellenére nem túlságosan derűlátó az esetleges eredményeket illetően. Ez azonban nem Trumpnak, nem Európának és különösen nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek róható fel – tette hozzá. „Putyin orosz elnököt nem érdeklik a komoly tárgyalások, úgy véli, többet érhet el a harctéren, mint a tárgyalóasztal mellett. Amíg az a helyzet, attól tartok, hogy nem lesznek tárgyalások” – fogalmazott.

Stocker reagált arra, hogy a bécsi orosz nagykövet az osztrák kormány „határozott megrovásával” távozott hivatalából, miután kétségbe vonta Ausztria semlegességét. Hangsúlyozta, hogy az alkotmányban rögzített semlegesség megkérdőjelezhetetlen, Ausztria szilárdan kitart emellett. Utalt arra, hogy Bécs az ENSZ különböző hivatalainak európai központja. „A semleges Svájchoz hasonlóan természetesen támogatjuk az Oroszország elleni szankciókat, ez azonban egyáltalán nem jelenti a semlegesség feladását. Semlegességünk katonai, nem csatakozhatunk semmifajta katonai szövetséghez, és nincsenek idegen csapatok osztrák földön” – jelentette ki, és hozzátette: „Erkölcsileg nem vagyunk semlegesek. Meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat.

Az interjú végén megkérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy Buddha a beceneve, mire a kancellár azt felelte: „Nem én választottam ezt a becenevet, de elfogadom. De ha választhatnák, akkor sokkal inkább Churchill vagyok, mint Buddha.”

Kezdőlap    Külföld    Christian Stocker: sokkal inkább Churchill vagyok, mint Buddha

ausztria

interjú

kancellár

christian stocker

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kopasz Bálint: már olimpiai aranyakban mérem a sikert

Kopasz Bálint: már olimpiai aranyakban mérem a sikert

Kopasz Bálint parádés versenyzéssel megnyerte a kajak egyesek 1000 méteres versenyét a milánói világbajnokságon, és ezen a távon már háromszoros világbajnok. Olaszországban 18 századmásodperccel előzte meg a második helyezett ausztrál Thomas Greent. A Tokióban olimpiai aranyérmes magyar kajakozó az InfoRádiónak arról beszélt, hogy örül a győzelemnek, de már olimpiai aranyakban méri a sikert és ezért dolgozik.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadást érte Ukrajnát, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Súlyos támadást érte Ukrajnát, váratlan merénylet történt Lvivben - Híreink az ukrán frontról szombaton

Átfogó orosz támadás érte Ukrajnát: több nagyvárosban is felcsaptak a lángok. Robbanásokat jelentettek Zaporizzsjából, Dnyipórból és Pavlohrádból is. A fronton az oroszok azon dolgoznak, hogy elvágják a donyecki Dopropillját a központi Kramatorszk és Szlovjanszk városoktól, mindemellett megkezdődött Sahove bekerítése. Úgy fest, a Pokrovszktól északra zajló orosz offenzívát az ukrán elit erők lassítani tudták csak, megfékezni nem. Donald Trump amerikai elnök kéthetes, Oroszországnak adott ultimátuma lejárt, ennek kapcsán még semmilyen kommentár nem jött a Fehér Házból. Agyonlőtték Andrij Parubijt, az ukrán parlament volt elnökét Lvivben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Otthon Start: most közölték, ezen a kormányzati oldalon kell benyújtani a kérelmeket

Otthon Start: most közölték, ezen a kormányzati oldalon kell benyújtani a kérelmeket

Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

US court rules many of Trump's global tariffs are illegal

The tariffs can remain in place until mid-October to allow the Trump administration time to request the Supreme Court take up the case.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 30. 14:58
A botrányos telefonbeszélgetés után ügyvivő kormányzás következik
2025. augusztus 30. 13:37
Merénylet a pápa ellen: megszólalt az olasz hatóság
×
×
×
×