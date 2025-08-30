Christian Stocker: sokkal inkább Churchill vagyok, mint Buddha

Az alsó-ausztriai Christian Stocker meglehetősen viharos belpolitikai előzmények után március 3-án foglalta el hivatalát egy újdonsült koalíció élén. Az általa vezetett kormány három pártból, az Osztrák Néppárton kívül a korábban ellenzéki Osztrák Szociáldemokrata Pártból (SPÖ) és az addig ugyancsak ellenzéki baloldali liberális NEOS-ból áll. A hivatalba lépés óta a naptár szerint csaknem fél év elteltével a kancellár elemzők szerint első nagyobb, kimerítő interjúját adta.

A Der Standard konzervatív lapnak nyilatkozva az őszi feladatok között első helyen az infláció megfékezését és a gazdasági növekedés fellendítését említette. Stocker, akit – mint az újság utalt rá – nyugalma miatt eddig Buddhához hasonlítottak, ezúttal utalt arra, hogy a felháborodás és az elégedetlenség Ausztriában is folyamatosan növekszik, a kompromisszumokat az emberek általában nem tekintik jó megoldásnak. „Nagyon nehéz egy csapásra elégedettséget teremteni a lakosság körében” – hangoztatta a kancellár, aki szerint egyre nagyobb a szakadék az elvárások és a valóság között. Ez pedig szerinte komoly veszélyt jelent, ami aggasztja őt.

Az inflációt tekintve jövőre kétszázalékos célt jelölt meg, és legalább egyszázalékos gazdasági növekedést.

Ugyanakkor zéró toleranciát helyezett kilátásba azokkal szemben, akik veszélyeztetik a társadalmat.

Arra a kérdésre, hogy miként kívánják biztosítani az egyszázalékos gazdasági növekedést az évek óta tartó recesszió és stagnálás után, Stocker azt mondta, hogy erre vannak lehetőségek. Annak ellenére is, hogy az osztrák költségvetés megszorító költségvetés – tette hozzá. Ezzel összefüggésben a többi között a beruházási kedvezményeket említette, és hangsúlyozta a bürokrácia csökkentésének fontosságát is. Az ezzel kapcsolatos részleteket a kormány jövő héten tárgyalja – tette hozzá.

Stocker megerősítette, hogy a következő nyugdíjemelés egyelőre függőben van, a koalíció folytatja az erre vonatkozó tárgyalásokat.

Külpolitikai kérdésekről szólva a kancellár elsőként a közel-keleti helyzetről beszélt. Az osztrák kormány álláspontja szerint a Hamásznak azonnal szabadon kell engednie a még életben lévő összes izraeli túszt, és le kell tennie a fegyvert. Ugyanakkor teljességgel elfogadhatatlannak nevezte, hogy Izrael gázai kórházat bombázzon. Ez – mint fogalmazott – a a nemzetközi jog egyértelmű megsértése.

„Nem szabad engedni, hogy a palesztin lakosság fizesse meg a Hamász terrorjának az árát”

– jelentette ki. Ausztria eddig teljességgel kiállt Izrael mellett, a kancellár ugyanakkor elmondta, hogy a közelmúltban két alkalommal is telefonbeszélgetést folytatott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. „Határozottan rámutattam, hogy elfogadhatatlan a palesztin lakosság szenvedése, illetve a humanitárius segélyek szétosztásának akadályozása” – jelentette ki, utalva arra, hogy ebben teljes mértékben egyetért német kollégájával, Friedrich Merzcel. „Világossá tettük az izraeli kormány számára, hogy nem támogatjuk ezt a megközelítést, konkrétan a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyását” – mondta, és mindezzel összefüggésben az izraeli döntéseseket elfogadhatatlannak nevezte.

A kancellár elismerte, hogy az amerikai elnök közvetíteni igyekszik az ukrajnai háború beszüntetése érdekében. Ennek ellenére nem túlságosan derűlátó az esetleges eredményeket illetően. Ez azonban nem Trumpnak, nem Európának és különösen nem Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek róható fel – tette hozzá. „Putyin orosz elnököt nem érdeklik a komoly tárgyalások, úgy véli, többet érhet el a harctéren, mint a tárgyalóasztal mellett. Amíg az a helyzet, attól tartok, hogy nem lesznek tárgyalások” – fogalmazott.

Stocker reagált arra, hogy a bécsi orosz nagykövet az osztrák kormány „határozott megrovásával” távozott hivatalából, miután kétségbe vonta Ausztria semlegességét. Hangsúlyozta, hogy az alkotmányban rögzített semlegesség megkérdőjelezhetetlen, Ausztria szilárdan kitart emellett. Utalt arra, hogy Bécs az ENSZ különböző hivatalainak európai központja. „A semleges Svájchoz hasonlóan természetesen támogatjuk az Oroszország elleni szankciókat, ez azonban egyáltalán nem jelenti a semlegesség feladását. Semlegességünk katonai, nem csatakozhatunk semmifajta katonai szövetséghez, és nincsenek idegen csapatok osztrák földön” – jelentette ki, és hozzátette: „Erkölcsileg nem vagyunk semlegesek. Meg tudjuk különböztetni a jót és a rosszat.

Az interjú végén megkérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy Buddha a beceneve, mire a kancellár azt felelte: „Nem én választottam ezt a becenevet, de elfogadom. De ha választhatnák, akkor sokkal inkább Churchill vagyok, mint Buddha.”