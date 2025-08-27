ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.13
usd:
340.72
bux:
105155.63
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az R-360 Neptun legújabb, hosszú változata.
Nyitókép: X / MilitaryNewsUA

Az ukránok félelmetesebb fegyvert fejlesztettek, mint a „Moszkva-gyilkos” rakétájuk

Infostart

A hazai tervezésű és gyártású Neptun cirkálórakétákkal sikerült 2022 áprilisában elsüllyeszteniük a Moszkva rakétás cirkálót

A fekete-tengeri orosz flotta zászlóshajójának megsemmisítése az ukránok első, igazán látványos sikere volt. Különösen azért, mert a Moszkva cirkáló elsődleges feladata éppen a flotta többi hajójának védelme lett volna az ellenséges légicsapásokkal szemben. Erre pont ezt a hajót sikerült – ha igaz az ukránok hadijelentése – két cirkálórakétával a tenger fenekére küldeni.

Az R-360 Neptun robotrepülőgép fejlesztése a Krím-félsziget 2014-es megszállását követően kezdődött, elsősorban azért, mert az ukrán haditengerészet korábbi, 4K51 Rubezs partvédelmi rendszerei jórészt az oroszok zsákmányai lettek. Az új fegyver fejlesztését a kijevi Lucs tervezőiroda irányította. A munkálatokban több más vállalat, köztük a Harkivi Repülőgépgyár, a Motor Szics és a Déli Gépgyár is részt vett. Bár az első próbalövészetet 2016. március 22-én hajtották végre, de csak négy évvel később kezdték meg a csapatok átfegyverzését a Neptunnal.

Az Ukrajna elleni inváziót követően néhány hónappal viszont harci körülmények között is kipróbálták. Valószínűleg két orosz hadihajó ellen is sikerrel vetették be a Neptunt. 2022. április 3-án az Admiral Essen fregattot rongálták meg súlyosan, majd tíz nappal később a Moszkva rakétás cirkálót találta el két R-360-as. A zászlóshajója annyira megsérült, hogy bár megpróbálták Szevasztopolba vontatni, de útközben felborult és elsüllyedt.

Már a fejlesztés kezdetén azt tervezték, hogy a fegyvernek, a tengeri mellett lesz szárazföldi és légi indítású variánsa is. Ezek közül a szárazföldit 2023 augusztusában megjelent információk szerint sikerrel használták is: bevetették a Krím-félszigeten lévő egyik orosz SZ–400-as légvédelmirakéta-rendszer ellen. Aztán 2025 márciusában Zelenszkij elnök bejelentette, hogy elkészült a Neptun legújabb változata, amivel ezer kilométerre lévő szárazföldi célokat lehet megsemmisíteni. Valószínűleg a – nem hivatalosan csak "Hosszú Neptunnak" nevezett – fegyverrel hajthatták végre az oroszországi Krasznodar régióban lévő olajfinomító elleni támadást – írja az Ukrainska Pravda című ukrán lap.

Az ugyancsak ukrán Kyiv Independent ennek kapcsán részletesen beszámolt az új fegyverről. A portál megírja, hogy a hátul elhelyezett hajtóműszekció láthatóan nem változott, ám a törzs középső része hosszabb és nagyobb átmérőjű lett. Az új Neptun hosszúsága így eléri a hat métert, vastagsága pedig a korábbi 38 centiméterről, 50 centire nőtt. Erre minden bizonnyal azért volt szükség, hogy legyen elég hely a nagyobb hatótávolságot lehetővé tevő többlet üzemanyagnak. A méretváltozás miatt a tervezők megnövelték a fegyver indítás után kinyíló szárnyait és irányító síkjait is.

Ellenben a Neptun orr-része elkeskenyedik és külsőre nagyon hasonlít a régebbi változatéhoz. Ebből arra lehet következtetni, hogy a szárazföldi változat robbanófeje is ugyanúgy 150 kilós, mint a tengerié. A külső mellett a legfontosabb belső átalakítás a vezérlésben lehet.

Az R-360 Neptun régi és újabb változata. Kép: Ukrainian MoD
Az R-360 Neptun régi és újabb változata. Kép: Ukrainian MoD

Erről az Oslói Egyetem rakétatechnológiára szakosodott kutatója nyilatkozott az angol nyelvű kijevi újságnak. Mint mondta: az eredeti fegyver radarvezérlése teljesen megfelel a tengeri hadviseléshez, hiszen egy jókora fém tárgyat viszonylag egyszerű lokátorral felfedezni a víz felszínén. „De ez nem túl hatékony ha földháttérben lévő objektumot kell megtalálni, mert olyankor rengeteg tárgyról verődnek vissza radarhullámok, amikből nehéz kiválasztani a valódi cél jeleit” – mondta Fabian Hoffmann, és hozzátette: a lokátor helyett valószínűleg inkább valamilyen infravörös képalkotó vagy elektro-optikai kereső rendszer irányíthatja a „Hosszú Neptunt”.

Nagy kérdés azonban, hogy az újabb változatú R-360-as mennyire fog elterjedni az ukrán hadseregben. Ugyanis már rendelkezésre áll egy még nagyobb hatótávolságú és jóval pusztítóbb fegyver, a Flamingó, amelynek tömeggyártása hónapokon belül megindulhat.

Az oslói szakértőnek is az a véleménye, hogy a 3000 kilométerre lévő célokat több mint ezer kilónyi robbanóanyaggal támadó fegyver teljesen feleslegessé teheti a „Hosszú Neptunt”. Az ukrán hadiipar számára nyilván nagyon megterhelő lenne, ha egyszerre kellene mindkét fegyvert gyártania. Márcsak azért is, mert a harctereken egyre nagyobb számban bevetett robotok majdnem 95 százalékát ukrán cégek szállítják a katonáknak. Az orosz invázió kezdetén még csak kényszerből beindított drónfejlesztés mára a haditermelés talán legfontosabb ágazata lett.

Áprilisban Volodimir Zelenszkij is elismerte: az oroszok ellen bevetett fegyverek 40 százaléka már ukrán eredetű és a terv az, hogy ezt az arányt minél tovább növeljék. Nemcsak a hadianyag-ellátás folyamatossága miatt, hanem azért is, mert Ukrajna nyugati szövetségesei eddig határozottan megtiltották az általuk szállított fegyverek bevetését az orosz hátország ellen.

Persze a hazai gyártásnak is van hátulütője.

Főképpen az, hogy az oroszok egész Ukrajna területét képesek támadni rakétákkal, drónokkal vagy robotrepülőgépekkel. Már az invázió harmadik hónapjában, 2022. április 15-én légicsapást mértek a Neptunok végszerelését végző Vizar üzemre, amelynek területére öt darab Kalibr robotrepülőgép csapódott be. Az akció olyan súlyos károkat okozott, hogy az R-360-asok gyártását nyugat-ukrajnai üzemekbe kellett áttelepíteni. Az oroszok azóta is módszeresen támadják az ukrán fegyvergyárakat, javító és karbantartó üzemeket. Azonban az elégtelen felderítési adatok és a pontatlan fegyverek miatt ezek a csapások rengeteg civil áldozatot is követelnek.

Kezdőlap    Külföld    Az ukránok félelmetesebb fegyvert fejlesztettek, mint a „Moszkva-gyilkos” rakétájuk

ukrajna

neptun

dróngyártás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.27. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Enyhe pluszban zárt Amerika

Enyhe pluszban zárt Amerika

Nagyot mentek a világ vezető részvénypiacai az elmúlt hónapokban, több vezető részvényindex is történelmi csúcsa közelében áll, ebben a környezetben elindult profitrealizálás. A legnagyobb esés a francia tőzsdén van, a kormányválság miatt megütötték a helyi részvénypiacot, az esésben az élen a bankrészvények állnak. Az amerikai tőzsdék minimális mozgás után pluszban zárták a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják

Fájó hiánnyal indul a 2025/2026-os tanév: félresikerült a reform, ezt a szülők is érezni fogják

Tavaly áprilisban lépett életbe az a kormányrendelet, amely gyökeresen átalakította a pedagógusok teljesítményének értékelését.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine admits Russia has entered key region of Dnipropetrovsk

Ukraine admits Russia has entered key region of Dnipropetrovsk

Military says Russian advance "is the first attack of such a large scale" in industrial province.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 27. 05:48
Rémült kiabálás: videóra vették a tóba zuhanó oltóhelikoptert
2025. augusztus 27. 04:34
Rossz hír a túlsúlyos légiutasoknak
×
×
×
×