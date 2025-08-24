Gyilkos flamingók zúdulhatnak Oroszországra

Elsőként az AP hírügynökség kapott lehetőséget arra, hogy helyszíni tudósítást készítsen az egyik titkos, ukrajnai dróngyárban. A Fire Point elnevezésű vállalat azon start-up cégek egyike, amelyek a 2022 februári orosz inváziót követően jöttek létre azért, hogy olcsón, nagy tömegben előállítható drónokkal lássák el a hadsereget.

Egy építészekből, játéktervezőkből és programozókból álló baráti társaság tagjai is úgy határoztak, hogy belevágnak a harci robotok fejlesztésébe, bár korábban egyiküknek sem volt semmi köze a védelmi iparhoz. Mivel az ukrán kormány is felismerte a kicsi, ám rendkívül innovatív garázscégekben rejlő hatalmas lehetőséget, a Fire Point alapítói megkaptak minden létező támogatást a munkájukhoz. Meg is tervezték az első, sorozatban gyártott csapásmérő robotjukat, az FP-1-et, amely a maga 1000 kilométeres hatótávolságával alkalmas arra, hogy mélyen az orosz hátországban lévő katonai célpontokat támadjon. Bár a hatvan kilogrammos robbanótöltet nem nevezhető elsöprő erejűnek, a pontos találatok miatt mégis komoly hatásuk lett.

A New Ukrainian Long-Range Drone, the FP-1, Has Been Unveiled



The newly presented, FP-1, is a Ukrainian long-range kamikaze drone with a claimed range of up to 1,600 km and a warhead capacity of up to 120 kg.



Az amerikai hírügynökségnek a cég termelési igazgatója, Irina Tereh azt mesélte: az ukrán hadsereg, az FP-1-kel olyan sikerrel támadta a front mögötti lőszerraktárakat, hogy napokon belül érezhetően csökkent az orosz tüzérség aktivitása. Azt is elmondta: eredetileg egy külföldi cég navigációs rendszerét építették a drónjaikba, de az oroszok hamar rájöttek arra, miként lehet azt zavarni. Ezért saját fejlesztésű vezérlőszoftvert készítettek, ami sokkal védettebb az orosz elektronikai ellentevékenységgel szemben.

Ám a kéttörzsű, tolólégcsavaros drónoknál még hatékonyabb fegyverre volt szüksége az ukránoknak ahhoz, hogy visszacsapjanak a támadóknak. A Fire Point ezért kezdte el fejleszteni a legújabb robotját, amely a cirkórakéták és a drónok közti átmenetnek tekinthető. Az FP-5 Flamingó próbáival mostanra végeztek. Az eszközökről Volodimir Zelenszkij így nyilatkozott: „A rakéta tesztjei sikeresek voltak.

Eddig ez a legjobb fegyverünk, ami akár 3000 kilométerre is elrepül és ez nagyon fontos.

Úgy gondolom, hogy addig nem beszélhetünk sokat róla, amíg nem tudunk több százat bevetni belőle” Az ukrán elnök még hozzátette: „December végére vagy január-februárra megkezdődhet a tömeggyártás.”

A Fire Point pillanatnyilag napi egy Flamingót tud gyártani, ám az a cél, hogy októberre már 24 óra alatt hét darabot állítsanak elő. Ezzel a tempóval évente 2555 darab FP-5 készülhet, és ez már igen komoly csapásmérő erőt jelent. Főleg, hogy az új rakétadrón hatótávolsága nemcsak háromszorosa az FP-1-nek, hanem a harci része is igen tekintélyes nagyságú, 1000 kilogramm robbanóanyaggal töltött. Az irányítását műholdas tájolással támogatott inerciális (külső segítség nélkül működni képes) navigációs rendszer végzi, méghozzá olyan pontosan, hogy a robot 14 méteren belül képes eltalálni a célpontját.

Érdemes egy pillantást vetni az alábbi térképre, amin jól látni, mennyivel nagyobb területet lesznek képesek az ukránok belőni az FP-5-kel, mint a jelenlegi drónjaikkal:

Egy Kijevből indított FP-5 rakétadrón a sárga köríven belül bármelyik orosz célpontot elérheti. A hatótávolsága már benyúlik Szibériába. Térkép: Google Earth

Az AP tudósításában több fényképet is közölt az új fegyverről. Ezek egyikét elemezve a The War Zone szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy a robbanófej alkalmas lehet erősen védett, úgynevezett kemény célpontok megsemmisítésére is. Azt sem tartják kizártnak, hogy a töltetet egy repülőgépfedélzeti bombából alakíthatták ki az ukrán fejlesztők.

Az FP-5 egyébként jókora méretekkel rendelkezik. Hat méteres fesztávolságával és hat tonnás felszállósúlyával az egyik legnagyobb ukrán drónnak számít. Indítása startrakétával történik a kéttengelyes szállítókocsiról. Mint az az alábbi videón is látható, a fegyver gyorsan emelkedik, majd a startrakéta kiégése után beindul a saját, gázturbinás hajtóműve.

A fényképek alapján ez az AI-25TL sugárhajtómű lehet, amit eredetileg a szovjet Jak-40-es utasszállító és a L-39-es csehszlovák gyakorlógép számára fejlesztett az Alekszandr Ivcsenvko vezette Progressz tervezőiroda. A Zaporizzsjában működő társaság a Szovjetunió széthullása után Motor Szics gépgyárként folytatta a munkát, és mind a mai napig sugárhajtóművek tervezésével, előállításával foglalkozik. Az AI-25TL lehetővé teszi, hogy az FP-5-ös akár 900 kilométeres óránkénti sebességgel tudjon repülni. Ez lényegesen gyorsabb, mint amire egy légcsavaros drón képes. Mivel pedig az út nagy részét a lehető legalacsonyabban teszi meg, nagyon nehéz időben észrevenni és harcolni ellene.

A The War Zone arra is felfigyelt, hogy FP-5 típusjellel az Egyesült Arab Emirátusokban bejegyzett Milanion nevű cég is gyárt rakétadrónt, méghozzá szinte pontosan olyat, mint az ukrán Flamingó. A két fegyver paraméterei feltűnően hasonlóak, bár az arab cég robotját rakétahajtómű repíti. Arról azonban nincs hivatalos információ, hogy kapcsolat lenne a Fire Point és a Milanion között.

A Milanion FP-5 rakétadrón műszakai adatai szinte azonosak az ukrán változatéval. Kép: Milanion

A szaksajtó persze nem tartja azt sem elképzelhetetlennek, hogy az FP-5 rendkívül ambiciózus gyártási terveinek megvalósításában részt vehetnek külföldi beszállítók: például a saját FP-5-ét kínálgató közel-keleti cég. A biztató békekezdeményezések ellenére ugyanis az ukránok jó része még mindig úgy gondolja: ha létszámban és anyagi erőforrásokban nem is vetélkedhetnek az oroszokkal, legalább legyen annyi és olyan fegyverük, amivel fájdalmas veszteséget okozhatnak a támadóknak. A Fire Point termelési vezetője, Ilija Tereh is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy Oroszország elfogadná a valódi béke feltételeit.

„Egy nagyobb, sokkal ijesztőbb háborúra készülünk”

– mondta keserűen az AP tudósítójának.

Az is fontos szempont Kijev számára, hogy minél kevésbé függjön a külföldi hadianyag-szállításoktól, mert akkor sokkal önállóbban dönthet a fegyverek bevetéséről. Hiszen a nyugati szövetségesek nem engedélyezték, hogy a tőlük kapott eszközökkel az orosz hátországra mérjenek csapást az ukránok. Így az eddigi mélységi támadásokat kizárólag saját fejlesztésű drónokkal hajtották végre. Ám most mintha ebben a nyugati hozzáállásban elmozdulás mutatkozna. Donald Trump a Truth közösségi médiában legutóbb ezt írta: "Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, háborút nyerni anélkül, hogy megtámadnánk a betolakodó országot. Ez olyan, mint egy nagyszerű sportcsapat, amely fantasztikus védekezésre képes, de nem engedik, hogy támadjon. Nincs esély a győzelemre! Ugyanez a helyzet Ukrajna és Oroszország esetében. A korrupt és rendkívül inkompetens Joe Biden nem engedte Ukrajnának, hogy VISSZAVÁGJON, csak azt, hogy VÉDEKEZZEN".

Ezt a hangsúlyeltolódást erősítheti az is, hogy alig néhány nappal az alaszkai és a washingtoni csúcstalálkozókat követően számolt be az amerikai sajtó az FP-5-ös létezéséről, illetve a fegyverrel kapcsolatos elképzelésekről.

És hogy miért is hívják az ukránok flamingónak az új drónt? Úgy hírlik, azért, mert valamilyen gyártási hiba miatt az első darabok rózsaszínűek lettek.