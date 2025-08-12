ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Fire fighting helicopter carry water bucket to extinguish the forest fire
Nyitókép: Toa55/Getty Images

Óriási tengerparti tüzek tombolnak Horvátországban és Montenegróban – videó

Infostart / MTI

A hőség és a szárazság ismét tüzeket okozott több nyugat-balkáni országban.

Horvátországban és Montenegróban komoly tüzek pusztítanak, a lángokat napok óta nem tudják megfékezni, Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában pedig folyamatosan oltják a helyenként felbukkanó tüzeket.

A horvát közszolgálati televízió (HRT) beszámolója szerint a tengerparton óriási tüzek tombolnak, főleg Split és Omis közelében. A lángok a lakóházakat veszélyeztetik, és a közlekedés is leállt a két település között.

Montenegróban Canj és Bijelo Polje közelében a legveszélyesebb a helyzet, a tűzoltók a környező országokból kaptak segítséget. A főváros, Montenegró külterületein néhány családot evakuálni kellett, mert a tűz a házak közelébe ért.

Észak-Macedóniában augusztus 31-ig meghosszabbították a tűzveszély miatt kikiáltott rendkívüli helyzetet, így

nemcsak tüzet gyújtani, hanem kirándulni is tilos az erdős területeken.

A nyugat-balkáni országok mindegyikét érinti a jelentős hőhullám, amely Bosznia-Hercegovinában, Észak-Macedóniában és Albániában 40-42 Celsius-fokos hőmérséklettel járt. A meteorológiai jelentések szerint a hőhullám legalább augusztus közepéig tart, a hőmérséklet pedig tartósan 35 Celsius-fok felett lesz. Az egész térségben riasztás van érvényben.

(A nyitókép illusztráció.)

