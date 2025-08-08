ARÉNA
2025. augusztus 8. péntek
A Hszinhua kínai hírügynökség felvételén mentőalakulatok tagjai dolgoznak a heves esőzées okozta áradások idején az északnyugat-kínai Jücsung megyében 2025. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/AP/Hszinhua/Csin Van-kuj

Tömegszerencsétlenség az időjárás miatt, megjöttek az első képek

Infostart / MTI

Legalább tíz halálos áldozatot követeltek a heves esőzések okozta áradások a nyugat-kínai Kanszu tartományban, 33 embert eltűntként tartanak nyilván - adta hírül a kínai állami média.

A katasztrófahelyzet augusztus 7-én kezdődött a tartomány székhelyén, Lancsouban és a hozzá tartozó Jücsung járásban, ahol a heves esőzések hegyi áradásokat váltottak ki.

A rendkívüli helyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, a veszélyeztetett lakosok kitelepítését és elhelyezését, valamint a kommunikációs és közlekedési infrastruktúra mielőbbi helyreállítását.

MTI/AP/Hszinhua/Csin Van-kuj
MTI/AP/Hszinhua/Csin Van-kuj

Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni az áldozatok számának csökkentéséért, és fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.

Jücsung, 2025. augusztus 8. A Hszinhua kínai hírügynökség felvétele a mentőalakulatok tagjairól a heves esőzées okozta áradások idején az északnyugat-kínai Jücsung megyében 2025. augusztus 8-án. MTI/AP/Hszinhua/Csin Van-kuj
Jücsung, 2025. augusztus 8. A Hszinhua kínai hírügynökség felvétele a mentőalakulatok tagjairól a heves esőzées okozta áradások idején az északnyugat-kínai Jücsung megyében 2025. augusztus 8-án. MTI/AP/Hszinhua/Csin Van-kuj

A központi hatóságok mentőalakulatot küldtek a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.

