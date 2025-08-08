Tömegszerencsétlenség az időjárás miatt, megjöttek az első képek

A katasztrófahelyzet augusztus 7-én kezdődött a tartomány székhelyén, Lancsouban és a hozzá tartozó Jücsung járásban, ahol a heves esőzések hegyi áradásokat váltottak ki.

A rendkívüli helyzetre reagálva Hszi Csin-ping kínai elnök elrendelte az eltűnt személyek felkutatását, a veszélyeztetett lakosok kitelepítését és elhelyezését, valamint a kommunikációs és közlekedési infrastruktúra mielőbbi helyreállítását.

MTI/AP/Hszinhua/Csin Van-kuj

Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni az áldozatok számának csökkentéséért, és fel kell készülni a szélsőséges időjárási helyzetekre.

Jücsung, 2025. augusztus 8. A Hszinhua kínai hírügynökség felvétele a mentőalakulatok tagjairól a heves esőzées okozta áradások idején az északnyugat-kínai Jücsung megyében 2025. augusztus 8-án. MTI/AP/Hszinhua/Csin Van-kuj

A központi hatóságok mentőalakulatot küldtek a helyszínre, a mentési munkálatok jelenleg is folynak.