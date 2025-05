Washingtonban lelőttek két izraeli diplomatát

A washingtoni rendőrfőnök szerint Rodriguezt a gyilkosság helyszínének közelében, a belvárosában lévő a zsidó múzeum előtt látták járkálni.

Pamela Smith elmondta, hogy a gyanúsított az őrizetbe vételekor azt kiabálta: "Szabad Palesztinát."

Two dead Israeli diplomats by someone yelling “Free Palestine”. This is what we feared would happen after perpetual violent hate on the streets. Relentless lies. I am furious and heartbroken. May their memories be a blessing and may the injured recover.pic.twitter.com/JbwvlKmqa9