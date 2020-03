Minden friss hír a koronavírusról - percről percre pénteken is

Világszerte 246 ezer felett jár a fertőzöttek száma, és a halottaké is átlépett ismét egy kritikus határt.

2020.03.20. 09:43

Jogdíj: most nincs

Április végéig lemondanak a vendéglátóiparból származó gépzenei és élőzenei jogdíjaikról a szerzők, előadók és kiadók. Az országos járványügyi veszélyhelyzet idején a még üzemelő vendéglátóhelyek is rövidített nyitva-tartással működnek, ágazati válság alakult ki. A három zenei jogkezelő, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület és a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége a lépéssel a vendéglátó vállalkozások jogdíjterheit csökkenti - tájékoztatta az Artisjus pénteken az MTI-t. A vendéglátóhelyek jogdíjfizetési kötelezettségét a nyitva-tartásukat korlátozó rendelet hatályba lépésétől, március 17-től április végéig függesztik fel. A továbbiakról a jogkezelők folyamatosan tárgyalnak az ágazati érdekképviseletekkel. "A krízisben szintén súlyosan érintett zeneszerzői, előadói és kiadói közösség ezzel a lépéssel szeretné szolidaritásáról biztosítani azokat a vállalkozókat, akik hosszú évek, évtizedek óta rendszeres zeneszolgáltatásuk után fizetett jogdíjukkal fontos pillérét képezik a zenei alkotók jövedelmének. Ez a lépés is segíthet abban, hogy a válságot követően a vendéglátóipari szektor is minél hamarabb visszaálljon a rendes kerékvágásba" - idézte a közlemény Németh Alajos dalszerző-előadót, a Bikini együttes alapítóját, az Artisjus vezetőségi tagját.