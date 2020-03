Gyógyszerből nincs hiány, de önmérsékletet kér a kamara

A vészhelyzet kihirdetése után néhány nap alatt a normál igények nagyjából négyszeres csapódott le a gyógyszertárakban, amit vényírás és gyógyszerkiváltás leegyszerűsítése pedig ezt a fajta vásárlási hullámot tovább fokozta, ami

irgalmatlanul nagy terhelést jelent a patikáknak, és az azokat ellátó nagykereskedőket is nehéz helyzetbe hozta

– fogalmazott az InfoRádinak a Magyar Gyógyszerészeti Kamara (MGyK) elnöke. A logisztikai rendszer ugyanis egyik napról a másikra a tapasztalt többszörös igények kielégítésére nem képes átállni.

A kamara részéről ezért az a kérés fogalmazódott a gyógyszerészek, valamint a betegek és orvosok felé, hogy próbáljanak meg a vény nélkül kapható és preventív célokat szolgáló készítmények vásárlásnál önmérsékletet tanúsítani, vagyis ne több hónapra halmozzanak fel, mert a raktárakban egyébként van elegendő gyógyszer. Az orvosokat pedig kérik, hogy

átmenetileg legfeljebb egy-két havi adagot írjanak fel vényre.

Hankó Zoltán szerinte ezzel jelentősen lehetne csökkenteni a gyógyszertárakra háruló nyomást, esélyt nyitva a nagykereskedelmi logisztikának, hogy rövid idő alatt alkalmazkodjon a helyzethez.

A Gyógyszer-Nagykereskedők tájékoztatása szerint a hét végén is dolgozni fognak annak érdekében, hogy a késedelmes szállításokat csökkentsék, illetve megszüntessék. És amennyiben az önmérsékletre irányuló megfontolásokat sikerül mindenkinek figyelembe venni, akkor a jövő hétre a folyamatos utánpótlás biztosított lehet, tette hozzá az MGyK elnöke.

Hiánycikkről, értelemszerűen a szájmaszk, felület- és kézfertőtlenítő kivételével nincs tudomása a kamarának. Hankó Zoltán szerint így bátran lehet hagyatkozni arra, hogy akár a későbbiekben is, akár a beteg, akár a hozzátartozója, hozzá fog tudni jutni a keresett készítményekhez.

„Gyártókkal való egyeztetést követően mondhatom, hogy ők is teljes kapacitással dolgoznak, de a külföldről érkező gyógyszerek beszállítása is folyamatos, vagyis

nem kell általános gyógyszerhiányra számítani”

– tette hozzá.

Hankó Zoltán arról is beszélt, hogy a gyógyszertárakban bevezetett szigorítást a belépéssel és ott tartózkodással kapcsolatban a vásárlók megértették, ami egyébként elsősorban az ő érdekükben született. A betegek türelmesen viselik, a kezdetben tapasztalt több órás sorok pedig mára nagyjából mindenhol meg is szűntek, ugyanakkor a továbbiakban is kérik a betegeket a már említett szabályok betartására.

A szakember végzetül megjegyezte: a kamara elsődleges feladatai között szerepelt, hogy a gyógyszertári dolgozók megfelelő eljárásrendet kapjanak a higiéniás, illetve járványmegelőzési intézkedésekkel kapcsolatban. Valamint megfelelő védőeszközöket – szájmaszk, gumikesztyű, felület- és kézfertőtlenítő – biztosítani a részükre, amiknek bár az ellátása ma még nehézkes, igyekeztek a járvány kitörését megelőzősen minden gyógyszertárt ellátni.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton