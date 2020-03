A határok nyitva tartását kérik a fuvarozók

Nagyban segíti az áruszállítás folyamatosságát, hogy néhány határátkelőt ismét megnyitottak a forgalom előtt - mondta Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) kommunikációs vezetője a köztévében.

Jelenleg nincs információ arról, hogy számottevő várakozás lenne bármelyik határon - tette hozzá.

Hangsúlyozta: az elmúlt két nap eseményei után viszonylag gyors intézkedésekre került sort. Az osztrák magyar határon két határátkelőt is megnyitottak, torlódás valószínűleg csak a hegyeshalmi határátkelőnél merülhet fel a továbbiakban.

A szlovák-magyar határon Tornyosnémeti és Rajka mellett most már Hontnál is be lehet lépni az országba - fűzte hozzá, megjegyezve, hogy amennyiben a határvédelmi humánkapacitás megengedi, a MKFE szeretné, ha Vámosszabadinál is lehetőség lenne határátkelésre.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba